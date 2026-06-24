ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 – Συμμετοχές Rally1: Συνάντηση κορυφής

Στον αγώνα των θεών, δώδεκα και τα αυτοκίνητα της κορυφαίας κατηγορίας, οι πύραυλοι της κατηγορίας Rally1, με πλήρωμα τους καλύτερους.

Υπολογίστε ότι θα ανοίγουν το δρόμο με τη σειρά τους όπως στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος των οδηγών, ενώ στη συνέχεια το Σάββατο και την Κυριακή, η σειρά θα έχει να κάνει αντίστροφα σε σχέση με τη γενική κατάταξη, ενώ πχ τον πληγωμένο “παγκόσμιο” που συνεχίζει σε SR, τον τοποθετεί η Αλυτάρχης στη λίστα εκκίνησης, κρίνοντας κατά περίπτωση…

Άνθρωποι και μηχανές…

Συλλογική η προσπάθεια και μάλιστα όταν αναφέρεσαι στα Ράλλυ ακόμα περισσότερο, συγκρίνοντας με άλλες ασκήσεις στο Motorsport.

Στον Ελληνικό αγώνα, ακόμα και σχολιάζοντας “ποτέ μη λες ποτέ”, δεν θα κερδίσει κανένα από τα τέσσερα Ford Puma παρά τα όνειρα του Sesks, ελεύθερα ονειρευόμαστε, φέρνοντας στο νου του το Ράλλυ Σαουδικής Αραβίας όπου ευνοήθηκε από τη σειρά στην εκκίνηση όπως μπορεί και στην Ελλάδα. Σε γλιστερό terrain την πρώτη ημέρα όπου επαναλαμβάνεται μόνο το εξαιρετικό Στείρι, μια ενδιαφέρουσα ε.δ. όπου τα πληρώματα θα βρουν τρεις τύπους δρόμου, άσκηση με ενδιαφέρον και για τους Rally2.

To terrain, την Παρασκευή θα προβληματίσει κυρίως τον Evans που όντας επικεφαλής της βαθμολογίας θα ανοίγει το δρόμο όπως και στην Πορτογαλία, ενώ χωρίς αμφιβολία θα σημειώσει εξαιρετικούς χρόνους ο Solberg Jr. Ο γιος του Peter, έχει βρει τα όρια της έκδοσης Rally1 του GR Yaris, αλλά και των ελαστικών της Hankook και το ερώτημα αφορά στο κατά πόσο θα βρει το 9/10, ο ρυθμός που ταιριάζει στην Ελλάδα.

Ότι δεν περιμένεις από τον Katsuta που δεν αποφεύγει τα σκαμπανεβάσματα, οδηγός που με την παρουσία του φορτίζει συναισθηματικά και τον ειδικό. Εκτίμηση μας, ότι δεν θα υπολείπεται από τα άλλα τέσσερα Toyota GR Yaris ο Pajari, στο δεύτερο του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις με το καλό αυτοκίνητο.

Parlez vous Francais?

Υπερβάλλοντας και με πολύ ρίσκο, θα προβλέψουμε ότι τον αγώνα μας θα κερδίσει μετά από πολύ καιρό ο Ogier που θα αξιοποιήσει το “δεν σπάει δεν χαλάει” και του GR Yaris Rally1, ότι ισχύει και για το δικό σας Yaris Cross, επιβεβαιώνοντας και το moto: “my Toyota is Fantastic” που χαρακτηρίζει και το νέο RAV, αλλά και όλη τη γκάμα της Toyota στο δρόμο.

Την Παρασκευή, όπου μπορεί να προκύψουν και διαφορές ειδικά στον Παρνασσό, ενώ θα έχει ενδιαφέρον να τους απολαύσεις να ευθυγραμμίζουν στον Ελικώνα, όπως και το πώς θα περνάνε τα χαντάκια στο δεύτερο Στείρι. Ο Ogier, που ξέρει όσο κανείς άλλος το που θα πυροβολήσει και που θα πουλήσει.

