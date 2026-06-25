ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 – Shakedown: Ταχύτερος ο Neuville

Ο Βέλγος οδηγός της Hyundai σημειώσε τον ταχύτερο χρόνο.

Ο Thierry Neuville με Hyundai i20 N Rally1 σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στο shakedown του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026. Ο Sebastien Ogier με το Toyota GR Yaris Rally1 ήταν μόλις 0,1 δλ. πιο αργός.

Ο Adrien Formaux και ο Oliver Solberg σημείωσαν τον 3ο και 4ο χρόνο αντίστοιχα. Τα πληρώματα κατευθύνονται προς την Αθήνα, για Υπερειδική Διαδρομή στο The Ellinikon Sports Park.

Όπως δήλωσαν οι Thierry Neuville και Martijn Wydaeghe, «το χώμα είναι τελείως διαφορετικό, το αυτοκίνητο συμπεριφέρεται διαφορετικά. Θα παλέψουμε για ένα καλό αποτέλεσμα, θα είναι δύσκολα».

Από τη μεριά τους οι Sébastien Ogier και Vincent Landais επισήμαναν: «Είναι η συνηθισμένη Ελλάδα. Θα προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε και να αποφύγουμε τα προβλήματα. Είναι ωραία που βρίσκομαι εδώ, μου αρέσει γενικά η Ελλάδα, είμαι έτοιμος».