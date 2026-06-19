ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Την Κυριακή 21 Ιουνίου το Επίσημο Πρόγραμμα

Στο Επίσημο Πρόγραμμα συγκεντρώνονται αναλυτικές πληροφορίες για τις επίσημες προσβάσεις των θεατών στις ειδικές διαδρομές, με σαφείς οδηγίες προσέγγισης και δυνατότητα πλοήγησης μέσω κινητού τηλεφώνου.

Διαθέσιμο, για άλλη μια χρονιά, θα είναι το «Επίσημο Πρόγραμμα» του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, συγκεντρώνοντας όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ο θεατής για να σχεδιάσει την παρουσία του στον αγώνα και να παρακολουθήσει με ασφάλεια τις ειδικές διαδρομές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν το Επίσημο Πρόγραμμα την Κυριακή 21 Ιουνίου με την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής».

Παράλληλα, την Πέμπτη 25 Ιουνίου θα διανέμεται δωρεάν στο Rally Village, το οποίο θα λειτουργήσει στον εξωτερικό χώρο της υπερειδικής διαδρομής στο The Ellinikon Sports Park. Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα θα είναι επίσης διαθέσιμο στο EKO Service Park, στη Σχολή Μηχανικού στο Λουτράκι, καθώς και σε επιλεγμένα πρατήρια ΕΚΟ κατά μήκος της διαδρομής του αγώνα.

Στις σελίδες του φιλοξενούνται αναλυτικές πληροφορίες για τις επίσημες προσβάσεις των θεατών στις ειδικές διαδρομές, με σαφείς οδηγίες προσέγγισης και δυνατότητα πλοήγησης μέσω κινητού τηλεφώνου.

Επιπλέον, η Motorsport Greece, φορέας του Υπουργείου Αθλητισμού και διοργανωτής του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, ενημερώνει το κοινό για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις προβλέψεις κίνησης στις περιοχές διεξαγωγής του αγώνα.

«Η σωστή ενημέρωση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφαλή διεξαγωγή μιας διοργάνωσης παγκόσμιου επιπέδου. Μελετήστε το Επίσημο Πρόγραμμα πριν βρεθείτε στις ειδικές διαδρομές και απολαύστε το θέαμα του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις με ασφάλεια και υπευθυνότητα», αναφέρει η διοργανώτρια αρχή.

Για τη λίστα των πρατηρίων πατήστε εδώ.