Με γαλλικά της ευγένειας, η συνεννόηση και με τον Adrien Fourmaux, ότι αφορά και τον Neuville επίσης με Hyundai και στην Ελλάδα τα i20 N ίσως ακόμα μια φορά να τραβήξουν τζόκερ, αξιοποιώντας την αξιοπιστία τους, αλλά και την “αύρα Μαργαρίτη”. Η κ. Μαρία στέλεχος εξ 4Τ και Motorsport GR, με σοβαρή παρουσία στην Κορεάτικη μηχανή που συνδυάζεται με τρεις νίκες σε πέντε Ράλλυ Ακρόπολις.

Το τρίτο Hyundai, στον Sordo, ένας ωραίος παλιός και εδώ το ερώτημα αφορά αν αρκεί η εμπειρία του Ισπανού ώστε να προσαρμοστεί στη νέα απαιτητική τεχνολογία που εξελίσσεται σε όλα τα επίπεδα.

Στην περίπτωση μας, αφού καλύψουμε το shake down το πρωί της Πέμπτης στο Λουτράκι, θα βρεθούμε στο Ελλήνικον “Sports park” και πριν πάρουμε θέση στο κόκπιτ δίπλα στον “μετρ Σειταν”, θα χαιρετίσουμε τον Ιορδάνη Σερδερίδη. Το λιγότερο, αναγνωρίζοντας τη συμπεριφορά του στο περιθώριο του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, που ξεπερνάει κάθε συνηθισμένη πρακτική, σε μια δύσκολη εποχή, υποστηρίζοντας στον αγώνα τον συναθλητή του Λάμπρο Αθανασούλα. Με την ευκαιρία, ο Λάμπρος μοιράστηκε με τον Κώστα Σούκουλη το Puma Rally1 σε δοκιμή και ακόμα να συνέλθουν από την ταραχή τους.

Πενήντα χρόνια στους Ελληνικούς αγώνες, μόνο από τον Άρη Βωβό έχει προκύψει αντίστοιχη υποστήριξη σε συναθλητή του, πρόταση ΕλΕμ. _ ΣΧ

Διαβάστε επίσης: ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις (8ος γύρος, 25-28 Ιουνίου) – Οι συμμετοχές του WRC2

Διαβάστε επίσης: ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 – Πρωταγωνιστές: The Gentlemen

Διαβάστε επίσης: ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις – Έλληνες πρωταγωνιστές: Εθνική Ελλάδας γεια σου

Πρόγραμμα τηλεοπτικών μεταδόσεων Cosmote TV:

Τετάρτη 24/6

Εκπομπή «Acropolis Rally Show» (19:00)

Πέμπτη 25/6

Shakedown (9:00)

Εκπομπή «Acropolis Rally Show» (17:30 & Cosmote Sport Start & YouTube κανάλι COSMOTE TV)

SS1 EKO Super Special Stage (19:00 & Cosmote Sport Start & YouTube κανάλι Cosmote TV)

Εκπομπή «Acropolis Rally Show» (21:00 & Cosmote Sport Start & YouTube κανάλι Cosmote TV)

Παρασκευή 26/6

SS2 Βωξίτες (8:45)

SS3 Παρνασσός (9:50)

SS4 Στείρι 1 (11:10)

SS5 Ελικώνας (13:35)

SS6 Στείρι 2 (14:45)

SS7 Θήβα (16:55)

Εκπομπή «Acropolis Rally Show» (19:30)

Σάββατο 27/6

SS8 Γυμνό 1 (7:50)

SS9 Κολλίνες (9:15)

SS10 Μαίναλο 1 (11:00 & COSMOTE SPORT START)

SS11 Κεφαλάρι (12:55)

SS12 Γυμνό 2 (16:35)

SS13 Μαίναλο 2 (19:00)

Εκπομπή «Acropolis Rally Show» (20:30)

Κυριακή 28/6

SS14 Άγιοι Θεόδωροι 1 (8:25)

SS15 Λουτράκι 1 (9:30)

SS16 Άγιοι Θεόδωροι 2 (12:10)

SS17 Λουτράκι 2 Wolf Power Stage (14:00)

Εκπομπή «Acropolis Rally Show» (15:45)

Λίστα συμμετοχών 👇