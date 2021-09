Ράλλυ Φινλανδίας: Το Φεστιβάλ ταχύτητας πατάει restart (+videos)

To WRC είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το Ράλλυ Φινλανδίας – Ένα παραμύθι με 1000 Λίμνες, ανατριχιαστικές ταχύτητες, μεγάλα άλματα, υπέροχα αυτοκίνητα, γενναίους τοπικούς ήρωες και ατρόμητους υποψήφιους κατακτητές.

Η πανδημία άλλαξε άρδην την καθημερινότητά μας, καθώς και αγαπημένες συνήθειες ετών. Μια από αυτές είναι και το Ράλλυ Φινλανδίας, ο ταχύτερος αγώνας του WRC που παραδοσιακά διεξάγεται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου.

Πέρυσι, το εμβληματικό ράλλυ ματαιώθηκε λόγω της πανδημίας ενώ φέτος, η ημερομηνία διεξαγωγής του μεταφέρθηκε στις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου.

Έτσι, την εβδομάδα που έρχεται η Juvaskyla στην Κεντρική Φινλανδία θα αποτελέσει το επίκεντρο όχι μόνο του φετινού Ράλλυ Φινλανδίας, αλλά και των εορτασμών 70 χρόνων ιστορίας, ενός από τους εμβληματικούς αγώνες του WRC.

Με αυτή την αφορμή, επιχειρούμε μια αναδρομή στα πιο σημαντικά “yumps” του αγώνα, ενώ θυμόμαστε οδηγούς -Σκανδιναβούς ή μη,- που έχουν γράψει το όνομά τους με χρυσά γράμματα, στις σελίδες της ιστορίας του.

Ράλλυ Φινλανδίας: Ορίζοντας τη δομή του σπορ

Η αρχή της ιστορίας του Ράλλυ Φινλανδίας φτάνει πίσω στο 1951, όταν διοργανώθηκε για πρώτη φορά το Jyväskylän Suurajot, που μεταφράζεται ως Grand Prix Juvaskyla. Αρχικά, ήταν ένας αγώνας αντοχής που έφτανε ως την Λαπωνία, στη Βόρεια Φινλανδία, λειτουργώντας ως προκριματικός για το Ράλλυ Μόντε Κάρλο.

Έναν αγώνα, για τη συμμετοχή στον οποίο υπήρχε τότε αριθμητικό όριο, που όσον αφορά τους Σκανδιναβούς (Φινλανδία και Σουηδία) περιοριζόταν στα 14 πληρώματα. Στη συνέχεια, ο φινλανδικός αγώνας δέχθηκε σημαντικές τροποποιήσεις με την κυριότερη εξ αυτών, να έρχεται στα μέσα της δεκαετίας του ’50.

Ο λόγος για τη θεσμοθέτηση των “ειδικών διαδρομών”, δηλαδή συγκεκριμένων χρονομετρημένων τμημάτων, μέσω των οποίων προέκυπτε η κατάταξη.

Όπως γίνεται αντιληπτό, αυτό έγινε η βάση της δομής των ράλλυ, όπως τα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Από το 1959, το Ράλλυ 1000 Λιμνών όπως είχε ονομαστεί, εντάχθηκε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ.

Οι ταχύτατες ειδικές διαδρομές στο πατημένο χώμα των φινλανδικών δασών και τα πολλά άλματα, άρχισαν να δημιουργούν έναν θρύλο γύρω από τον αγώνα, ο οποίος εντάχθηκε στο πρώτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, το 1973.

Από τότε μέχρι φέτος, ο φινλανδικός αγώνας διεξάγεται ανελλιπώς, ενώ μόνο το 1995, αποτέλεσε μέρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος 2L (όπως και το δικό μας Ακρόπολις).

Η φύση των ειδικών διαδρομών, αλλά και οι εξειδικευμένες απαιτήσεις που προκύπτουν από τα τυφλά σημεία με τα πολλαπλά άλματα, που χρειάζονται πέραν της γενναιότητας, ιδιαίτερη εξοικείωση, έδωσε σημαντικό πλεονέκτημα στους Σκανδιναβούς και ειδικά, στους Φινλανδούς οδηγούς.

Οι τοπικοί ήρωες του Ράλλυ Φινλανδίας

Στα αμιγώς… φινλανδικά χρόνια του Ράλλυ 1000 Λιμνών, ξεχώρισαν τα αδέλφια Osmo και Eino Kalpala (φωτ. πάνω), που έως και το 1958 είχαν σημειώσει 3 νίκες (1954, 1956, 1958), με 3 διαφορετικά αυτοκίνητα (Panhard Dyna Z, DKW F93 και Alfa Romeo Giulietta).

Το 1959, χρονιά ένταξης του αγώνα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ, επικράτησε ο Σουηδός Gunnar Callbo, με συνοδηγό σε ένα Volvo PV 544 τον Φινλανδό Vaino Nurmimaa.

Κατά τη δεκαετία του ’60, στο φινλανδικό ράλλυ διακρίθηκαν οδηγοί που στη συνέχεια έκαναν καριέρα διεθνών προδιαγραφών. Μεταξύ αυτών, συγκαταλέγονται οι Rauno Aaltonen (νικητής το 1961), Pauli Toivonen (πατέρας του αείμνηστου Henri), που επικράτησε το 1962, Simo Lampinen (νικητής το 1963 και 1964) και Timo Makinen.

Ο τελευταίος, έγινε ο πρώτος οδηγός που κατέκτησε 3 συνεχόμενες νίκες, έχοντας ως συνοδηγό στο Mini Cooper S τον Pekka Keskitalo, ενώ κέρδισε και τον πρώτο αγώνα στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, το 1973, με Ford Escort RS1600 και συνοδηγό τον Βρετανό Henri Liddon.

Το 1968, νικητής στο Ράλλυ Φινλανδίας αναδείχθηκε ο 24χρονος τότε Hannu Mikkola –που έφυγε από τη ζωή στις αρχές του 2021– με συνοδηγό στο Ford Escort TC τον Anssi Jarvi. Αυτή ήταν η αρχή μιας ιστορίας επιτυχιών, αφού ο κατά πολλούς ταχύτερος Φινλανδός εκείνης της γενιάς, σημείωσε συνολικά ακόμη 6 νίκες στον αγώνα, γεγονός που τον χρίζει μέχρι και σήμερα πολυνίκη.

Μπορεί ο Mikkola να μοιράζεται την κορυφή με τον Marcus Gronholm, έχοντας αμφότεροι από 7 νίκες, ωστόσο το επίτευγμά του, να έχει κερδίσει στο Ράλλυ Φινλανδίας σε 3 συνεχείς δεκαετίες (1968, 1969, 1970, 1974, 1975, 1982, 1983), παραμένει μοναδικό.

Πέραν του Mikkola, κατά τη δεκαετία του ’70 εμφανίστηκε με δυναμικό τρόπο και ο Markku Alen. Ο ταχύτατος Φινλανδός σημείωσε 4 (1976, 1978, 1979, 1980) από τις συνολικά 6 νίκες του, οδηγώντας Fiat 131 Abarth με συνοδηγό τον Ilkka Kivimaki.

Στη δεκαετία του ’80, εκτός από τους Alen και Mikkola, νίκες κατέκτησαν και οι Ari Vatanen (1981, 1984), Timo Salonen (1985, 1986), αμφότεροι στο δρόμο για την κατάκτηση των μοναδικών τους Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων, το 1981 και 1985 αντίστοιχα.

Το Ράλλυ Φινλανδίας στην εποχή του Group B

Εν συνεχεία, ο Juha Kankkunen κατέκτησε 3 νίκες (1991, 1993, 1999), με την τρίτη να είναι και η τελευταία του στο WRC, όμως η δεκαετία -κατά την οποία έκανε την είσοδό της ως χορηγός ονομασίας η μεγάλη εταιρεία πετρελαιοειδών Neste- ανήκει δικαιωματικά στον Tommi Makinen.

