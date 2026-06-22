“Flandy” και Κώστας Στεφανής: Πανέτοιμοι για το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026

Η εβδομάδα διεξαγωγής του EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026 ξεκινά και οι “Flandy”-Κώστας Στεφανής ετοιμάζονται για την έναρξη των αναγνωρίσεων έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς την προετοιμασία τους για τον 8ο γύρο του φετινού WRC, με το Ford Fiesta Rally3.

Έπειτα από μία ημέρα δοκιμών εξέλιξης πριν από μερικές εβδομάδες, οι “Flandy”-Κώστας Στεφανής πραγματοποίησαν επιπλέον χιλιόμετρα πίσω από το τιμόνι του Ford Fiesta Rally3 που θα μοιραστούν στο 70ό Ράλλυ Ακρόπολις, την Κυριακή 21 Ιουνίου. Μεγάλος χορηγός της συμμετοχής είναι η Coral A.E. – Shell Licensee, η οποία με αιχμή του δόρατος τα καύσιμα Shell V-Power Racing αποδεικνύει στην πράξη πως η τεχνογνωσία που αντλεί από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, μπορεί να περάσει αποτελεσματικά και στα καθημερινά μας αυτοκίνητα.

Η δεύτερη και καταληκτική ημέρα προετοιμασίας, περιλάμβανε οδήγηση του Ford Fiesta Rally3 που κατασκευάζει και θα υποστηρίξει τεχνικά στον αγώνα η M-Sport Πολωνίας, σε διαδρομή μήκους 3,4 χιλιομέτρων στην περιοχή της Θήβας Βοιωτίας. Με αυτόν τον τρόπο, οι “Flandy”-Στεφανής συμπλήρωσαν πολύτιμα χιλιόμετρα δοκιμών αφενός για την περαιτέρω εξοικείωση με τα ελαστικά Hankook, που ο οδηγός θα χρησιμοποιήσει στο Ράλλυ Ακρόπολις για πρώτη φορά και αφετέρου, για να δοκιμαστούν διαφορετικές ρυθμίσεις και λύσεις σε επίπεδο στησίματος του αυτοκινήτου.

Καθώς τα πάντα στο Pre-Event Test -όπως ονομάζεται διεθνώς η συγκεκριμένη διαδικασία- κύλησαν ομαλά, το πλήρωμα είναι πλέον πανέτοιμο για τις αναγνωρίσεις του Ράλλυ Ακρόπολις 2026, οι οποίες διοργανώνονται στις 22-24 Ιουνίου και περιλαμβάνουν δύο περάσματα από κάθε ειδική διαδρομή. Το καθαρά αγωνιστικό μέρος προγραμματίζεται για τις 25-28 Ιουνίου και αποτελείται από 17 Ειδικές Διαδρομές μήκους 323,77 αγωνιστικών χιλιομέτρων.

Υπενθυμίζεται, πως η συμμετοχή των “Flandy” – Κώστα Στεφανή με το Ford Fiesta Rally3 και το Νο 58 στις πόρτες, έχει επετειακό χαρακτήρα. Από τη μία, η παρουσία του πληρώματος στο 70ό Ράλλυ Ακρόπολις, συμπίπτει με την συμπλήρωση 100 ετών συνεχούς παρουσίας της Shell στη χώρα μας. Από την άλλη, η πρώτη εμφάνιση του “Flandy” στον ελληνικό αγώνα του WRC συνδυάζεται με μια συμμετοχή-παγκόσμιο ρεκόρ του Κώστα Στεφανή*, ο οποίος γίνεται ο αγωνιζόμενος (οδηγός ή συνοδηγός) με τη μακροβιότερη παρουσία στην ιστορία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, από το 1973 μέχρι και σήμερα. Συγκεκριμένα, έχοντας συμμετάσχει για πρώτη φορά στο Ράλλυ Ακρόπολις το 1975, μόλις λάβει εκκίνηση στον φετινό αγώνα, ο Κώστας Στεφανής θα συμπληρώσει 51 χρόνια, 1 μήνα και μία ημέρα από το ντεμπούτο στο WRC, διάρκεια που όμοιά της δεν έχει υπάρξει. Πέραν του ρεκόρ καθαυτού, ο Έλληνας συνοδηγός γίνεται ο μοναδικός αγωνιζόμενος στην ιστορία του WRC, που παραμένει ενεργός -χρονικό διάστημα μεταξύ πρώτου και πιο πρόσφατου αγώνα- για περισσότερα από 50 χρόνια, ενώ με 31 συμμετοχές είναι ο συνοδηγός με τις περισσότερες στον εθνικό μας αγώνα.

