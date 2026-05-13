ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Στο The Ellinikon Sports Park θα πραγματοποιηθεί η Υπερειδική

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 θα ξεκινήσει με μια υπερειδική διαδρομή στο The Ellinikon Sports Park, συνδέοντας την αίγλη του WRC με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Ευρώπης.

Η επίσημη παρουσίαση του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 πραγματοποιήθηκε σήμερα στο The Ellinikon Experience Centre, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας διοργάνωσης που φέτος θα έχει ως επίκεντρο το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη.

Παρουσία στελεχών της Πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινότητας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ανακοινώθηκαν οι βασικοί άξονες του αγώνα που θα διεξαχθεί από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου, με την είδηση της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής στο The Ellinikon Sports Park να κλέβει τις εντυπώσεις.



Η συγκεκριμένη επιλογή για την EKO Super Special Stage φέρει έναν ιδιαίτερα ισχυρό συμβολισμό, καθώς θα αποτελέσει το πρώτο μεγάλο αθλητικό γεγονός που θα φιλοξενηθεί στις νέες εγκαταστάσεις του Ελληνικού. Με αυτόν τον τρόπο, ένας από τους πλέον ιστορικούς αγώνες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ συναντά τη σύγχρονη αρχιτεκτονική και αναπτυξιακή εξέλιξη της Ελλάδας, δημιουργώντας μια μοναδική γέφυρα ανάμεσα στην παράδοση του αθλήματος και το μέλλον της πόλης.

Η υπερειδική διαδρομή θα δώσει το εναρκτήριο σύνθημα για το αγωνιστικό μέρος της διοργάνωσης, προσφέροντας εντυπωσιακά πλάνα που θα ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς τηλεοπτικής κάλυψης του WRC. Μέσα από αυτή την προβολή, αναδεικνύεται διεθνώς ένα νέο αστικό τοπίο όπου η αθλητική δράση συνυπάρχει αρμονικά με την πρόοδο και τον εκσυγχρονισμό, τοποθετώντας την Αθήνα στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

Τι θα περιλαμβάνει η Υπερειδική

Η EKO Super Special Stage θα είναι ασφάλτινη, συνολικού μήκους 1.860 μ., και θα διεξαχθεί σε διπλή χάραξη, με δύο αγωνιστικά αυτοκίνητα να κινούνται παράλληλα, προσφέροντας υψηλής έντασης θέαμα. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ στην περίμετρο της διαδρομής θα διαμορφωθούν ειδικά πρανή, ώστε οι θεατές να έχουν απρόσκοπτη θέαση της αγωνιστικής δράσης.

Με δεδομένο ότι η πρόσβαση των θεατών συστήνεται να γίνει με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, η ΣΤΑΣΥ θα ενισχύσει την εξυπηρέτηση του κοινού δημιουργώντας, ειδικά για την ημέρα του αγώνα, στάση του Τραμ εντός του The Ellinikon Sports Park, στην είσοδο της διαδρομής.

Το 2026 σηματοδοτεί συνολικά μια νέα εποχή για τον αγώνα, καθώς έπειτα από πέντε χρόνια στη Λαμία, η έδρα του μεταφέρεται στην Πελοπόννησο. Με το Service Park να φιλοξενείται στη Σχολή Μηχανικού στο Λουτράκι, δίπλα στη θάλασσα, και τη διαδρομή να αναπτύσσεται σε τρεις Περιφέρειες -Αττική, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα- το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις αποκτά ακόμη μεγαλύτερη γεωγραφική συνοχή και ενισχύει τον εθνικό χαρακτήρα του. Ξεχωριστή θέση στη φετινή διαδρομή έχει η Αρκαδία, που υποδέχεται ξανά το Ράλλυ Ακρόπολις έπειτα από τέσσερις δεκαετίες.

Στην παρουσίαση, την οποία ανέλαβε η Αλυτάρχης του αγώνα, Ανίτα Πασαλή, αναλύθηκαν επίσης οι νέες ειδικές διαδρομές του αγώνα και η διαφορετική φιλοσοφία του φετινού σχεδιασμού. Οι ειδικές «Παρνασσός», «Μαίναλο» και «Κολλίνες», η επιστροφή της ε.δ. «Κεφαλάρι», καθώς και η νέα χάραξη της ε.δ. «Γυμνό», συνθέτουν ένα απαιτητικό αγωνιστικό πλαίσιο που διατηρεί τον σκληρό χαρακτήρα του Ράλλυ Ακρόπολις, αξιοποιώντας παράλληλα νέα αγωνιστικά πεδία.



Ξεχωριστή θέση στο φετινό σχεδιασμό κατέχει και η θαλάσσια μεταφορά των πληρωμάτων, από την Κόρινθο στην Ιτέα, αμέσως μετά την υπερειδική της Αθήνας.

Η μεταφορά με το πλοίο Superfast IV, με την υποστήριξη της Superfast Ferries, ενσωματώνει το θαλάσσιο στοιχείο στη λογική του αγώνα, αναδεικνύοντας μια ακόμη πτυχή της ελληνικής ταυτότητας και δημιουργώντας ένα μοναδικό επιχειρησιακό και συμβολικό σκηνικό για το WRC.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης αποκαλύφθηκε και το τρόπαιο των νικητών του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, βασισμένο σε έργο της Μίνας Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη.

Τι δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ανέφερε: «Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς του ελληνικού αθλητισμού και έναν σταθερό πρεσβευτή της χώρας μας στο διεθνές αγωνιστικό περιβάλλον. Η διοργάνωση του 2026 σηματοδοτεί μια νέα φάση για τον αγώνα, όχι μόνο λόγω της μεταφοράς της έδρας, αλλά και χάρη στη συνολική φιλοσοφία σχεδιασμού του. Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις αναπτύσσεται πλέον με μεγαλύτερη συνοχή σε τρεις Περιφέρειες, αξιοποιώντας ακόμη περισσότερο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας μας. Η επιλογή του The Ellinikon για την υπερειδική διαδρομή εκφράζει ακριβώς αυτή τη σύνδεση της ιστορίας του αγώνα με τη σύγχρονη εικόνα της Ελλάδας».<



Σταθερός αρωγός η ΕΚΟ

Σταθερός αρωγός του αγώνα επί δεκαπέντε χρόνια, η ΕΚΟ παραμένει συνδεδεμένη με τη σύγχρονη πορεία του Ράλλυ Ακρόπολις στο WRC. Εκπροσωπώντας τη HELLENiQ ENERGY, ο Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων, Σωτήρης Αναστασιάδης, στάθηκε στο κοινό όραμα της εταιρείας και της Motorsport Greece για τη συνεχή αναβάθμιση της διοργάνωσης, στην προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό μέσα από τον αγώνα και στη σημασία που αποδίδουν αμφότερες οι πλευρές στην οδική ασφάλεια.

Ο 8ος γύρος του WRC

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 θα διεξαχθεί από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου, αποτελώντας τον όγδοο γύρο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ της FIA για το 2026. Με επίκεντρο το Λουτράκι και με διαδρομές που ενώνουν βουνό, θάλασσα και σύγχρονα αστικά τοπόσημα, ο αγώνας συνεχίζει να εξελίσσεται, διατηρώντας αναλλοίωτη τη θέση του ανάμεσα στους σημαντικότερους και πιο απαιτητικούς αγώνες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ.