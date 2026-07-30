EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Με τον φακό

Με τον φακό του Θάνου Ηλιόπουλου, που φέτος συμπλήρωσε 50 χρόνια ως θεατής και 41 ως επαγγελματίας φωτογράφος, και με μερικές φωτογραφικές πινελιές από τον Μ. Σαλ., παρουσιάζουμε στιγμιότυπα εντός και εκτός ε.δ., καθώς και εικόνες που κρατάμε από το «Ακρόπολις» του 2026.

Κείμενο: Μανώλης Σαλούρος

Φωτογραφίες: Θάνος Ηλιόπουλος, Μ. Σαλ.

Παλικάρι το «Ακροπολικό» μας Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet, ήπιας υβριδικής τεχνολογίας 48V, με ατού το σύστημα τετρακίνησης Allgrip Select, το οποίο προσφέρει τέσσερα προγράμματα λειτουργίας: Auto, Sport, Snow και Lock. Μ. Σαλ. και Θ.Η. το πλήρωμά του.

Στον αγώνα βρέθηκε και ο Σ.Τ., με το Dacia Duster ECO-G 120 διπλού καυσίμου, LPG και βενζίνης.

«Πετώντας» στην EKO Super Special, στο The Ellinikon Sports Park.

Κέρδισαν τις εντυπώσεις με τον σχολιασμό τους στην υπερειδική οι Πάνος Σεϊτανίδης και Στράτης Χατζηπαναγιώτου.

Η καμπάνια των 4Τροχών και της Καθημερινής «Πρώτα ο πεζός» ήταν παρούσα και στο Rally Village του αγώνα, στον χώρο της Toyota.

Ευχάριστο highlight για τα πληρώματα η προσέγγιση –μέσα από λαοθάλασσα– του λιμανιού της Κορίνθου, για τη μεταφορά τους με πλοίο της Superfast Ferries στην Ιτέα.

Παρών στο πλοίο και ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης.

Ποιο Μουντιάλ; Ακροπολικό ντέρμπι μεταξύ οδηγών (Αθανασούλας – Ρουστέμης) και συνοδηγών (Σούκουλης – Μπακλώρης), με τους δεύτερους να επικρατούν με άνεση.

Άνθρωπος-ορχήστρα ο Τάκης Πουρναράκης, πρόεδρος της Motorsport Greece, ακόμη και σε ρόλο live σχολιαστή στο EKO VIP Lounge, στο οροπέδιο του Μαινάλου, μαζί με τον Ζουλιέν Ινγκρασιά, πρώην συνοδηγό του Σεμπαστιέν Οζιέ.

Εκατοντάδες τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα στον χώρο στάθμευσης του χιονοδρομικού κέντρου στο Μαίναλο. Από εκεί, δέκα mini van μετέφεραν θεατές στο οροπέδιο της ειδικής διαδρομής «Μαίναλο», το highlight σημείο του φετινού αγώνα.

Σε υψηλά στάνταρντ το αναβαθμισμένο Casino Hotel Loutraki, που αποδείχθηκε ιδανική και φιλόξενη βάση για τον αγώνα.

Καλά περάσματα και θετική ενέργεια από την Παραγουανή Άντρεα Λαφάρια. Στο στιγμιότυπο με την κόρη της, στο ΕΚΟ Service Park στη Σχολή Μηχανικού στο Λουτράκι.

Τα «HQ» των πλοηγών του αγώνα, με την προετοιμασία να φέρει την υπογραφή της dream team της Kirkos Racing Team.

Κράνος με τις υπογραφές των πρωταγωνιστών του WRC, προσφορά του Promoter του θεσμού στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι εκδόσεις 24 γράμματα και το βιβλίο του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου Η ζωή μου, στη λωρίδα προσπέρασης είχαν τον δικό τους χώρο στο Service Park του Λουτρακίου.

Το γνωστό δίδυμο των ερτζιανών του αγώνα, Γιάννης Σταυρόπουλος και Νίκος Τσάδαρης, αυτή τη φορά μέσα από τρεις συχνότητες, τους Αρκαδία 93.8 FM, Break FM 100.8 και Lamia FM1 96.2.

Ομπρέλα και «ψυκτικό» γιλέκο για τα πληρώματα κατά την άφιξή τους στο Service Park, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Ε.Ξ., Θ.Η. και Μ.Σαλ. στο service in. Ραντεβού… στο περιοδικό!

Το υδρογονοκίνητο GR Yaris H2 στο Λουτράκι. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολυτεχνολογικής προσέγγισης της Toyota.

Και του χρόνου!_Μ. Σαλ.

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