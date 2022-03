Hyundai: Με την ίδια τριάδα οδηγών στο Ράλλυ Κροατίας

Περισσότερες από 30 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του Ράλλυ Κροατίας, η Hyundai έδωσε στη δημοσιότητα την τριάδα πληρωμάτων της ενόψει του τρίτου γύρου της σεζόν, που θα διεξαχθεί στις 21-24 Απριλίου.

Ήταν γνωστό πως ο Oliver Solberg είχε πάρει το χρίσμα να αγωνιστεί στους πρώτους 3 αγώνες της σεζόν και αυτό επιβεβαιώθηκε, αφού μετά από τα Ράλλυ Μόντε Κάρλο και Σουηδίας, θα αποτελέσει τον τρίτο εργοστασιακό οδηγό της Hyundai και στην άσφαλτο της Κροατίας.

Η τακτική της Hyundai να διαθέτει διαφορετικά πληρώματα στο τρίτο της αυτοκίνητο τα τελευταία χρόνια, έχει προσφέρει και μια επιπλέον… αγωνία, πριν από κάθε γύρο του WRC .

Η συμμετοχή των Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe και Ott Tanak-Martin Jarveoja είναι δεδομένη σε όλους τους αγώνες, όμως αυτό δεν ισχύει για τους Oliver Solberg-Elliott Edmondson και Dani Sordo-Candido Carrera, που μοιράζονται το τρίτο Hyundai i20 N Rally1 φέτος.

Η πρώτη εμφάνιση του Sordo με το υβριδικό αυτοκίνητο της ομάδας πήρε εκ νέου παράταση, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως θα γίνει στον πρώτο χωμάτινο αγώνα της σεζόν, που θα είναι το Ράλλυ Πορτογαλίας στις 19-22 Μαΐου.

Από την άλλη, με τη παρθενική συμμετοχή τους στο Ράλλυ Κροατίας, οι Solberg-Edmondson θα έχουν την ευκαιρία να προσθέσουν σημαντικό αριθμό αγωνιστικών χιλιομέτρων στην άσφαλτο και σε έναν αγώνα που δε διαθέτουν εμπειρία.

Θυμίζουμε, πως η πρεμιέρα της σεζόν δεν ήταν καλή για την Hyundai, αφού στο Ράλλυ Μόντε Κάρλο τερμάτισε μόλις ένα πλήρωμα, οι Neuville-Wydaeghe, μετά από προβλήματα, στην 6η θέση.

Όμως, η συνέχεια στη Σουηδία ήταν άκρως ενθαρρυντική, καθώς η ομάδα του Julien Moncet πρωταγωνίστησε, σημειώνοντας ταχύτερους χρόνους και τερματίζοντας στο βάθρο, μέσω της δεύτερης θέσης των Βέλγων.

Όπως έχουν δηλώσει κατ’ επανάληψη οι οδηγοί της Hyundai, τα i20 N Rally1 έχουν ακόμη πολύ δρόμο σε επίπεδο εξέλιξης, προτού θεωρηθούν φαβορί για τη νίκη σε κάθε αγώνα, όμως οι πρώτοι jokers που θα εμφανιστούν σε Κροατία και Πορτογαλία, αναμένεται να βελτιώσουν περαιτέρω την κατάσταση.

“Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που θα βρίσκομαι στη σύνθεση της Hyundai για το Ράλλυ Κροατίας”, δήλωσε στα προσωπικά του social media ο Oliver Solberg. “Δεν αγωνίστηκα πέρυσι οπότε θα είναι κάτι νέο για εμένα, όμως έδειχνε πραγματικά διασκεδαστικός και απαιτητικός αγώνας! Απομένουν 5 εβδομάδες!”

