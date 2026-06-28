ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 (4η μέρα): Ο Sebastien Ogier στην κορυφή

Ένας συναρπαστικός αγώνας, με πρωταγωνιστές τους Neuville και Ogier, που είχαν μέχρι την προτελευταία ε.δ. διαφορά στο δευτερόλεπτο, μέχρι που μια αστοχία υλικού διαμόρφωσε το αποτέλεσμα.

Ο Sebastien Ogier επέστρεψε στην κορυφή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, κατακτώντας τη δεύτερη νίκη της καριέρας του στο «Ράλλυ των Θεών», 15 χρόνια μετά την πρώτη του επιτυχία. Σε έναν αγώνα που δοκίμασε στα όριά τους ανθρώπους και μηχανές, ο εννέα φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής συνδύασε ταχύτητα, στρατηγική και αξιοπιστία, για να επικρατήσει στον 8ο γύρο του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ της FIA.

Ο μαραθώνιος των τεσσάρων ημερών στις ειδικές διαδρομές του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πρόκληση της χρονιάς για τα πληρώματα του WRC. Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο χιλιόμετρο, η σκληρότητα των ελληνικών χωμάτινων διαδρομών δεν επέτρεψε σε κανέναν να αισθάνεται ασφαλής. Το αποτέλεσμα δεν κρίθηκε μόνο από την απόλυτη ταχύτητα, αλλά από την ικανότητα κάθε πληρώματος να ισορροπήσει ανάμεσα στην επίθεση και τη διαχείριση του αυτοκινήτου.

Σε αυτή τη λεπτή ισορροπία κινήθηκαν ιδανικά ο Sebastien Ogier και ο Vincent Landais. Το πλήρωμα της Toyota GAZOO Racing ήταν σταθερά ανάμεσα στους πρωταγωνιστές από την πρώτη ημέρα, διαχειρίστηκε υποδειγματικά το Toyota GR Yaris Rally1 και ολοκλήρωσε τον αγώνα χωρίς ένα κλατάρισμα, παρά τις ακραίες απαιτήσεις του φετινού ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις.

Η νίκη του Ogier μόνο εύκολη δεν ήταν. Η μάχη για την κορυφή κρίθηκε στην προτελευταία ειδική διαδρομή, στην εκκίνηση της οποίας μόλις 1,3 δευτερόλεπτα χώριζαν τον Γάλλο από τον Thierry Neuville. Ωστόσο, δύο διαδοχικά κλαταρίσματα στο Hyundai i20 N Rally1 του Βέλγου αποδείχθηκαν καθοριστικά, στερώντας του τη δυνατότητα να διεκδικήσει τη νίκη. Αν μη τι άλλο, ο Neuville έφτασε στη ράμπα του τερματισμού και κατέκτησε τη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης.

Το βάθρο συμπλήρωσε ο Takamoto Katsuta με Toyota GR Yaris Rally1. Ο Ιάπωνας διαχειρίστηκε ιδανικά το μειονέκτημα του να μπαίνει δεύτερος στις ειδικές διαδρομές την πρώτη ημέρα, απέφυγε τα προβλήματα στη συνέχεια και εξασφάλισε την τέταρτη παρουσία του στο βάθρο τη φετινή σεζόν, μειώνοντας παράλληλα τη διαφορά του από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Elfyn Evans.

Έντονος ήταν ο ανταγωνισμός και για την τέταρτη θέση, με τους Joshua McErlean, Adrien Fourmaux και Sami Pajari να δίνουν τη δική τους μάχη μέχρι το τέλος. Νικητής μεταξύ τους αναδείχθηκε ο Ιρλανδός οδηγός της M-Sport Ford, πετυχαίνοντας το καλύτερο αποτέλεσμα της καριέρας του στο WRC. Ο Pajari ολοκλήρωσε πέμπτος, έχοντας ενισχύσει την προσπάθειά του με μία πολύ καλή εμφάνιση στη Wolf Power Stage.

Αντίθετα, ο Adrien Fourmaux δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει την ταχύτητά του. Παρότι κινήθηκε σε ρυθμό πρωταγωνιστή σε αρκετές ειδικές διαδρομές, τα αλλεπάλληλα κλαταρίσματα στο Hyundai i20 N Rally1 -με τελευταίο εκείνο στη Wolf Power Stage- τον άφησαν εκτός διεκδίκησης μιας καλύτερης θέσης. Ο Elfyn Evans, με Toyota GR Yaris Rally1, περιορίστηκε στην όγδοη θέση, χάνοντας πολύτιμο έδαφος στη μάχη του πρωταθλήματος.

