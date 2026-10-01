Η Ford επιστρέφει το 2028 στο WRC

Η Ford επιστρέφει από το 2018 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ της FIA ως εργοστασιακή ομάδα υπό την σκέπη της Ford Racing, αξιοποιώντας μια επιτυχημένη πορεία 50 ετών στους αγώνες ράλλυ.

Η Ford επιστρέφει στις ρίζες της στους αγώνες ράλλυ, αντλώντας έμπνευση για τη δημιουργία μιας νέα γενιάς δυναμικών και ευέλικτων επιβατικών οχημάτων με αγωνιστικό DNA, τα οποία σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στην Ευρώπη. Καθώς εισέρχεται στη νέα αυτή εποχή, η Ford Racing ανακοινώνει σήμερα ότι θα συμμετέχει και πάλι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ της FIA (WRC), ως πλήρως εργοστασιακά υποστηριζόμενη ομάδα, από το 2028 και εξής.

Από την ίδρυσή της, η Ford αξιοποιεί τους αγώνες για να εξελίσσει καλύτερα οχήματα για τους πελάτες της. Οι επιδόσεις και οι τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο WRC θα συμβάλουν στη διαμόρφωση της ολοκαίνουργιας γκάμας επιβατικών μοντέλων της Ford, η οποία θα περιλαμβάνει πέντε ηλεκτρικά και υβριδικά multi-energy οχήματα, συνδυάζοντας το εκτός δρόμου DNA με την κληρονομιά των αγώνων ράλλυ.

«Οι αγώνες ράλλυ αποτελούν το πεδίο όπου ο χαρακτήρας της Ford δοκιμάζεται στα δύσκολα και εκεί όπου ολόκληρες γενιές φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού συγκεντρώνονται ώστε να μοιραστούν έντονες συγκινήσεις, βλέποντας ένα αυτοκίνητο να καταφέρνει το ακατόρθωτο», δήλωσε ο Jim Baumbick, President, Ford Europe. «Θέλουμε η επόμενη γενιά των ευρωπαϊκών οχημάτων μας να διακατέχεται από το ίδιο, δυναμικό και ασυμβίβαστο πνεύμα, προσφέροντας άμεση απόκριση, αυτοπεποίθηση, αλλά και πραγματική οδηγική ικανοποίηση εκεί όπου θα χρησιμοποιούνται καθημερινά από τους οδηγούς».

Στο πλαίσιο της επιστροφής της, η Ford Racing θα συνεργαστεί και πάλι με την M-Sport Ltd, τον επί 30 χρόνια συνεργάτη της στους αγώνες ράλλυ. Οι δύο πλευρές θα ξεκινήσουν άμεσα την μεταξύ τους συνεργασία και, από το 2028, η Ford Racing θα έχει άμεση εμπλοκή στο WRC μαζί με την M-Sport, ενόψει του ντεμπούτου ενός ολοκαίνουργιου αγωνιστικού αυτοκινήτου WRC το 2029, το οποίο θα αντλεί έμπνευση από ένα από τα επερχόμενα και ολοκαίνουργια ευρωπαϊκά επιβατικά μοντέλα που ετοιμάζει η Ford.

«Καθώς γιορτάζουμε τα 125 χρόνια της Ford Racing, η 50χρονη κληρονομία μας στο WRC μας κάνει περήφανους, λόγω της άμεσης σύνδεσή της με τα διασκεδαστικά και συναρπαστικά αυτοκίνητα που γεννήθηκαν μέσα από αυτήν», δήλωσε ο Mark Rushbrook, Global Director, Ford Racing. «Ανυπομονούμε να επιστρέψουμε στους αγώνες ράλλυ το 2028 και για τα επόμενα χρόνια».

