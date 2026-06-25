ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: «Ζωντάνεψε» το The Ellinikon, αύριο η συνέχεια

Το The Ellinikon Sports Park, ο νέος προορισμός άθλησης και ευεξίας εντός της ανάπλασης του Ελληνικού, έλαμψε και πλέον άπαντες αναμένουν την επόμενη μέρα.

Με πρωταγωνιστή τον Sebastier Ogier, ο οποίος σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο, έπεσε η αυλαία της Υπερειδικής Διαδρομής, στο The Ellinikon Sports Park, τον νέο προορισμό άθλησης και ευεξίας εντός της ανάπλασης του Ελληνικού.

Εκεί 57 πληρώματα από 24 χώρες πήραν εκκίνηση σε πανηγυρική ατμόσφαιρα, Την εκκίνηση του αγώνα σήμανε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος χαρακτήρισε το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις «κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός που ξεπερνά τα στενά όρια ενός αγώνα μηχανοκίνητου αθλητισμού». Το παρών στην εκδήλωση έδωσε, μεταξύ άλλων, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας, Κωστής Χατζηδάκης.

Τα πληρώματα πρόσφεραν πλούσιο θέαμα, με τους οδηγούς να εντυπωσιάζονται από την αθρόα προσέλευση του κόσμου. Η δράση συνεχίζεται αύριο στη Στερεά Ελλάδα, με σχεδόν 130 χλμ. ειδικών διαδρομών.

Το Ράλλυ των Θεών επέστρεψε ανανεωμένο

Από την Αττική και τη Στερεά Ελλάδα έως την Πελοπόννησο, από τις γνώριμες, καταξιωμένες ειδικές διαδρομές έως τις νέες προκλήσεις του φετινού αγώνα και την ΕΚΟ Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park, το «Ράλλυ των Θεών» επιστρέφει ανανεωμένο, φιλόδοξο και πιο εξωστρεφές από ποτέ.

Το «Ράλλυ των Θεών» επανασυστήνεται στο κοινό χωρίς να απαρνιέται την 73χρονη ιστορία του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ της FIA. Η σημειολογία της ενσωμάτωσης -για πρώτη φορά μετά το 1991- του ελληνικού θαλάσσιου στοιχείου στη δομή του αγώνα, με τη μεταφορά πληρωμάτων και αυτοκινήτων από το λιμάνι της Κορίνθου στην Ιτέα δια θαλάσσης, με το Superfast IV, ξυπνά μνήμες πιο ρομαντικών εποχών στους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Όπως αναφέρει η διοργανώτρια αρχή, «το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις προμηνύεται, όπως πάντα, απρόβλεπτο, συναρπαστικό και σκληρό. Ένας αγώνας ταχύτητας, στρατηγικής, θάρρους και σωστών αποφάσεων. Στα ελληνικά χώματα δεν κερδίζει απαραίτητα ο ταχύτερος συνδυασμός, αλλά εκείνος που θα διατηρήσει έξυπνο ρυθμό, θα αποφύγει τα προβλήματα και θα διαχειριστεί καλύτερα τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες για ανθρώπους και μηχανές».