Αντίστοιχα δραματική ήταν η μάχη για την επικράτηση στην κατηγορία WRC2. Ο Andreas Mikkelsen, που ξεκίνησε την τελευταία ημέρα από την κορυφή, είχε κλατάρισμα στο Skoda Fabia RS Rally2 στην πρώτη ειδική της ημέρας, χάνοντας πολύτιμο χρόνο και μαζί την πρώτη θέση.

Την ευκαιρία αξιοποίησε ο Robert Virves, επίσης με Skoda Fabia RS Rally2, σημειώνοντας τη δεύτερη νίκη του στον θεσμό, μετά την επιτυχία του στο Ράλλυ Σαφάρι. Ο Mikkelsen τερμάτισε δεύτερος, μπροστά από τον Alejandro Cachon με Toyota GR Yaris Rally2. Ο Ισπανός έδωσε μάχη με τον συμπατριώτη του Jan Solans, μέχρι το κλατάρισμα του τελευταίου στην 14η ειδική διαδρομή.

Πρώτος Έλληνας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αναδείχθηκε ο Γιάννης Πλάγος, με Skoda Fabia RS Rally2, ο οποίος την τελευταία μέρα, αντιμετωπίζοντας και πρόβλημα με το κιβώτιο, άντεξε την πίεση του Νώντα Καρανικόλα με Ford Fiesta Rally2, με την τελική μεταξύ τους διαφορά σε μόλις 1,3 δλ.! Το ελληνικό «βάθρο» συμπλήρωσε ο Ευθύμης Χαλκιάς, με Skoda Fabia Rally2 evo.

Στην κατηγορία WRC3, η κατάσταση στην κορυφή παρέμεινε αμετάβλητη, με τους Matteo Fontana και Tymek Abramowski στις δύο πρώτες θέσεις. Το βάθρο συμπλήρωσαν οι Έλληνες «Flandy» και Κώστας Στεφανής με ακόμα ένα Ford Fiesta Rally3, με τον πολύπειρο συνοδηγό να «ράβει» στη φόρμα του την 31η συμμετοχή του στον αγώνα.

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 κέρδισε το στοίχημα της ανανέωσης. Η διαδρομή του, από την Πελοπόννησο μέχρι τη Στερεά Ελλάδα, με ενδιάμεσο σταθμό την Αττική, οι νέες ειδικές διαδρομές στην Αρκαδία που κέρδισαν τις εντυπώσεις, η υπερειδική στο The Ellinikon Sports Park, που αποτέλεσε πρόβα τζενεράλε πριν το πάρκο ανοίξει τις πύλες του στο κοινό μέσα στο καλοκαίρι, και η μεταφορά πληρωμάτων και αγωνιστικών αυτοκινήτων δια θαλάσσης με την αρωγή της Superfast Ferries, συνέθεσαν ένα αγωνιστικό και οργανωτικό παζλ υψηλών απαιτήσεων.

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις απέδειξε για ακόμη μία φορά πως η περίοπτη θέση του στο καλαντάρι της FIA μόνο τυχαία δεν είναι. Ένας αγώνας που κάθε χρόνο επιφυλάσσει εκπλήξεις, συγκινήσεις και θέαμα. Ένα πραγματικό «Ράλλυ των Θεών».

ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις – Τελική κατάταξη

1. Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 03:36:40.7

2. Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +58.3

3. Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +3:04.8

4. McErlean/Treacy Ford Puma Rally1 +4:55.5

5. Pajari/Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +5:02.2

6. Fourmaux/Coria Hyundai i20 N Rally1 +5:08.7

7. Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +5:54.9

8. Sesks/Francis Ford Puma Rally1 +8:05.8

9. Virves/Viilo Skoda Fabia RS WRC2 +9:50.1

10. Mikkelsen/Listerud Skoda Fabia RS WRC2 +10:52.5

Κατάταξη Πρωταθλήματος Οδηγών

1. Elfyn Evans 158

2. Takamoto Katsuta 151

3. Sebastien Ogier 125

4. Sami Pajari 114

5. Oliver Solberg 103

6. Adrien Fourmaux 97

7. Thierry Neuville 95

8. Hayden Paddon 21

9. Esapekka Lappi 21

10. Yohan Rossel 20

Κατάταξη Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

1. Toyota 416

2. Hyundai 276

3. Toyota 126

4. Ford 107