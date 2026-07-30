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WRC

EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Με τον φακό

Με τον φακό του Θάνου Ηλιόπουλου, που φέτος συμπλήρωσε 50 χρόνια ως θεατής και 41 ως επαγγελματίας φωτογράφος, και με μερικές φωτογραφικές πινελιές από τον Μ. Σαλ., παρουσιάζουμε στιγμιότυπα εντός και εκτός ε.δ., καθώς και εικόνες που κρατάμε από το «Ακρόπολις» του 2026.

Κείμενο: Μανώλης Σαλούρος

Φωτογραφίες: Θάνος Ηλιόπουλος, Μ. Σαλ.

Eko Acropolis Rally 2026 Fakos

Παλικάρι το «Ακροπολικό» μας Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet, ήπιας υβριδικής τεχνολογίας 48V, με ατού το σύστημα τετρακίνησης Allgrip Select, το οποίο προσφέρει τέσσερα προγράμματα λειτουργίας: Auto, Sport, Snow και Lock. Μ. Σαλ. και Θ.Η. το πλήρωμά του.

Eko Acropolis Rally 2026 Fakos

Στον αγώνα βρέθηκε και ο Σ.Τ., με το Dacia Duster ECO-G 120 διπλού καυσίμου, LPG και βενζίνης.

Eko Acropolis Rally 2026 Fakos

«Πετώντας» στην EKO Super Special, στο The Ellinikon Sports Park.

Eko Acropolis Rally 2026 Fakos

Κέρδισαν τις εντυπώσεις με τον σχολιασμό τους στην υπερειδική οι Πάνος Σεϊτανίδης και Στράτης Χατζηπαναγιώτου.

Eko Acropolis Rally 2026 Fakos

Η καμπάνια των 4Τροχών και της Καθημερινής «Πρώτα ο πεζός» ήταν παρούσα και στο Rally Village του αγώνα, στον χώρο της Toyota.

Eko Acropolis Rally 2026 Fakos

Ευχάριστο highlight για τα πληρώματα η προσέγγιση –μέσα από λαοθάλασσα– του λιμανιού της Κορίνθου, για τη μεταφορά τους με πλοίο της Superfast Ferries στην Ιτέα.

Eko Acropolis Rally 2026 Fakos

Παρών στο πλοίο και ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης.

Eko Acropolis Rally 2026 Fakos

Ποιο Μουντιάλ; Ακροπολικό ντέρμπι μεταξύ οδηγών (Αθανασούλας – Ρουστέμης) και συνοδηγών (Σούκουλης – Μπακλώρης), με τους δεύτερους να επικρατούν με άνεση.

Eko Acropolis Rally 2026 Fakos

Άνθρωπος-ορχήστρα ο Τάκης Πουρναράκης, πρόεδρος της Motorsport Greece, ακόμη και σε ρόλο live σχολιαστή στο EKO VIP Lounge, στο οροπέδιο του Μαινάλου, μαζί με τον Ζουλιέν Ινγκρασιά, πρώην συνοδηγό του Σεμπαστιέν Οζιέ.

Eko Acropolis Rally 2026 Fakos

Εκατοντάδες τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα στον χώρο στάθμευσης του χιονοδρομικού κέντρου στο Μαίναλο. Από εκεί, δέκα mini van μετέφεραν θεατές στο οροπέδιο της ειδικής διαδρομής «Μαίναλο», το highlight σημείο του φετινού αγώνα.

Eko Acropolis Rally 2026 Fakos

Σε υψηλά στάνταρντ το αναβαθμισμένο Casino Hotel Loutraki, που αποδείχθηκε ιδανική και φιλόξενη βάση για τον αγώνα.

Eko Acropolis Rally 2026 Fakos

Καλά περάσματα και θετική ενέργεια από την Παραγουανή Άντρεα Λαφάρια. Στο στιγμιότυπο με την κόρη της, στο ΕΚΟ Service Park στη Σχολή Μηχανικού στο Λουτράκι.

Eko Acropolis Rally 2026 Fakos

Τα «HQ» των πλοηγών του αγώνα, με την προετοιμασία να φέρει την υπογραφή της dream team της Kirkos Racing Team.

Eko Acropolis Rally 2026 Fakos

Κράνος με τις υπογραφές των πρωταγωνιστών του WRC, προσφορά του Promoter του θεσμού στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Eko Acropolis Rally 2026 Fakos

Οι εκδόσεις 24 γράμματα και το βιβλίο του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου Η ζωή μου, στη λωρίδα προσπέρασης είχαν τον δικό τους χώρο στο Service Park του Λουτρακίου.

Eko Acropolis Rally 2026 Fakos

Το γνωστό δίδυμο των ερτζιανών του αγώνα, Γιάννης Σταυρόπουλος και Νίκος Τσάδαρης, αυτή τη φορά μέσα από τρεις συχνότητες, τους Αρκαδία 93.8 FM, Break FM 100.8 και Lamia FM1 96.2.

Eko Acropolis Rally 2026 Fakos

Ομπρέλα και «ψυκτικό» γιλέκο για τα πληρώματα κατά την άφιξή τους στο Service Park, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Eko Acropolis Rally 2026 Fakos

Ε.Ξ., Θ.Η. και Μ.Σαλ. στο service in. Ραντεβού… στο περιοδικό!

Eko Acropolis Rally 2026 Fakos

Το υδρογονοκίνητο GR Yaris H2 στο Λουτράκι. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολυτεχνολογικής προσέγγισης της Toyota.

Eko Acropolis Rally 2026 Fakos

Και του χρόνου!_Μ. Σαλ.

Διαβάστε επίσης: Τα πάντα για το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos
  • Eko Acropolis Rally 2026 Fakos

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