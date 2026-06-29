ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις – Οι Έλληνες: Απλά ήρωες

Η μοναδική περίπτωση που στο σύγχρονο WRC ανταμείβεται και προβάλεις τον τερματισμό, αφού πρόκειται για την πραγματικά ερασιτεχνική προσπάθεια που δεν μετριάζεται, αφού φλερτάρει με το παράλογο και ως ιδέα για τη συμμετοχή στο Ράλλυ των θεών, για τους ημίθεους των εργοστασίων.

Τα αποτελέσματα επί του προκειμένου, με στοιχεία εκτός συναγωνισμού, κρίνονται ως λεπτομέρεια αλλά και ως υπεραξία της προσπάθειας του Έλληνα αγωνιζόμενου που δεν επιδεικνύει ταχύτητα σε επίπεδα επαγγελματικά, αλλά τσαγανό και πείσμα που θυμίζουν άλλες ηρωικές εποχές με την ολοκλήρωση της προσπάθειας στη ράμπα να καταγράφεται στο παλμαρές όλων μας υπεράνω αποτελεσμάτων.

Κακά τα ψέματα, στο παρελθόν που οφείλουμε να μας οδηγεί και να εμπνέει τους νεότερους, υπήρχαν και περιπτώσεις που έκρινες σπουδαία μια επίδοση όταν κρίνονταν ανταγωνιστική, μετριάζοντας την πικρία από το δεν τερματίσαμε, ειδικά για κάποιους από εμάς που ευνοήθηκαν, ενώ σήμερα είναι αλλιώς για όλους, ή για να είμαστε ακριβείς σχεδόν για όλους, αφού πάντα κάποιοι ξεχωρίζαμε.

Επιλέγουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες με τον φακό του Θάνου Ηλιόπουλου και σημειώνουμε με σεβασμό, έχοντας και τις σκέψεις για μια ανταγωνιστική επόμενη ημέρα, στα Προσεχώς μας…

Οι επιδόσεις των Ρουστέμη-Μπακλώρη με τη SeaJet Fabia RS, το Σάββατο, σε καθεστώς SR.

Η αντιπαράθεση μέχρι τέλους, των Πλάγου-Κουζιώνη με τους Καρανικόλα-Κακαβά με διαφορά 1,3 δλ. για την τιμητική πρώτη θέση μεταξύ των Ελλήνων.

Στο άτυπο GR βάθρο, οι πεισματάρηδες Θέμης Χαλκιάς-Μάριος Τσαούσογλου με την Eldon’s Fabia EVO.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται, σεμινάριο για Όσκαρ, η συμμετοχή και η σοφή παρουσία, των Flandy-Στεφανή με τη Shell Fiesta Rally 3 με τα σήματα και της Ευρώπη-ασφαλιστική.

Άλλοι θα έφευγαν το πρώτο ή το επόμενο βράδυ. Η επιλογή τους απάντηση στην ατυχία να μείνουν και να πολεμήσουν. Οι Δελαπόρτας-Ηλίας Λ. Παναγιωτούνης, συνδύασαν το χαρακτηριστικό τους πείσμα με έναν εξαιρετικό ρυθμό, με σεβασμό και στους SV στα πιτς.

Ακριβώς όπως και οι team mates τους Καλαμαράς-Λαμπράκης που έχουν ένα μοναδικό τρόπο να συνδυάζουν τα στραβά με αστεία, απάντηση και στη μιζέρια που μας χαρακτηρίζει στην αστοχία.

Ενός λεπτού σιωπή, στη ράμπα ο Νικόλας Ντάβαρης με τον Κωνσταντίνο Μακρή στην SM Fiesta και όπως θα σχολίαζε ο αείμνηστος Πέτρος Μαρτίνης, “το SR είναι για νέους”. Ο παλιός πάει μέχρι το τέλος με μια ανάσα.

Στη ράμπα η Eldon’s Clio χωρίς δεύτερο διαφορικό και χωρίς SR ότι προδίδει την αξιοπιστία των Ντόντου-Ιντζόγλου που στην κυριολεξία, τα κατάφεραν!

Επιτυχία, υπεράνω αποτελέσματος, η μετ εμποδίων παρουσία των Βασιλόπουλου-Κουκλιαμπή με την SV Fiesta R4, στο πρώτο Ακρόπολις του γιατρού, που τώρα ξέρει…

10+1

Δεν ήταν πρώτος από τους Έλληνες ο γενναιόδωρος Ιορδάνης Σερδερίδης που αντιμετώπισε προβλήματα με τον «πύραυλο», χωρίς ποτέ να χάσει το χιούμορ του.

ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις – Τελική κατάταξη (Έλληνες)

26. Plagos/Kouzionis Skoda Fabia RS WRC2 +34:14.3

27. Karanikolas/Kakavas Ford Fiesta WRC2 +34:15.6

29. Chalkias/Tsaousoglou Skoda Fabia Evo +40:38.5

30. Flandy/Stafanis Ford Fiesta Rally3 +42:31.0

32. Serderidis/Micklotte Ford Puma Rally1 +44:47.2

34. Delaportas/Panagiotounis Ford Fiesta Rally3 +1:00:35.1

39. Kalamaras/Lamprakis Ford Fiesta Rally3 +1:12:28.8

40. Ntavaris/Makris Ford Fiesta Rally3 +1:14:08.4

43. Dodos/Intzoglou Renault Clio RS Line +1:37:23.3