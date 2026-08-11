ΈΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Με τον Παύλο Αθανάσουλα

Εφ’ όλης της ύλης συζήτηση, με τον διευθυντή του ΈΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις

Τι κρατάμε από το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026; Τι έχει αλλάξει από το 2009 στο 2027; Τι μπορεί να γίνει για την καλύτερη παρουσία του Έλληνα οδηγού αγώνων στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις; Πρόκειται για μόλις λίγα από τα ερωτήματα στα οποία απαντά ο Διευθυντής του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, Παύλος Αθανασούλας.

Άλλο ένα ΡΑ στην ιστορία… Τι κρατάμε; Τι αλλάζουμε;

-Φέτος κρατάμε κάτι πολύ σημαντικό: την ικανοποίηση όλων των εμπλεκομένων. Η νέα έδρα του αγώνα, οι καινούργιες ειδικές διαδρομές που συνέθεσαν μια διαφορετική αθλητική πρόκληση, η EKO SSS στο The Ellinikon Sports Park και φυσικά η μετακίνηση με το Superfast VI — μια ιδέα που στην αρχή λίγοι πίστεψαν — απέδειξαν ότι όταν τολμάς, δικαιώνεσαι.

Από εκεί και πέρα, κάθε χρόνο αλλάζουμε σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Έχουμε ήδη κάνει την αποτίμησή μας με τη FIA και την ομάδα του WRC-Promoter και έχουμε καταλήξει για το πού μπορούμε να βελτιωθούμε, οπότε και συνεχίζουμε.

Η SSS αλλάζει τοποθεσία κάθε χρόνο – κάτι εξαιρετικά απαιτητικό – γιατί θέλουμε να κρατάμε ζωντανό το ενδιαφέρον των θεατών των χορηγών και των ομάδων.

Με γεγονός την ειλικρίνεια που σε χαρακτηρίζει: “Τι όνειρο είδατε” και ο Mads Østberg ξενάγησε τον Πρωθυπουργό στο «Ελλήνικον».

-Εδώ δεν υπήρχε χώρος για “όνειρα”. Έπρεπε να βρούμε ποιος θα καθίσει στο μπάκετ του Toyota Yaris GR με τον Πρωθυπουργό. Η πρώτη μας επιλογή ήταν ο Jari-Matti Latvala — είχε ξανακάνει κάτι αντίστοιχο το 2022 στο ΟΑΚΑ. Όμως συμμετέχει στο Ιστορικό Πρωτάθλημα και δεν ήταν διαθέσιμος.

Ο Promoter του WRC, πρότεινε τον Mads Østberg, που ήταν στην Ελλάδα ως τηλεοπτικός σχολιαστής. Γεγονός ότι η επιλογή αποδείχθηκε εξαιρετική. Όλα κύλησαν ομαλά και ο Østberg απέκτησε πλήρη εικόνα της διαδρομής, κάτι που βοήθησε πολύ στην τηλεοπτική μετάδοση.

Μετά από έξι χρόνια είναι σαφές πως γίνεται εξαιρετική δουλειά στην εξασφάλιση και στην υποστήριξη των χορηγών. Το μυστικό;

-Δεν υπάρχουν μυστικά. Υπάρχει δουλειά, εξέλιξη και συνέπεια. Το Ακρόπολις κάθε χρόνο παρουσιάζει κάτι καινοτόμο και αυτό φέρνει νέο κοινό και νέους χορηγούς. Οι περισσότεροι είναι μαζί μας από το 2021 — αυτό σημαίνει ότι βλέπουν αξία, βλέπουν αποτέλεσμα.

Φέτος τρέχουν δύο έρευνες: – από την Kάππα Research για την αναγνωρισιμότητα – και από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για το οικονομικό αποτύπωμα. Τα αποτελέσματα θα τα παρουσιάσουμε το φθινόπωρο.

Τι έχει αλλάξει από το 2009 στο 2027;

-Τα πάντα και καταρχήν ο κόσμος. Το 2009 δεν υπήρχαν socialmedia, δεν υπήρχε AI, δεν βλέπαμε live τηλεοπτικές μεταδόσεις στο κινητό.

Για τον αγώνα, η μεγαλύτερη αλλαγή είναι μία: Από το 2021 έχουμε σταθερή, ξεκάθαρη κυβερνητική στήριξη. Αυτό έχει αλλάξει τον τρόπο που οργανώνουμε τον αγώνα και τον τρόπο που μας αντιμετωπίζουν στη FIA, όπως και ο Promoter του WRC.