Αγωνιστικά της Ford που συμμετείχαν στα ράλλυ και βασίστηκαν σε μοντέλα παραγωγής, όπως τα Escort, Sierra, Focus, Fiesta και Puma, έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ιστορία του WRC, που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια. Σε αυτό το διάστημα, η Ford έχει κατακτήσει πολλά Παγκόσμια Πρωταθλήματα Κατασκευαστών και Οδηγών, έχει συμβάλει στην εξέλιξη της καριέρας ορισμένων από τους πιο γνωστούς οδηγούς του αθλήματος και έχει αποδείξει την αντοχή και την ταχύτητα των αυτοκινήτων της σε όλο τον κόσμο και σε κάθε είδους επιφάνεια – από την άσφαλτο και το χώμα μέχρι τον πάγο και την άμμο.

Επιπλέον, οι αναρίθμητες επιτυχίες στις ειδικές διαδρομές των αγώνων ράλλυ έχουν αποτελέσει πηγή έμπνευσης για εμβληματικά μοντέλα της Ford – από το Escort Mexico του 1970 έως το νεότερο Ranger Raptor.

Η σημερινή ανακοίνωση έρχεται σε μια συναρπαστική στιγμή για το σπορ. Με τις Cosmobilis και Park Square Capital να έχουν πρόσφατα αποκτήσει τα εμπορικά δικαιώματα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ της FIA, σε συνδυασμό με τους νέους κανονισμούς που θα τεθούν σε ισχύ από τη σεζόν του 2027 και μετά, το μέλλον του WRC διαγράφεται ευοίωνο.

Ο Πρόεδρος της FIA, Mohammed Ben Sulayem, δήλωσε: «Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ της FIA. Με νέο promoter, τρεις κατασκευαστές να έχουν ήδη δεσμευτεί στους νέους τεχνικούς κανονισμούς και τώρα τη Ford να επιβεβαιώνει την επιστροφή της με πλήρη εργοστασιακή συμμετοχή, η επόμενη εποχή του πρωταθλήματος αποκτά πλέον ισχυρή δυναμική.

«Η Ford είναι ένα από τα κορυφαία ονόματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού και η δέσμευσή της στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα της FIA συνεχίζει να ενισχύεται. Η εταιρεία επέστρεψε φέτος στη Formula 1, αγωνίζεται στην κορυφαία κατηγορία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally-Raid της FIA, θα επιστρέψει στην κορυφαία κατηγορία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής της FIA το 2027 και, από το 2028, θα αγωνίζεται και πάλι ως εργοστασιακή ομάδα στο WRC. Αυτό εξασφαλίζει στη Ford παρουσία σε τέσσερα Παγκόσμια Πρωταθλήματα της FIA, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδει στον μηχανοκίνητο αθλητισμό ως παγκόσμια πλατφόρμα και ως πεδίο δοκιμών για τη μάρκα, τα προϊόντα και τις τεχνολογίες της.

«Είχα το προνόμιο να οδηγήσω για τη Ford στη διάρκεια της δικής μου καριέρας, γι’ αυτό και η επιστροφή της αποτελεί για εμένα μια ιδιαίτερα ξεχωριστή στιγμή. Το WRC συνεχίζει να αναπτύσσεται και η μακροπρόθεσμη δέσμευση ενός τόσο εμβληματικού κατασκευαστή αποτελεί απόδειξη της δυναμικής του πρωταθλήματος».

Εκτός από τη συμβολή στη διαμόρφωση της νέας γκάμας των επιβατικών της μοντέλων για την Ευρώπη – τα οποία θα διαθέτουν DNA εμπνευσμένο από τους αγώνες ράλλυ – η επιστροφή της Ford στο WRC ενισχύει την παγκόσμια παρουσία και την δέσμευση της εταιρείας να ηγείται στα παντός εδάφους οχήματα τόσο στα επιβατικά μοντέλα, όσο και στους αγώνες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Ranger Raptor, το οποίο έχει διαμορφώσει τα πρότυπα όσον αφορά τις δυνατότητές κίνησης τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου.