Ράλλυ Ακρόπολις: Πώς ένας ιστορικός αγώνας φωτίζει την ηπειρωτική Ελλάδα

Για τελευταία χρονιά, οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα δουν να αγωνίζονται τα Rally1 των 440 ίππων. Από την επόμενη χρονιά οι νέοι κανονισμοί θα φέρουν αυτοκίνητα με μικρότερη ιπποδύναμη και άλλες τεχνικές προδιαγραφές

Ελάχιστες ώρες έχουν απομείνει πριν από την έναρξη του φετινού Ράλλυ Ακρόπολις και η χώρα μας θα υποδεχθεί κάποιους από τους καλύτερους οδηγούς του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, οι οποίοι είναι έτοιμοι για να βρεθούν στις ιδιαίτερες διαδρομές του, διαχρονικά, πιο σκληρού και όμορφου αγώνα του θεσμού. Οι νέες διαδρομές και οι καινοτομίες αποκαλούν προκλήσεις για τα πληρώματα και οι διοργανωτές είναι έτοιμοι να προσθέσουν μία σελίδα επιτυχίας σε μία ιστορία που άρχισε να γράφεται από το 1951 και, στο διάβα των ετών, συνέδεσε χωριά, πόλεις και «μετέφερε» την εικόνα της ηπειρωτικής Ελλάδος σε όλο τον κόσμο.

Το 1951, μία ομάδα οδηγών αποφάσισε να διοργανώσει έναν αγώνα 1923 χλμ. και να βάλει τις βάσεις σε αυτό που έμελλε να εξελιχθεί σε μία διεθνή διοργάνωση που, σήμερα, κατέχει περίοπτη θέση στο διεθνή καλεντάρι του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Από τότε, οι χωμάτινοι δρόμοι της ελληνικής επαρχίας αποτέλεσαν… σελίδες για να γραφτούν ιστορίες του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Διαδρομές αλλά και πρόσωπα, όπως ο Γιώργος Μπούργος που έδωσε το προσωνύμιο του στη διαδρομή «Ταρζάν», έμελλε να χαραχτούν ανεξίτηλα στις μνήμες των οδηγών, των πιο παλαιών αλλά και των νεότερων. Η ελληνική φιλοξενία πρόσθεσε ακόμα ένα κομμάτι στο παζλ της γοητείας του «Ράλλυ των θεών» και, κάθε χρονιά, υπάρχουν χωριά στην ελληνική επαρχία όπου η διοργάνωση αφήνει ένα σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα στη ζωή των κατοίκων τους. Σε όλες αυτές τις δεκαετίες δεκάδες ελληνικά χωριά έχουν συνδεθεί άρρηκτα με τον αγώνα και οι ήχοι από τις μηχανές φωλιάζουν στις μνήμες των κατοίκων τους.

«Ανάμεσα στις δεκάδες ειδικές διαδρομές που φιλοξενήθηκαν κατά καιρούς στο Ράλλυ Ακρόπολις, ορισμένες απέκτησαν ξεχωριστή θέση στην ιστορία του θεσμού. Μία από αυτές είναι η θρυλική Ειδική Διαδρομή στη Μενδενίτσα. Το επιβλητικό ελατοδάσος του Καλλιδρόμου αποτέλεσε το σκηνικό όπου αγωνίστηκαν οι κορυφαίοι οδηγοί του παγκόσμιου πρωταθλήματος, προσφέροντας μοναδικές στιγμές δράσης και συγκινήσεων. Παράλληλα, χιλιάδες θεατές από την Ελλάδα και το εξωτερικό κατέκλυζαν κάθε χρόνο τις πλαγιές του βουνού, έχοντας τη Μενδενίτσα ως έναν από τους αγαπημένους και πιο δημοφιλείς προορισμούς στο πρόγραμμα παρακολούθησης του αγώνα. Μια ειδική διαδρομή που δεν αποτέλεσε απλώς μέρος του Ράλλυ Ακρόπολις, αλλά συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της πλούσιας ιστορίας και της μοναδικής του ταυτότητας», δήλωσε στην «Καθημερινή» ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μενδενίτσας, Νικόλαος Αντεριώτης.

Στη Μενδενίτσα της Φθιώτιδας διεξήχθη το 2024 η Wolf Power Stage. Σε περίοπτη θέση στο αρχείο του ιστορικού χωριού υπάρχει επιστολή της Ελληνικής Λέσχης Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων (ΕΛΠΑ) από την 20ή διοργάνωση προς την Κοινότητα «εις ευγνώμονα αναγνώρισιν της εξόχως διακεκριμένης συμβολής της εις την επιτυχή οργάνωσιν και διεξαγωγήν του Αγώνος τούτου…».

Σε τρεις Περιφέρειες η φετινή διοργάνωση

Οι φετινές διαδρομές ξεκινάνε από το «Ελληνικό» και εκτείνονται σε Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο. Τα πληρώματα και τα αυτοκίνητα θα δοκιμαστούν σε Βωξίτες, Παρνασσό, Στείρι, Ελικώνα, Θήβα, Γυμνό, Κολλίνες, Μαίναλο, Κεφαλάρι, Αγίους Θεοδώρους και Λουτράκι. Θα πάρουν μέρος 57 πληρώματα. Η έντονη ζέστη και οι νέες διαδρομές θα προσθέσουν ακόμα περισσότερες δυσκολίες στους διεκδικητές των τροπαίων του «ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις».

Για τελευταία χρονιά, οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα δουν να αγωνίζονται τα Rally1 των 440 ίππων. Από την επόμενη χρονιά οι νέοι κανονισμοί θα φέρουν αυτοκίνητα με μικρότερη ιπποδύναμη και άλλες τεχνικές προδιαγραφές. Η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από 12 πληρώματα ενώ για πρώτη φορά, μετά το 1993, θα επιστρέψουν στη διοργάνωση αυτοκίνητα Lancia.

Πηγή: Kathimerini.gr