ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 – SS2: Ταχύτερος ο Fourmaux

Στην πρώτη ειδική της δεύτερης μέρας τον ταχύτερο χρόνο πέτυχε ο Adrien Fourmaux.

Μετά την Υπερειδική στο The Ellinikοn Sports Park, τα πληρώματα επιβιβάστηκαν στο πλοίο της Superfast, ταξιδεύοντας για την Ιτέα, από όπου ξεκίνησαν την ημέρα τους με την ειδική διαδρομή Βωξίτες, μήκους 22,97 χλμ.

Ο Adrien Fourmaux πέτυχε τον ταχύτερο χρόνο στην πρώτη ειδική διαδρομή της δεύτερης μέρας του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026. Ο Thierry Neuville ήταν δεύτερος και οι δύο οδηγοί της Hyundai έχουν κάνει το 1-2, με τον Βέλγο να είναι επικεφαλής της γενικής 0,7 δλ. μπροστά από τον ομόσταυλο του.

Ο Sebastien Ogier ακολουθεί τρίτος, μόλις ένα δευτερόλεπτο μακριά από την κορυφή, την ώρα που ο Oliver Solberg είχε κλατάρισμα με αποτέλεσμα να χάσει περισσότερο από ένα λεπτό.

«Θα είναι μεγάλος αγώνας. Είμαι ικανοποιημένος με το αυτοκίνητο, ήμουν πολύ προσεκτικός σε κάποια σημεία, πίεσα σε άλλα, προσπαθώ να βρω το ρυθμό μου», δήλωσε ο Adrien Fourmaux.

Από τη μεριά του, ο Neuville επισήμανε: «Έψαχνα πρόσφυση και είχα λίγο θέμα με την ισορροπία του αυτοκινήτου. Δεν μπορώ να φανταστώ πως θα ήταν για τα πρώτα αυτοκίνητα στο δρόμο. Σήμερα πρέπει να μείνουμε μακριά από προβλήματα, για μια καλή θέση εκκίνησης αύριο».