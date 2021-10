Βίοι αντίθετοι για Huttunen και Suninen;

Λίγες ημέρες μετά από την εγκατάλειψή του στο Ράλλυ Ισπανίας από πρόβλημα στον κινητήρα, ο Πρωταθλητής WRC 3 και οδηγός της Hyundai Motorsport N στο WRC 2, Jari Huttunen, είναι φανερό πως επεξεργάζεται διαφορετικά σχέδια για το εγγύς μέλλον.

Με ανάρτηση στα προσωπικά του social media, o Huttunen αποκάλυψε πως δε θα συμμετάσχει στον προσεχή αγώνα του ERC στην Ουγγαρία με Hyundai i20 R5 και ελαστικά της MRF, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Εν συνεχεία, ανέφερε πως θα ενημερώσει σύντομα για τα μελλοντικά του σχέδια, τονίζοντας πως αναμένει να δει τι θα φέρει το 2022.

Δείτε την δημοσίευση του Jari Huttunen

There was a change in our plans and we don`t drive in ERC Rally Hungary this weekend. We will tell about our future plans later. Let´s see what 2022 brings. 🤞🏁 #FIAERC #RallyHungary pic.twitter.com/zhmpT578n8

— Jari Huttunen (@HuttunenRacing) October 20, 2021