Το πλήρωμα

“Flandy”

Ημ. Γέννησης: 5/8/1999

Πρώτη συμμετοχή σε ράλλυ: 2023

Κορυφαία διάκριση: 3η θέση γενικής και 1η μεταξύ των αυτοκινήτων Rally3 στο Ολυμπιακό Ράλλυ 2026 με Ford Fiesta Rally3

Κώστας Στεφανής

Ημ. Γέννησης: 5/6/1949

Πρώτη συμμετοχή σε ράλλυ: 1970

Συμμετοχές (Ράλλυ Ακρόπολις): 30

Κορυφαίες διακρίσεις (Ράλλυ Ακρόπολις): 9 φορές πρώτος Έλληνας Συνοδηγός στο πλευρό των «Ιαβέρη» (1979), Ανδρέα Παπατριανταφύλλου (1983), «Τζίγγερ» (1988, 1989, 1990, 1991, 1992), Άρη Βωβού (1οι γενικής το 1995), Παναγιώτη Χατζητσοπάνη (2001) και πολυάριθμοι τερματισμοί στην πρώτη δεκάδα της γενικής κατάταξης.

Το αυτοκίνητο

Ford Fiesta Rally3 – Τεχνικές προδιαγραφές

Κινητήρας

3κύλινδρος τούρμπο 1.497 κ.εκ. (περιοριστής στομίου τούρμπο 31 χιλιοστά, βάσει προδιαγραφών FIA)

Ισχύς: 235 hp στις 5.000 σ.α.λ.

Ροπή: 415 Nm στις 3.500 σ.α.λ.

Μετάδοση: Τετρακίνηση

Κιβώτιο: Σειριακό 5 σχέσεων

Ανάρτηση: Γόνατα McPherson με αμορτισέρ Reiger τριών ρυθμίσεων

Σύστημα διεύθυνσης: Υδραυλική υποβοήθηση

Σύστημα πέδησης: Αεριζόμενοι δίσκοι AP Racing (280 χλστ.) με τετραπίστονες δαγκάνες Alcon

Διαστάσεις (χιλιοστά)

Μήκος: 4.065

Πλάτος: 1.735

Μεταξόνιο: 2.490

Ελάχιστο βάρος: 1.210 κιλά

Ο αγώνας

Το αγωνιστικό πρόγραμμα του 70ού Ράλλυ Ακρόπολις, που έχει ως επίκεντρο το Λουτράκι Κορινθίας, ξεκινά την Πέμπτη 25 Ιουνίου, με τελετή Πανηγυρικής Εκκίνησης και διοργάνωση υπερειδικής διαδρομής, στο Ελληνικό Αττικής. Μετά από μια πρωτότυπη διανυκτέρευση σε καράβι, με το οποίο θα μεταφερθούν από την Κόρινθο στην Ιτέα Φωκίδας, τα πληρώματα θα ξεκινήσουν την μεγαλύτερη αγωνιστική ημέρα του αγώνα, την Παρασκευή 26 Ιουνίου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 ειδικές διαδρομές στην Στερεά Ελλάδα (Βωξίτες – 22,97 χλμ., Παρνασσός – 22,28 χλμ., Στείρι Χ 2 φορές – 24,18 χλμ., Ελικώνας – 17,80 χλμ., Θήβα – 17,81 χλμ.), μήκους 129,22 αγωνιστικά χιλιόμετρα, προτού τα αυτοκίνητα επιστρέψουν στο Λουτράκι για βραδινό σέρβις και διανυκτέρευση. Το Σάββατο 27 Ιουνίου θα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, αφού μπορεί να αποτελείται από 6 ειδικές διαδρομές στην Πελοπόννησο (Γυμνό Χ 2 φορές – 19,60 χλμ., Κολλίνες – 21,30 χλμ., Μαίναλο Χ 2 φορές – 15,01 χλμ., Κεφαλάρι – 18,17 χλμ.), με συνολικό μήκος 108,69 αγωνιστικών χιλιομέτρων, όμως οι αγωνιζόμενοι θα κληθούν να βρίσκονται μέσα στα αυτοκίνητα, σε απλές ή ειδικές διαδρομές, για χρονικό διάστημα της τάξης των 15 ωρών.

Ο επίλογος του αγώνα μόνο εύκολος δε θα είναι, αφού οι δύο επαναλαμβανόμενες ειδικές διαδρομές (Άγιοι Θεόδωροι – 25,39 χλμ. και Λουτράκι – 16,61 χλμ.), αθροίζουν επιπλέον 84 αγωνιστικά χιλιόμετρα, πριν από τον τερματισμό στο Λουτράκι. Συνοψίζοντας, το 70ό Ράλλυ Ακρόπολις περιλαμβάνει 17 ειδικές διαδρομές μήκους 323,77 αγωνιστικών χιλιομέτρων, ενώ τα πληρώματα θα κληθούν να πραγματοποιήσουν 1.503,30 συνολικά χιλιόμετρα, όσον αφορά σε απλές και ειδικές διαδρομές.