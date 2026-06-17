Οι «Flandy» και Κώστας Στεφανής στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026

Οι «Flandy» – Κώστας Στεφανής θα πραγματοποιήσουν μια συμμετοχή-ορόσημο στο Ράλλυ Ακρόπολις 2026 με Ford Fiesta Rally3.

Η «Traction Rally Team» θα είναι παρούσα στο Ράλλυ Ακρόπολις 2026 με πλήρωμα τους «Flandy» και Κώστα Στεφανή, οι οποίοι θα μοιραστούν ένα Ford Fiesta Rally3 με το Νο.58. Μεγάλος χορηγός της συμμετοχής είναι η Coral A.E. – Shell Licensee, η οποία με αιχμή του δόρατος τα καύσιμα Shell V-Power Racing αποδεικνύει στην πράξη πως η τεχνογνωσία που αντλεί από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, μπορεί να περάσει αποτελεσματικά και στα καθημερινά μας αυτοκίνητα.

Ο ελληνικός αγώνας που θα αποτελέσει τον 8ο γύρο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ στις 25-28 Ιουνίου, θεωρείται σημείο αναφοράς όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για το WRC συνολικά, προσελκύοντας τις μεγαλύτερες ομάδες και τα κορυφαία πληρώματα από όλον τον κόσμο. Για πολλούς λόγους, η συμμετοχή των «Flandy» – Κώστα Στεφανή, έχει επετειακό χαρακτήρα. Καταρχάς, η παρουσία του πληρώματος στο 70ό Ράλλυ Ακρόπολις, συμπίπτει με την συμπλήρωση 100 ετών συνεχούς παρουσίας της Shell στη χώρα μας.

Επιπλέον, το ντεμπούτο του νεαρού «Flandy» στον ελληνικό αγώνα του WRC και κατ’ επέκταση στο κορυφαίο πρωτάθλημα ράλλυ του κόσμου, συνδυάζεται με μια συμμετοχή-παγκόσμιο ρεκόρ του Κώστα Στεφανή. Συγκεκριμένα, ο Έλληνας συνοδηγός θα γίνει ο αγωνιζόμενος (οδηγός ή συνοδηγός) με τη μακροβιότερη παρουσία στην ιστορία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, από το 1973 μέχρι και σήμερα.

Έχοντας συμμετάσχει για πρώτη φορά στο Ράλλυ Ακρόπολις το 1975, μόλις λάβει εκκίνηση στον φετινό αγώνα, ο Κώστας Στεφανής θα συμπληρώσει 51 χρόνια, 1 μήνα και μία ημέρα από το ντεμπούτο στο WRC, διάρκεια που όμοιά της δεν έχει υπάρξει. Πέραν του ρεκόρ καθαυτού, συνιστά τον μοναδικό αγωνιζόμενο στην ιστορία του WRC, που είναι ενεργός -χρονικό διάστημα μεταξύ πρώτου και πιο πρόσφατου αγώνα- για περισσότερα από 50 χρόνια, ενώ με 31 συμμετοχές προφανώς θα είναι και ο Έλληνας συνοδηγός με τις περισσότερες στον εθνικό μας αγώνα.

Η συμμετοχή

Πέραν της γενικής κατάταξης, οι «Flandy» Κώστας Στεφανής θα προσμετρούν και σε εκείνη του WRC3, επιμέρους Παγκόσμιου Πρωταθλήματος για πληρώματα με αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally3. Στο πλαίσιο εξοικείωσης με τις υψηλές θερμοκρασίες κατά της διάρκεια του Ράλλυ Ακρόπολις, καθώς και με τα ελαστικά Hankook που χρησιμοποιούνται βάσει κανονισμών σε αγώνες του WRC από τα τετρακίνητα αυτοκίνητα, το ελληνικό πλήρωμα έχει ήδη ολοκληρώσει μία ημέρα δοκιμών εξέλιξης.

Η προετοιμασία θα συνεχιστεί με μία ακόμη ημέρα δοκιμών, όταν το πλήρωμα θα πραγματοποιήσει επιπλέον αγωνιστικά χιλιόμετρα με το Ford Fiesta Rally3 που έχει προετοιμάσει και θα υποστηρίξει τεχνικά στον αγώνα η M-Sport Πολωνίας, μια εκ των κορυφαίων ομάδων στο διεθνές στερέωμα των ράλλυ.

Το πλήρωμα

«Flandy»

Ημ. Γέννησης: 5/8/1999

Πρώτη συμμετοχή σε ράλλυ: 2023

Κορυφαία διάκριση: 3η θέση γενικής και 1η μεταξύ των αυτοκινήτων Rally3 στο Ολυμπιακό Ράλλυ 2026 με Ford Fiesta Rally3

Κώστας Στεφανής

Ημ. Γέννησης: 5/6/1949

Πρώτη συμμετοχή σε ράλλυ: 1970

Συμμετοχές (Ράλλυ Ακρόπολις): 30

Κορυφαίες διακρίσεις (Ράλλυ Ακρόπολις): 9 φορές πρώτος Έλληνας Συνοδηγός στο πλευρό των «Ιαβέρη» (1979), Ανδρέα Παπατριανταφύλλου (1983), «Τζίγγερ» (1988, 1989, 1990, 1991, 1992), Άρη Βωβού (1οι γενικής το 1995), Παναγιώτη Χατζητσοπάνη (2001) και πολυάριθμοι τερματισμοί στην πρώτη δεκάδα της γενικής κατάταξης.

