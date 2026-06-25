ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 – SS1: Ο Sebastien Ogier σε θέση οδηγού

Η δράση ξεκίνησε για το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 στο The Ellinikon Sports Park, μπροστά σε χιλιάδες θεατές.

Με εντυπωσιακό θέαμα ξεκίνησε και επίσημα το Ράλλυ Ακρόπολις 2026 εμπρός σε πλήθος κόσμου που παρακολούθησε την SS1.

Όμορφα ήταν τα περάσματα από όλους τους οδηγούς στο The Ellinikon Sports Park και στην SS1, με το Sebastien Ogier που οδηγεί Toyota GR Yaris Rally1 να είναι ο πιο αποτελεσματικός, σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο με 1 λεπτό και 38,2 δλ.

Ένα δευτερόλεπτο πίσω του, ο ομόσταυλος Takamoto Katsuta, που κινήθηκε με ταχύτητα, αλλά και ασφάλεια προκείμενου να αποφύγει τα απρόοπτα.

Στην τρίτη θέση, μόλις 0,1 δλ. πίσω από τον Ιάπωνα και 1,1 δλ. πίσω από τον Γάλλο εννέα φορές παγκόσμιο πρωταθλητή βρέθηκε ο Thierry Neuville με Hyundai i20 N Rally1.

Ο πρώτος στην μέχρι τώρα κατάταξη Sebastien Ogier δήλωσε μετά το τέλος της SS1: «Πρέπει να προφυλάξουμε τα ελαστικά, είναι ωραία να βλέπεις, όμως, τόσο κόσμο εδώ. Τώρα μας περιμένει το πλοίο!».

Με τη σειρά το Ιάπωνας Takamoto Katsuta που κατέλαβε τη δεύτερη θέση δήλωσε: «Είμαι πάντα έτοιμος. Θα είναι δύσκολος αγώνας, πρέπει να έχουμε υπομονή».