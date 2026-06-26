EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026 – SS3: O Adrien Fourmaux ταχύτερος ξανά…

Ο Adrien Fourmaux σημείωσε εκπληκτικό χρόνο και τίθεται επικεφαλής της γενικής κατάταξης. Ο Thierry Neuville πέτυχε το δεύτερο ταχύτερο χρόνο, 2 δλ. πίσω από τον Γάλλο οδηγό.

Ημερομηνία: 26/6/2026

Μέρα: 2

Flash N°: 4

Ειδική Διαδρομή: Παρνασσός

Μήκος: 22,28 χλμ.

Καιρικές συνθήκες: Ηλιοφάνεια, 26°C

Συνθήκες οδοστρώματος: Μαλακό και μπόσικο χώμα

#33 Elfyn EVANS – Scott MARTIN

«Δεν είχα αίσθηση, δεν είχα πρόσφυση. Δύσκολη ειδική».

#18 Takamoto KATSUTA – Aaron JOHNSTON

«Έχει πολλές πέτρες. Δύσκολη ειδική. Είναι νέα ειδική, τσεκάραμε τις σημειώσεις σε κάποια σημεία, δεν ήταν άσχημα».

#99 Oliver SOLBERG – Elliott EDMONDSON

«Είμαι προσεκτικός, δεν πιέζουμε. Δεν κατάλαβα πως έγινε το κλατάρισμα στην προηγούμενη ειδική».

#5 Sami PAJARI – Marko SALMINEN

«Προσπαθώ να φερθώ έξυπνα σε πολλά σημεία, να ακολουθώ καθαρές γραμμές για να μην καταστρέψω τα ελαστικά».

#1 Sébastien OGIER – Vincent LANDAIS

«Προφύλαξα το αυτοκίνητο, έχει πολλές πέτρες, η διαφορά με τον Adrien είναι, όμως, μεγάλη. Έχει, προφανώς, άλλη προσέγγιση».

#16 Adrien FOURMAUX – Alexandre CORIA

«Προσπαθούσα να προφυλάξω τα ελαστικά,

παρόλα αυτά νιώθεις ότι δεν έχεις πρόσφυση. Στην αρχή πίεσα, θα δούμε τι θα γίνει».

#11 Thierry NEUVILLE – Martijn WYDAEGHE

«Καλό συναίσθημα. Παλεύω με το πίσω μέρος σε κάποια σημεία, προσπαθώ να αποφύγω όσες περισσότερες πέτρες μπορώ. Είναι καλύτερα απ’ ό,τι περίμενα, πάντως. Δεν είχαμε προβλήματα».

#95 Jon ARMSTRONG – Shane BYRNE

«Δεν είχα πρόσφυση, φαντάζομαι ότι έτσι ήταν για όλους. Τα ελαστικά καταπονούνται πολύ σε αυτές τις ειδικές».

#6 Daniel SORDO – Cándido CARRERA

«Είχαμε κλατάρισμα. Προσπαθούσα να κρατήσω καθαρές γραμμές, αλλά μια πέτρα έσκισε το πλαϊνό του ελαστικού».

Σταμάτησαν στην ειδική για αλλαγή ελαστικού, μετά από κλατάρισμα.

#55 Joshua MCERLEAN – Eoin TREACY

«Προσπαθούσα να είμαι προσεκτικός, να αποφύγω κάποιο κλατάρισμα. Είναι πραγματικά δύσκολη ειδική».

#22 Mārtiņš SESKS – Renārs FRANCIS

«Δεν μπορούσα να βρω ρυθμό. Οι συνθήκες είναι πολύ σκληρές».

#9 Jourdan SERDERIDIS – Frédéric MICLOTTE

«Ωραία ειδική, την ευχαριστηθήκαμε».