Επίσημο: Στο Λουτράκι η έδρα του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις

Μετά από την ενδελεχή αξιολόγηση τριών προτάσεων, αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας του εμβληματικού ελληνικού γύρου του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ στο Λουτράκι.

Ένα νέο κεφάλαιο εγκαινιάζεται για το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, καθώς μετά από 5 επιτυχημένα χρόνια με τη Λαμία ως έδρα, αυτή μεταφέρεται στο Λουτράκι.

Με αυτό τον τρόπο, το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις επιστρέφει σε μια περιοχή με μακρά παράδοση στους ελληνικούς και διεθνείς αγώνες ράλλυ, με τη διοργάνωση του το 2026 (25 – 28 Ιουνίου) να σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον ιστορικό θεσμό.

Την έδρα του εμβληματικού ελληνικού γύρου του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC) διεκδίκησαν τρεις Δήμοι – Αλμυρού-Βόλου, Λαμιέων και Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων – οι οποίοι υπέβαλαν πλήρεις σχετικές προτάσεις.

Όλες αξιολογήθηκαν με γνώμονα την πληρότητα, τη λειτουργικότητα και τη συνολική τους συνεισφορά στην επιτυχή διοργάνωση του αγώνα. Οι προτάσεις κρίθηκαν στο σύνολό τους άρτιες και υλοποιήσιμες, ενώ κατόπιν της διαδικασίας αξιολόγησης αποφασίστηκε η επιλογή του Λουτρακίου ως νέας έδρας του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις.

Η απόφαση αυτή ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη σύγχρονη ιστορία του αγώνα, φέρνοντας νέες ευκαιρίες στον σχεδιασμό της διαδρομής για τους διοργανωτές, όσο και νέες προκλήσεις για τα πληρώματα. Όπως και όλα τα προηγούμενα χρόνια, η διαδρομή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις θα εξακολουθήσει να διατρέχει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σε γνωστές και αγαπημένες ειδικές διαδρομές, διατηρώντας τον χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία που το καθιστούν μοναδικό στο ημερολόγιο του WRC.

Παράλληλα, η φιλοξενία του Service Park στο Λουτράκι αναδεικνύει μια νέα πτυχή του αγώνα, φέρνοντάς τον πιο κοντά στη θάλασσα και προσφέροντας ένα σκηνικό εφάμιλλο της ιστορικής του κληρονομιάς και της διεθνούς του απήχησης.

Το Υπουργείο Αθλητισμού και η Motorsport Greece εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς τον Δήμο Λαμιέων και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για τα πέντε χρόνια άριστης συνεργασίας και τη διαρκή στήριξη στην επιτυχημένη διεξαγωγή του αγώνα.

«Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις αποτελεί έναν ζωντανό θεσμό του ελληνικού αθλητισμού και έναν από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της χώρας μας διεθνώς. Βρεθήκαμε στην ευχάριστη θέση να έχουμε τρεις άρτιες προτάσεις. Μετά την αξιολόγηση από την Οργανωτική Επιτροπή, αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας του αγώνα στο Λουτράκι. Αυτό σηματοδοτεί μια νέα εποχή, γεμάτη προκλήσεις και προοπτικές για τον εθνικό μας αγώνα. Όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές θα εργαστούν συντονισμένα για να διασφαλιστεί η επιτυχία της νέας φάσης του αγώνα, που θα συνεχίσει να διέρχεται από τρεις Περιφέρειες», δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

Η Οργανωτική Επιτροπή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό για το 2026, με στόχο έναν σύγχρονο, ανταγωνιστικό και τεχνικά απαιτητικό αγώνα, αντάξιο της ιστορίας του και της εμπιστοσύνης της FIA και του WRC Promoter.

Από τη μεριά του, ο Simon Larkin, Senior Director – Events του WRC Promoter, ανέφερε σχετικά: «Όταν το WRC επέστρεψε στην Ελλάδα το 2021 για το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, έγινε με την πρόθεση το ράλλυ να μπορεί κατά καιρούς να αλλάζει έδρα, ώστε να μεγιστοποιείται η σπουδαία αγωνιστική του κληρονομιά και ο σημαντικός οικονομικός αντίκτυπος που φέρνει ένα γεγονός του WRC σε κάθε χώρα και περιοχή που το φιλοξενεί. Η Λαμία υπήρξε εξαιρετική έδρα επί πέντε χρόνια. Με κοινό όραμα με τον Υπουργό κ. Βρούτση και την ομάδα του, φέρνουμε τώρα την “καρδιά” του αγώνα στο Λουτράκι, πιο κοντά στην Αθήνα. Το Λουτράκι προσφέρει πλούσιες επιλογές ειδικών και ευκολότερη πρόσβαση για νέο κοινό, μαζί με πρόσθετες ευκαιρίες τουρισμού».