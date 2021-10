Η σύνθεση της Hyundai στο Ράλλυ Monza

Λίγες ημέρες μετά από την ολοκλήρωση του Ράλλυ Ισπανίας , η Hyundai ανακοίνωσε πως ο Dani Sordo θα οδηγήσει το τρίτο της αυτοκίνητο στον επίλογο της χρονιάς, το Ράλλυ Monza.

Αυτή η εξέλιξη δεν εκπλήσσει κανέναν από τη στιγμή που ο Craig Breen, ο οποίος εναλλασσόταν στο τρίτο εργοστασιακό Hyundai i20 Coupe WRC με τον Sordo, έχει ήδη πάρει μεταγραφή για την M-Sport Ford.

Φυσικά, τα δύο “βασικά” Hyundai i20 Coupe WRC της ομάδας του Andrea Adamo θα μοιραστούν, όπως σε κάθε αγώνα της σεζόν, οι Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe και Ott Tanak-Martin Jarveoja.

Στο Ράλλυ Monza, 12ο και τελευταίο αγώνα της φετινής σεζόν του WRC που προγραμματίζεται για τις 19-21 Νοεμβρίου, οι ειδικές διαδρομές στο βουνό θα είναι ίδιες σε αριθμό και θα έχουν κατάτι μεγαλύτερο αγωνιστικό μήκος, από εκείνες στην πίστα.

Μετά από την εξαιρετική εμφάνιση και την τρίτη θέση στο Ράλλυ Ισπανίας, χάρη στην οποία πρακτικά η Hyundai παρέμεινε στη διεκδίκηση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών, οι Dani Sordo-Candido Carrera ετοιμάζονται για τον τρίτο φετινό αγώνα ως πλήρωμα στο WRC.

Υπενθυμίζουμε, ότι πρώτος αγώνας στον οποίο συνεργάστηκαν οι Sordo-Carrera ήταν το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, ενώ ακολούθησε το πρόσφατο Ράλλυ Ισπανίας.

Ο 41χρονος Candido Carrera είναι ο τρίτος φετινός συνοδηγός του Dani Sordo, έπειτα από τους Carlos Del Barrio (Μόντε Κάρλο) και Borja Rozada (Πορτογαλία, Σαρδηνία, Σαφάρι).

Όσον αφορά στο Ράλλυ Monza, ο Sordo έχει καλές αναμνήσεις, αφού πέρυσι τερμάτισε στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης, βοηθώντας την ομάδα του να κατακτήσει για δεύτερη συνεχόμενη φορά, το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών.

“Ανυπομονώ να αγωνιστώ ξανά με τον Candido Carrera και το Hyundai i20 Coupe WRC! Θα σας δω στην Ιταλία τον επόμενο μήνα”, σχολίασε στα προσωπικά του social media ο Dani Sordo.

Δείτε το tweet της Hyundai Motorsport για τη σύνθεση πληρωμάτων της στο Ράλλυ Monza

#WRC 📣 Introducing our crews for @AciRallyMonza – the last round of the 2021 @OfficialWRC next month:

1️⃣1️⃣ @thierryneuville / @MWydaeghe 🇧🇪

8️⃣ @OttTanak / Martin Järveoja 🇪🇪

6️⃣ @DaniSordo / @Candido_Carrera 🇪🇸#HMSGOfficial #RallyMonza #SeasonFinale pic.twitter.com/tnopMMlL0l

— hmsgofficial (@HMSGOfficial) October 20, 2021