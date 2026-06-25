EKO Ράλλυ Ακρόπολις: «Πετάμε» πάνω από την EKO Super Special Stage

Πετάξαμε πάνω από την EKO Super Special Stage, για να πάρετε μια πρώτη γεύση από όσα θα ζήσουμε σε λίγες ώρες. Δείτε τις εντυπωσιακές εικόνες που κατέγραψε το drone του περιοδικού.

Drone: Μανώλης Σαλούρος

Σε λίγες ώρες, το EKO Ράλλυ Ακρόπολις ξεκινά από το The Ellinikon Sports Park. Η είσοδος στην EKO Super Special Stage είναι ελεύθερη, ενώ οι πύλες θα ανοίξουν στις 16:00. Η πρόσβαση για το κοινό θα γίνεται αποκλειστικά πεζή από την Οδό Αεροπορίας.

Για όσους επιλέξουν τα μέσα σταθερής τροχιάς:

* Μετρό: Γραμμή 2, σταθμός «Αργυρούπολη»

* Τραμ: Η ΣΤΑΣΥ ενισχύει τα δρομολόγια και στις δύο γραμμές. Θα λειτουργούν ειδικά δρομολόγια χωρίς ενδιάμεσες στάσεις από το ΣΕΦ και την Πικροδάφνη προς την προσωρινή, αποκλειστική στάση που βρίσκεται κοντά στην EKO Super Special Stage.

Στις 19:05 θα δοθεί η εκκίνηση του πρώτου ζευγαριού αυτοκινήτων, σηματοδοτώντας την έναρξη του αγωνιστικού θεάματος που θα ανοίξει το φετινό EKO Ράλλυ Ακρόπολις.