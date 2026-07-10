ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 – Από το μπάκετ: Λάμπρος Αθανασούλας

Δεν ήταν ένα ακόμα ΡΑ, ήταν ο Αγώνας, μετά από ένα κακό σερί στον αγώνα των Θεών, ενώ δεν συμμετείχαμε στον αγώνα του 2025, έως και μια ανασυγκρότηση δυνάμεων.

Σε πρώτο πρόσωπο (Λάμπρος Αθανασούλας)

Σε αγώνα όπου πρέπει να το θέλεις πολύ, τοποθετώντας ψηλά τον πήχη των προσδοκιών σου. Ειδικά στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 με έδρα το Λουτράκι και Τέλεια Διαδρομή, στην Στερεά Ελλάδα και στην Πελλοπόνησο, ενώ όπως και να έχει δεν χάνεις τη μεταφορά με το πλοίο, έχοντας και τη φόρτιση να ολοκληρώσεις χωρίς απώλειες, με τη ράμπα του τερματισμού λίγα μέτρα από το σπίτι.

Σε κάθε περίπτωση

Δεν είναι εύκολο να γράφεις μετά από μια εγκατάλειψη. Όποιος έχει αγωνιστεί γνωρίζει. Πίσω από λίγα αγωνιστικά χιλιόμετρα κρύβονται μήνες προετοιμασίας, αμέτρητες ώρες δουλειάς, αγωνία, κόπος και άνθρωποι που συντονισμένοι, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για έναν κοινό στόχο.

ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026

Ο αγώνας μας, δεν τελείωσε όπως θα θέλαμε, ενώ είχαμε σχεδιάσει ανάλογα τη «διαδρομή» μας, με στόχο τον αξιόπιστο ρυθμό χωρίς ζημιές που συνήθως σε δικαιώνει.

Με ατού την ποιότητα του Κώστα Σούκουλη που επέστρεψε στο μπάκετ δίπλα μου και πλεονέκτημα την αξιοπιστία του Hyundai i20 Ν στο τέταρτο Ακρόπολις με το Rally2 της Hyundai. Αυτοκίνητο μιας ομάδας που διακρίνεται για την αξιοπιστία της, με υψηλό ποσοστό τερματισμών σε απαιτητικούς αγώνες. Το αυτοκίνητό μας αποδείχθηκε τόσο-όσο και ήταν αδιάφορη η αντίδραση του στην πίεση, όταν το ζητούμενο είναι η αξιοπιστία. Δεν πιστεύω στο κακό μάτι, δεν είναι σοβαρό ένα τέτοιο σχόλιο, όμως η σειρά των προβλημάτων σε καταδικάζει να γίνεις προληπτικός αναζητώντας και το κακό βλέμμα, ανάμεσα στους θεατές, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία μας αποθέωσαν.

Τους ευχαριστούμε, έχουν το σεβασμό μας για το πώς υποστηρίζουν τον Εθνικό μας αγώνα και την ευγνωμοσύνη μας, για το πώς αντιμετώπισαν την επιστροφή μας.

Πικρή γεύση…

Λέγεται πως έτσι είναι οι αγώνες και επαληθεύεται.

Πιστεύεις πως όλα καλά υποστηρίζοντας το πλάνο σου με ξεκάθαρο τρόπο και έτσι ξαφνικά αρχίζουν τα προβλήματα, το ένα φέρνει το άλλο και αντί να πανηγυρίζεις, δοκιμάζεσαι.

Η διαφορά, ότι οφείλεις να σε χαρακτηρίζει, είναι να μη σταματάς να προσπαθείς.

Ευχαριστούμε

Καταρχήν τους χορηγούς μας που μας υποστηρίζουν στην επιτυχία και στην αστοχία, αφού πιστεύουν στην προσπάθεια, με εμπιστοσύνη στην ομάδα. Αντίστοιχα το ευχαριστώ έτσι απλά γραμμένο, κρύβει την αλήθεια, για συνεργάτες και φίλους, όπως και για όλους που ήσασταν δίπλα μας, με την παρουσία σας ή με τα μηνύματά σας.

Η στήριξη του απλού Έλληνα θεατή που σε περιμένει και απογοητεύεται, μας δίνει ακόμη μεγαλύτερη δύναμη να συνεχίσουμε.

Δεν κρύβεται άλλωστε, κοιτάζω πάντα την επόμενη ημέρα και η προετοιμασία για το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2027 ξεκινά από σήμερα. Είναι υποχρέωση μας, να εξασφαλίσουμε ότι απαιτείται και επιβάλλεται να δουλέψουμε ακόμη πιο σκληρά ώστε να επιστρέψουμε πιο δυνατοί. Η απάντηση μας στην κακοτυχία, είναι ακόμα πιο σκληρή προετοιμασία.

Οι αγώνες γράφουν ιστορίες. Οι εγκαταλείψεις από μηχανικά προβλήματα είναι μέρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού, όμως οι επιτυχίες είναι αυτές που όλοι θυμούνται. Μονόδρομος να συνεχίζουμε να παλεύουμε.

Ανανεώνουμε τη συνάντηση μας για το 2027._Λάμπρος Αθανασούλας