Esapekka Lappi: Επιβεβαίωση συμμετοχής στο Ράλλυ Σουηδίας

Σε μια έμμεση επιβεβαίωση που δεν προκαλεί έκπληξη, προχώρησε πριν από λίγη ώρα ο Esapekka Lappi.

Με δήλωση στα προσωπικά του social media φορώντας για πρώτη φορά, τη νέα του φόρμα, ο 30χρονος Φινλανδός οδηγός της Toyota Gazoo Racing ανέφερε πως δε θα είναι παρών στην εκδήλωση λανσαρίσματος της νέας σεζόν για το WRC , που θα γίνει στην Αυστρία το Σάββατο 15 Ιανουαρίου.

Ταυτόχρονα, έδωσε ραντεβού με τους φίλους του σπορ για το Ράλλυ Σουηδίας, επιβεβαιώνοντας έτσι τη συμμετοχή του στον δεύτερο γύρο της χρονιάς, που προγραμματίζεται για τις 25-27 Φεβρουαρίου.

Όπως είναι γνωστό, ο προγραμματισμός της Toyota Gazoo Racing για το 2022 αναφέρει πως ο Esapekka Lappi θα εναλλάσσεται στα πηδάλια του τρίτου υβριδικού GR Yaris Rally1, με τον Sebastien Ogier ο οποίος δε θα ακολουθήσει πλήρες πρόγραμμα.

Αν και ο ακριβής αριθμός των αγώνων που θα συμμετάσχει κάθε οδηγός δεν έχει οριστικοποιηθεί, ο επικεφαλής της ομάδας Jari-Matti Latvala αποκάλυψε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που μας παραχώρησε, πως ο Lappi θα αγωνιστεί σε περισσότερους αγώνες από τον Ogier φέτος.

Οι Sebastien Ogier και Benjamin Veillas ετοιμάζονται για τη συμμετοχή στο Ράλλυ Μόντε Κάρλο, όμως προς το παρόν δεν υπάρχει περαιτέρω ενημέρωση για το πρόγραμμα του 8 φορές Παγκόσμιου Πρωταθλητή.

Από την άλλη, οι Esapekka Lappi και Janne Ferm, που επέστρεψαν στην Toyota μετά από την πρώτη τους θητεία (2017-2018), θεωρείται λογικό να αγωνιστούν στο χιονισμένο Ράλλυ Σουηδίας, αφού είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τις συγκεκριμένες συνθήκες.

“Θέλω να σας ενημερώσω πως εγώ και ο Janne δε θα είμαστε εκεί αυτό το Σάββατο, στο λανσάρισμα της σεζόν για το WRC”, δήλωσε μέσω video στα προσωπικά του social media ο Esapekka Lappi.

“Ελπίζω πως όλοι θα απολαύσουν την εκδήλωση. Είναι μια συναρπαστική στιγμή για το σπορ μας. Θέλω να ευχηθώ καλή τύχη στους teammates μου στην Toyota Gazoo Racing για το Ράλλυ Μόντε Κάρλο.

“Ανυπομονούμε να σας δούμε όλους σύντομα, καθώς προετοιμαζόμαστε για το Ράλλυ Σουηδίας. Θα σας δούμε εκεί”.

Hi, unfortunately we are not going to be there for @OfficialWRC season launch on Saturday.

Good luck to all of @TGR_WRC for Rally Monte-Carlo👍🏻and we’re looking forward to seeing you all soon as we prepare for Rally Sweden ❄️🤩#toyotaGAZOOracing #GRYaris #rally1 #WRC #L4PPI pic.twitter.com/LqMsS5qdtj

— Esapekka Lappi Rally (@EsapekkaLappi) January 14, 2022