WRC 2027. Νέος promoter…Nα τον χαιρόμαστε, ή μπλέξαμε; Τι ξέρουμε ;

-Ξέρουμε λίγα ακόμη. Ξέρουμε όμως ότι πρόκειται για ανθρώπους με γνώση του motorsport και διάθεση να επενδύσουν. Από το 2009 μέχρι σήμερα έχουμε αλλάξει τέσσερις Promoter — δεν μας τρομάζει. Πιστεύω ότι θα δούμε βελτίωση, απλώς θα χρειαστεί ένας χρόνος προσαρμογής,ειδικά με τους νέους κανονισμούς.

Θα έχουμε πάλι JWRC? λίγοι αλλά καλοί…

-Δεν το γνωρίζουμε ακόμη. Προσωπικά εκτιμώ πως μάλλον όχι, αλλά ας περιμένουμε.

Θα μας επηρεάσει η τάση για αγώνες εκτός Ευρώπης ;

-Αν θέλουμε να λέγεται Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, πρέπει να έχει αγώνες σε όλες τις ηπείρους. Το Ακρόπολις είναι πυλώνας του WRC και όσο υπάρχει κυβερνητική στήριξη, η θέση του στο ημερολόγιο είναι εξασφαλισμένη.

Νέοι Tεχνικοί κανονισμοί, παλιές και νέες ομάδες Τι λείπει; Τι μπορεί να αλλάξει ;

-Αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Ο ανταγωνισμός θα αυξηθεί, αλλά χωρίς νέους κατασκευαστές θα υπάρχει πρόβλημα. Είμαστε σε μεταβατική περίοδο και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί.

Παύλο,

Παρακολούθησες το θεσμό Γίνε Πρωταθλητής, έζησες τα dirt games και εμείς σε 4Τ όπως και ευρύτερα, ζήσαμε με το Λάμπρο Αθανασούλα. Σήμερα, ο χώρος σε πανελλήνιο επίπεδο απολαμβάνει την εξέλιξη του Αχιλλέα Χριστοδούλου των dirt games..

Τι μπορεί να γίνει για την καλύτερη παρουσία του Έλληνα οδηγού αγώνων στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις;

-Είναι κοινή παραδοχή: λείπει ο Έλληνας οδηγός που θα μπορούσε να πρωταγωνιστήσει, έστω στο ERC. Ταλέντα υπάρχουν, αλλά η εξέλιξη είναι ακριβή. Στο εξωτερικό υπάρχουν τρεις δρόμοι: – Ομοσπονδία – Manager που επενδύει – Μεγάλος χορηγός / προσωπική επένδυση.

Πιστεύεις πως θα μπορούσε έλληνας να παρακολουθήσει το JWRC ?

-Βεβαίως. Το κόστος δεν είναι απαγορευτικό και η προβολή είναι τεράστια. Όποιος το καταφέρει, θα κάνει άλμα και στην καριέρα του.

Υπάρχει πλάνο εξέλιξης;

-Η Motorsport Greece, δεν έχει αυτόν τον σκοπό στο ΦΕΚ της — ιδρύθηκε για να οργανώνει διεθνείς διοργανώσεις. Παρόλα αυτά, στηρίζουμε κάθε προσπάθεια της Ομοσπονδίας, όπως το FIA Rally Star.

Υπάρχουν στιγμές που νιώθεις κουρασμένος ; Πως το αντιμετωπίζεις ;

-Κάθε Κυριακή που ολοκληρώνεται ο αγώνας σχολιάζω: “αυτό ήταν, τέλος”. Τη Δευτέρα, ξεκινάμε για τον επόμενο. Η κούραση δεν φεύγει — απλώς ισορροπεί με την ικανοποίηση ότι όλα πήγαν καλά.

Στη Motosport Greece τον επισκέπτη όπως και τον εξωτερικό συνεργάτη σας, κερδίζει το κλίμα μεταξύ σας.

Υπάρχει συνταγή;

-Η συνταγή είναι απλή: οι άνθρωποι -συνεργάτες μας, ξέρουν τι κάνουν, σέβονται ο ένας τον άλλον και δεν μπερδεύονται ο ένας στα πόδια του άλλου. Η εμπιστοσύνη είναι το κλειδί και φυσικά, η διακριτική αλλά σταθερή στήριξη του Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.

Ο καθένας κάνει αυτό που ξέρει καλά — και στο τέλος, όλα κουμπώνουν αρμονικά.

Καλό αγώνα και το 2027

-Ευχαριστούμε πολύ!