Το αυτοκίνητο

Ford Fiesta Rally3 – Τεχνικές προδιαγραφές

Κινητήρας

3κύλινδρος τούρμπο 1.497 κ.εκ. (περιοριστής στομίου τούρμπο 31 χιλιοστά, βάσει προδιαγραφών FIA)

Ισχύς: 235 hp στις 5.000 σ.α.λ.

Ροπή: 415 Nm στις 3.500 σ.α.λ.

Μετάδοση: Τετρακίνηση

Κιβώτιο: Σειριακό 5 σχέσεων

Ανάρτηση: Γόνατα McPherson με αμορτισέρ Reiger τριών ρυθμίσεων

Σύστημα διεύθυνσης: Υδραυλική υποβοήθηση

Σύστημα πέδησης: Αεριζόμενοι δίσκοι AP Racing (280 χλστ.) με τετραπίστονες δαγκάνες Alcon

Διαστάσεις (χιλιοστά)

Μήκος: 4.065

Πλάτος: 1.735

Μεταξόνιο: 2.490

Ελάχιστο βάρος: 1.210 κιλά

Ο αγώνας

Μετά από 5 χρόνια -από τότε που επέστρεψε στο πρόγραμμα του WRC- στη Λαμία, φέτος το επίκεντρο του Ράλλυ Ακρόπολις μεταφέρεται στο Λουτράκι, όπου είχε φιλοξενηθεί και κατά την χρονική περίοδο 2009-2015. Το καθαρά αγωνιστικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει αργά το απόγευμα της Πέμπτης 25 Ιουνίου, με την τελετή Πανηγυρικής Εκκίνησης και τη διεξαγωγή της υπερειδικής διαδρομής, στο Ελληνικό Αττικής.

Αμέσως μετά, τα πληρώματα θα κατευθυνθούν προς το Λουτράκι Κορινθίας για ένα σέρβις διάρκειας 15 λεπτών, προτού εισέλθουν για μια πρωτότυπη διανυκτέρευση σε καράβι, με το οποίο θα μεταφερθούν στην Ιτέα Φωκίδας.

Από εκεί, θα ξεκινήσει την Παρασκευή 26 Ιουνίου η μεγαλύτερη αγωνιστική ημέρα του 70ού Ράλλυ Ακρόπολις, η οποία περιλαμβάνει 6 ειδικές διαδρομές στη Στερεά Ελλάδα (Βωξίτες – 22,97 χλμ., Παρνασσός – 22,28 χλμ., Στείρι – 24,18 χλμ., Ελικώνας – 17,80 χλμ., Στείρι – 24,18 χλμ., Θήβα – 17,81 χλμ.), με συνολικό μήκος 129,22 αγωνιστικά χιλιόμετρα.

Το Σάββατο 27 Ιουνίου, θα αποτελέσει μια δοκιμασία διάρκειας 15 ωρών στην Πελοπόννησο, με τα πληρώματα να αγωνίζονται σε 6 ειδικές διαδρομές (Γυμνό – 19,60 χλμ., Κολλίνες – 21,30 χλμ., Μαίναλο – 14,78 χλμ., Κεφαλάρι – 18,17 χλμ., Γυμνό – 19,60 χλμ., Μαίναλο – 14,78 χλμ.), συνολικού μήκους 108,23 αγωνιστικών χιλιομέτρων.

Το πρόγραμμα της Κυριακής 28 Ιουνίου, με το οποίο θα πέσει η αυλαία του αγώνα, αναμένεται ιδιαίτερα απαιτητικό, με δεδομένο το γεγονός ότι άνθρωποι και μηχανές θα έχουν συσσωρεύσει την κούραση των προηγούμενων ημερών.

Προτού όμως φτάσουν στον τερματισμό στο Λουτράκι, τα πληρώματα θα πρέπει να αγωνιστούν σε δύο επαναλαμβανόμενες ειδικές διαδρομές (Άγιοι Θεόδωροι – 25,39 χλμ. και Λουτράκι – 16,61 χλμ.), οι οποίες αθροίζουν επιπλέον 84 αγωνιστικά χιλιόμετρα.

Συνολικά, το 70ό Ράλλυ Ακρόπολις περιλαμβάνει 17 ειδικές διαδρομές μήκους 323,31 αγωνιστικών χιλιομέτρων, τη στιγμή που η συνολική απόσταση (απλές και ειδικές διαδρομές) κατά τη διάρκεια του τετραημέρου θα είναι 1.488,63 χιλιόμετρα.

Παρακολουθήστε video από τις δοκιμές των «Flandy»-Κώστα Στεφανή με το Ford Fiesta Rally3