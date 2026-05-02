Henri Toivonen και Sergio Cresto: 40 χρόνια από τη «Μαύρη Παρασκευή» του WRC

Η τραγωδία στο Γύρο της Κορσικής το 1986 δεν κόστισε μόνο τις ζωές των Henri Toivonen και Sergio Cresto, αλλά σφράγισε επίσης το τέλος του Group B.
Σήμερα συμπληρώνονται 40 χρόνια από τη μέρα που το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC) άλλαξε για πάντα, βυθίζοντας τον μηχανοκίνητο αθλητισμό στο πένθος.
Ήταν Παρασκευή 2 Μαΐου 1986, κατά τη διάρκεια του Γύρου της Κορσικής, όταν ο Henri Toivonen και ο συνοδηγός του Sergio Cresto έχασαν τη ζωή τους σε ένα δυστύχημα που σήμανε το τέλος μιας ολόκληρης εποχής.
Το χρονικό της τραγωδίας
Το πλήρωμα της Lancia Delta S4 βρισκόταν στην πρωτοπορία του αγώνα, όταν στο 7ο χιλιόμετρο της 18ης ειδικής διαδρομής (Corte-Taverna), το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του σε μια κλειστή αριστερή στροφή. Η Lancia κατέληξε σε μια χαράδρα και τυλίχθηκε αμέσως στις φλόγες, όμως η απουσία θεατών και κριτών στο συγκεκριμένο σημείο άφησε τις συνθήκες της εξόδου τυλιγμένες σε μυστήριο.
Η μοιραία κατάληξη φαίνεται να οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων: επειδή ήταν μια ασφάλτινη ειδική, η προστατευτική ποδιά είχε αφαιρεθεί για εξοικονόμηση βάρους. Έτσι, κατά την πτώση, τα κλαδιά των δέντρων τρύπησαν το ρεζερβουάρ καυσίμου, προκαλώντας μια ακαριαία έκρηξη που δεν άφησε περιθώρια διαφυγής στους δύο άνδρες.
Η εποχή του Group B
Η ατμόσφαιρα εκείνη την περίοδο ήταν ήδη ηλεκτρισμένη. Τα αυτοκίνητα του Group B είχαν φτάσει σε επίπεδα ισχύος που ξεπερνούσαν τα ανθρώπινα όρια, ενώ ο έλεγχος των χιλιάδων θεατών που κατέκλυζαν τις διαδρομές ήταν αδύνατος. Μόλις έναν αγώνα πριν, στην Πορτογαλία, ένα άλλο δυστύχημα είχε κοστίσει τη ζωή σε τέσσερις θεατές.
Ο ίδιος ο Toivonen ένιωθε την πίεση και την επικινδυνότητα. Συμμετείχε στον αγώνα όντας άρρωστος και υπό φαρμακευτική αγωγή, εκφράζοντας ανοιχτά τους προβληματισμούς του για την εξάντληση που προκαλούσαν αυτά τα “θηρία”. Λίγο πριν την τελευταία του διαδρομή, είχε δηλώσει:
“Σήμερα, έχουμε οδηγήσει περισσότερο από όλο το Ράλλυ 1000 Λιμνών. Μετά από 4 ώρες οδήγησης, είναι δύσκολο να κρατήσουμε το ρυθμό. Με ένα σύγχρονο αυτοκίνητο όπως αυτό, είναι αδύνατο να αγωνιστούμε εδώ. Είναι εξουθενωτικό σωματικά και το μυαλό δεν αντέχει άλλο”.
Η κληρονομιά ενός σπάνιου ταλέντου
Ο θάνατος του 29χρονου Φινλανδού και του 30χρονου Cresto, ο οποίος θεωρείται ακόμη και σήμερα ο πιο επιτυχημένος Αμερικανός συνοδηγός, ήταν το γεγονός που ανάγκασε την ομοσπονδία να καταργήσει το Group B και να ακυρώσει το επερχόμενο Group S.
Ο Henri Toivonen ήταν ένας θρύλος εν τη γενέσει του. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής Walter Rohrl τον θεωρούσε τον μοναδικό που μπορούσε να δαμάσει τη Lancia Delta S4, ενώ ο Eddie Jordan τον είχε συγκρίνει σε ταχύτητα με τον Ayrton Senna. Η απώλειά του άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό, θυμίζοντας σε όλους πως η γραμμή ανάμεσα στη δόξα και την τραγωδία είναι, πολλές φορές, πολύ στενή.