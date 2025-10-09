Ο Kalle Rovanpera εγκαταλείπει το WRC στα τέλη του 2025

O Kalle Rovanpera ανακοίνωσε ότι η φετινή θα είναι η τελευταία του χρονιά στο WRC, με τον Φινλανδό δύο φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή να παραμένει ωστόσο στην οικογένεια της Toyota αναλαμβάνοντας νέες οδηγικές προκλήσεις.

Ο Kalle Rovanpera εξέπληξε σήμερα τους φίλους των αγώνων ράλλυ ανακοινώνοντας αιφνιδιαστικά ότι το 2025 θα είναι η τελευταία του σεζόν στο WRC.

Ο δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο WRC θα παραμείνει μέλος της οικογένειας της Toyota Gazoo Racing αναλαμβάνοντας νέες προκλήσεις. Πιο συγκεκριμένα, το 2026 ο Φινλανδός αγωνιστεί στο Ιαπωνικό Πρωτάθλημα Super Formula με την υποστήριξη της TGR, δοκιμάζοντας τον εαυτό του πίσω από το τιμόνι ενός από τα ταχύτερα μονοθέσια στον κόσμο.

Ο Kalle Rovanpera έκανε το ντεμπούτο του στο WRC με τα χρώματα της TGR το 2020 σε ηλικία 19 ετών. Μόλις στη δεύτερη εκκίνησή του με τα χρώματα της Toyota έγινε ο νεότερος οδηγός που τερμάτισε ποτέ στο βάθρο του WRC όταν ολοκλήρωσε το Ράλλυ Σουηδίας στην τρίτη θέση. Την επόμενη χρονιά, η νίκη που απέσπασε στο Ράλλυ Εσθονίας του χάρισε τον άτυπο τίτλο του νεότερου οδηγού που κέρδισε αγώνα στο WRC.

Όταν εισήχθησαν οι νέοι κανονισμοί των υβριδικών Rally1 οχημάτων το 2022, ο Kalle Rovanpera κέρδισε πέντε από τα πρώτα επτά ράλλυ, ενώ μια έκτη νίκη ήρθε στο Ράλλυ Νέας Ζηλανδίας, η οποία ήταν αρκετή προκειμένου να στεφθεί ο νεότερος Παγκόσμιος Πρωταθλητής Ράλλυ στην ιστορία, σε ηλικία μόλις 22 ετών και μιας ημέρας.

Το 2023, ο Φινλανδός πήρε το δεύτερο στέμμα του τερματίζοντας στους δεκατρείς αγώνες -εκτός από έναν- της χρονιάς ανάμεσα στους τέσσερις πρώτους της γενικής κατάταξης. Το 2024, κέρδισε τέσσερις φορές συμμετέχοντας σε επτά μόλις αγώνες, βοηθώντας την TGR-WRT να εξασφαλίσει το τέταρτο συνεχόμενο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών.

Με τρεις αγώνες να απομένουν για το 2025, ο Kalle Rovanpera παραμένει στο κυνήγι του τρίτου τίτλου του.

«Αυτή η απόφαση δεν ήταν εύκολη, αλλά είναι μια απόφαση που την σκεφτόμουν εδώ και καιρό. Έχοντας ήδη καταφέρει τόσα πολλά στους αγώνες ράλλυ σε αυτή την ηλικία, άρχισα να σκέφτομαι ποιες άλλες προκλήσεις θα ήθελα να αναλάβω. Ήταν μια δύσκολη απόφαση, αλλά νιώθω ότι είναι η σωστή για να κυνηγήσω τα επόμενα όνειρα και τις προκλήσεις μου. Είναι ξεχωριστό να έχω την υποστήριξη της Toytota Gazoo Racing από την αρχή αυτής της νέας πρόκλησης και να μπορώ να αγωνιστώ στην Super Formula…. Ανυπομονώ πραγματικά γι’ αυτό και μαζί με την TGR έχουμε ένα καλό σχέδιο για να προετοιμαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να προσπαθήσουμε να το αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Από τότε που άρχισα να οδηγώ ως μικρό παιδί, ήταν το όνειρό μου να γίνω οδηγός WRC, να κερδίσω έναν αγώνα ράλλυ και να γίνω παγκόσμιος πρωταθλητής. Το να έχω καταφέρει όλα αυτά σε τόσο νεαρή ηλικία ήταν ένα απίστευτο συναίσθημα – ένα μεγάλο ευχαριστώ στην TGR-WRT», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Kalle Rovanpera.