Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πίσω από το τιμόνι ενός Toyota GR Yaris

«Τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τον δρόμο», ανέφερε ο πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο The Ellinikon Sports Sparks, λίγες ώρες πριν την έναρξη της Υπερειδικής.

Το The Ellinikon Sports Park, όπου φιλοξενείται η Υπερειδική Διαδρομή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, επισκέφτηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον Πρωθυπουργό υποδέχθηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

Κατά την επίσκεψή του είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την αγωνιστική διαδρομή, να οδηγήσει ένα Toyota GR Yaris Aero Performance με συνοδηγό τον Mads Østberg, καθώς και να συνοδηγήσει σε ένα πρωτοποριακό υδρογονοκίνητο Toyota GR Yaris, το οποίο παρουσιάζει τις δυνατότητες τεχνολογιών που μπορούν να συμβάλουν στη βιώσιμη κινητικότητα.

Το Toyota GR Yaris κινείται από έναν 3κύλινδρο τούρμπο κινητήρα των 1,6 λίτρων που αποδίδει 280 ίππους στις 6.500 σ.α.λ. και 390 Nm από τις 3.250 έως και τις 4.600 σ.α.λ. Επιταχύνει στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε περίπου 5,2 δλ., ενώ φέρει σπορ στήσιμο, ενσωματώνοντας -μεταξύ άλλων- πίσω ανάρτηση με διπλά ψαλίδια. Η έκδοση Aero Performance φέρει εξελιγμένο αεροδυναμικό πακέτο, το οποίο έχει σχεδιαστεί με βάση την εμπειρία της Gazoo Racing στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC)

Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με στελέχη της διοργάνωσης και εργαζομένους, παρουσία των επικεφαλής της LAMDA Development, Οδυσσέα Αθανασίου, της Helleniq Energy, Ανδρέα Σιάμισιη, και της Toyota Ελλάς, Hermann Riedl. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε τη διαχρονική αξία του Ράλλυ Ακρόπολις ως διοργάνωσης με διεθνή απήχηση, που προβάλλει την Ελλάδα σε εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο.

Σε δηλώσεις του στάθηκε στη σημασία της διεξαγωγής της Υπερειδικής στο The Ellinikon Sports Park, σημειώνοντας ότι η επιλογή του χώρου αναδεικνύει μια περιοχή που σύντομα θα αποδοθεί στους πολίτες ως σύγχρονος πυρήνας άθλησης, αναψυχής και πρασίνου.

Επιπλέον, υπογράμμισε τη σημασία της οδικής ασφάλειας, στέλνοντας το μήνυμα ότι «τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τον δρόμο», ενώ αναφέρθηκε στη βελτίωση των επιδόσεων της χώρας στη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων και στην ανάγκη να συνεχιστεί η προσπάθεια για την καλλιέργεια υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς.

«Ας απολαύσουμε το Ράλλυ Ακρόπολις, την Υπερειδική και τον αγώνα, θυμόμενοι πάντα ότι όσα βλέπουμε στις ειδικές διαδρομές δεν έχουν θέση στους δημόσιους δρόμους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η Υπερειδική Διαδρομή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις θα ξεκινήσει σήμερα στις 19:05 στο The Ellinikon Sports Park, σηματοδοτώντας την έναρξη του ελληνικού γύρου του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ της FIA.