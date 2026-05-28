EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Οι χάρτες του αγώνα και οι προσβάσεις των θεατών

Το EKO Ράλλυ Ακρόπολις ανήρτησε χάρτες υψηλής ανάλυσης με αναλυτική σήμανση των χώρων στάθμευσης καθώς και οδηγίες πρόσβασης για κάθε ειδική διαδρομή του φετινού αγώνα.

Από σήμερα, στην επίσημη ιστοσελίδα του αγώνα, acropolisrally.gr, είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες για την οργανωμένη και ασφαλή πρόσβαση στις ειδικές διαδρομές του αγώνα.

Στην ενότητα «Θεατές» έχουν αναρτηθεί:

• Χάρτες υψηλής ανάλυσης με αναλυτική σήμανση χώρων στάθμευσης και προτεινόμενων προσβάσεων

• Αναλυτικές οδηγίες πρόσβασης για κάθε ειδική διαδρομή

• Σύνδεσμοι πλοήγησης μέσω Google Maps

• Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας και οδηγίες μετακίνησης για θεατές

Η σωστή ενημέρωση παραμένει καθοριστική για την ασφαλή παρακολούθηση του αγώνα. Οι θεατές καλούνται να μελετήσουν εγκαίρως τις διαθέσιμες οδηγίες, να επιλέξουν μόνο εγκεκριμένες προσβάσεις και σημεία θέασης και να ακολουθούν τις υποδείξεις της διοργάνωσης, των κριτών και των Αρχών.

Όλες οι προσβάσεις έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από τη διοργάνωση, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη διεξαγωγή του αγώνα, καθώς και η ανεμπόδιστη κίνηση οχημάτων ασφαλείας, διάσωσης και υποστήριξης.

Η ασφάλεια παραμένει κοινή ευθύνη και βασική προτεραιότητα για όλους. Η έγκαιρη ενημέρωση, η συμμόρφωση με τις οδηγίες των ανθρώπων της διοργάνωσης, των κριτών και των Αρχών, καθώς και η επιλογή εγκεκριμένων σημείων θέασης, συμβάλλουν καθοριστικά στην ασφαλή και επιτυχημένη διεξαγωγή του EKO Ράλλυ Ακρόπολις.

Βρείτε τις προσβάσεις θεατών εδώ.