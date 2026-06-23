ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις (8ος γύρος, 25-28 Ιουνίου) – Οι συμμετοχές του WRC2

Στη μικρότερη κατηγορία (WRC-2), πολλές οι συμμετοχές (29-58) όπως και καλές, με τέσσερα εργοστάσια στη μάχη, με Έλληνες στη λίστα, ενώ την παράσταση κλέβει η Lancia.

Στη μικρότερη κατηγορία (WRC2), πολλές οι συμμετοχές (29-58) όπως και καλές, με τέσσερα εργοστάσια στη μάχη, με Έλληνες στη λίστα, ενώ την παράσταση κλέβει η Lancia.

Καμία σχέση με τη Delta, το Υ -HF Integrale, με μηχανικά μέρη από Σε Τρουά (!), ούτε προκύπτει σύγκριση μεταξύ των Άλεν, Κάνκουνεν, Μπιαζιόν που οδηγούσαν τις 4WD το 87, με τους Ροσέλ και Γκριάζιν που οδηγούν στο WRC-2026, ένα Ιταλικό (;) αυτοκίνητο που ψάξε και στην Ελληνική αγορά δεν θα το βρεις. Όμως, πέρα από την επικοινωνία με ατού το όνομα της Lancia, τα αποτελέσματα, με 1-2 στο πρωτάθλημα, δικαιώνουν αυτή την προσπάθεια, παρά τις δυσκολίες της σύγχρονης Integrale στο χώμα, κρίνοντας από τον αγώνα τους στην Πορτογαλία. Όμως ο καιρός περνάει, τα αυτοκίνητα εξελίσσονται και δεν μπορείς να τους υποτιμήσεις παρά την απουσία του επικεφαλής στη βαθμολογία Γκριάζιν, ένας ιπτάμενος πολεμιστής που δεν αποφεύγει τις αστοχίες, συνυπολογίζοντας μάλιστα ότι εργάζονται σκληρά τόσο για το αυτοκίνητο του 2026, όσο όμως και του 2027, αξιοποιώντας και τον τεχνικό κανονισμό που τελειοποιείται με στόχο την ενίσχυση των WRC-2, ότι ευνοεί όλους όσους κατασκευαστές με αντίστοιχα αυτοκίνητα.

“Εργοστασιακός”, ο Γιοχάν Ροσέλ που ισοβαθμεί στη δεύτερη θέση του θεσμού με τον αδελφό του Λεό, που στον Ελληνικό αγώνα, θα οδηγήσει επίσης Lancia. Όπως και ο Σαραζέν Jr, αλλά και ο Αμερικανός Μάρτιν και θα έχουν ενδιαφέρον οι δηλώσεις του βγαίνοντας από το Στείρι.

Το Ελληνικό περιβάλλον, που ταιριάζει στα Τογιότα GR Yaris Rally 2, όπως των Κόρχονεν, Κασόν κ.α και στα αντίστοιχα Skoda Fabia και σημειώστε το όνομα του Βίρβς, χωρίς να υποτιμούμε τη συμμετοχή του Ανδρέα Μίκελσεν, ενώ ψηφίζουμε τον Νταπρά της Ντέλτα, η ομάδα του Γιάννη Παπαδημητρίου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ.

Σημαντικό για την Ελληνική κοινότητα ότι η συμμετοχή του “Παναγιώτης Ρουστέμης” με SeaJet Fabia RS και υπεραξία από την παρουσία της Hyundai στο WRC2 με σφραγίδα Λάμπρος Αθανασούλας στο Hyundai Hellas i20 N στα χρώματα και της Fleetback του Ιορδάνη Σερδερίδη. Ενώ τα χρώματα της Ford εκπροσωπεί ο Νώντας Καρανικόλας με το CarCenter Ford Fiesta, με αντίστοιχο αυτοκίνητο και για τον Αλί Τουρκάν.

Ford Fiesta και στη Rally 3 όπου ο Φοντάνα, στα χρώματα και της CYCLON, επιμένει να ψάχνει για αντίπαλο ανάμεσα στις επτά συμμετοχές, ενώ φαίνεται ανοικτός ο αγώνας των έξη στο master cup όπου συμμετέχει και ο world Γιώργος Βασιλάκης, ενώ προσμετράει και ο Νίκος Ντάβαρης, ένας ωραίος παλιός.

Στην κυριολεξία master οι Έλληνες, όπως και οι gentlemen Πέτρος Βασιλόπουλος, Γιώργος Γκόντος, με γεγονός ότι απαιτεί θάρρος και θράσος η συμμετοχή στο ΡΑ με αυτοκίνητο τύπου 2WD, συνδυασμός που χαρακτηρίζει το γιατρό και τον chief-Eldon’s.

Τα σπουδαία για όλους τους παραπάνω απο νωρίς, είτε στο STOP στο Προσύλιο, -απαγορευμένη η προσπάθεια για όσους επιχειρήσουν να προσεγγίσουν τον τερματισμό της πρώτης ε.δ Βωξίτες, είτε στον “ύπουλο” Παρνασσό, που ακολουθεί. Υπενθυμίζουμε: περιμένουμε και τον ουραγό. _ ΣΧ