Ο Φινλανδός όχι μόνο κυριάρχησε με 5 νίκες (1994, 1995, 1996, 1997, 1998) αλλά έγινε και ο μοναδικός μέχρι σήμερα, που έχει κερδίσει το Ράλλυ Φινλανδίας 5 συνεχόμενες φορές, όλες με Mitsubishi Lancer.

Αν σκεφτούμε ότι σήμερα έχει κατακτήσει ακόμη 3 νίκες (2017, 2018, 2019) ως επικεφαλής της Toyota Gazoo Racing, σίγουρα είναι ανάμεσα στους σημαντικότερους Φινλανδούς του αγώνα, μαζί με τους Mikkola και Gronholm.

Marcus Gronholm-Juha Kankkunen: 6 Παγκόσμια Πρωταθλήματα Οδηγών και 10 νίκες στο Ράλλυ Φινλανδίας, σε μία εικόνα

Στον 21ο αιώνα, ο Marcus Gronholm φρόντισε να κρατήσει ψηλά τη σημαία, όντας ο αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος. Ο “σανίδας” ανέβηκε μαζί με τον κουμπάρο του Timo Rautiainen 7 φορές στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου (2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007), οδηγώντας Peugeot 206 WRC, Peugeot 307 WRC και Ford Focus WRC.

Μάλιστα, ιστορική έχει μείνει η νίκη το 2004, όταν σε μια ειδική διαδρομή έμεινε με 3 σχέσεις στο 4τάχυτο κιβώτιο του Peugeot 307. Από το 2007 μέχρι σήμερα, στον αγώνα έχουν επικρατήσει ακόμη οι Mikko Hirvonen-Jarmo Lehtinen (2009) και Jari Matti Latvala-Miika Anttila (2010, 2014, 2015).

Ο τελευταίος Φινλανδός (μέχρι τον επόμενο) που έβαλε το όνομά του στη μεγάλη λίστα των νικητών του αγώνα, ήταν ο Esapekka Lappi, που κατέκτησε τη νίκη το 2017, με Toyota Yaris WRC και συνοδηγό τον Janne Ferm.

Aς ταξιδέψουμε με τον “Bosse” Marcus Gronholm

Ράλλυ Φινλανδίας: Όσοι χάλασαν το… πάρτι

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’80, κανείς μη Σκανδιναβός δεν είχε… χαλάσει το πάρτι. Η αρχή έγινε το 1990, με πρώτους “πορθητές” τους Carlos Sainz-Luis Moya , που επίσης στο δρόμο για τον πρώτο τους τίτλο, κατέκτησαν τη νίκη μοιραζόμενοι Toyota Celica GT4.

Η συνέχεια δεν άργησε να έρθει, αφού το 1992 οι κατακτητές μιλούσαν γαλλικά, με τους Didier Auriol-Bernand Ocelli να επικρατούν , στην τελευταία επίσημη χρονιά της Lancia στο WRC.

Carlos Sainz-Luis Moya: Οι πρώτοι μη Σκανδιναβοί νικητές του Ράλλυ 1000 Λιμνών, το 1990

Από τότε πέρασαν περισσότερα από 10 χρόνια, όταν το σερί νικών των Makinen, Kankkunen και Gronholm διακόπηκε από τους Markko Martin-Michael Park (Ford Focus WRC).

Λόγω καταγωγής, αλλά και φύσεως διαδρομών, αφού εκείνες στην Εσθονία μοιάζουν πολύ με εκείνες της Φινλανδίας, το αποτέλεσμα δε θεωρήθηκε έκπληξη πρώτου μεγέθους, ωστόσο δεν παύει να αποτελεί σημαντικό επίτευγμα.

Διόλου τυχαία, ακόμη ένας Εσθονός, ο “μαθητής” του Martin, Ott Tanak, κατέκτησε τη νίκη στα πιο πρόσφατα Ράλλυ Φινλανδίας, το 2018 και 2019, με συνοδηγό στο Toyota Yaris WRC τον Martin Jarveoja.

Όμορφες στιγμές από το περσινό Ράλλυ Φινλανδίας

Στο μεταξύ, ακόμη 3 μη σκανδιναβικά πληρώματα έχουν κερδίσει στη Φινλανδία τα τελευταία 15 χρόνια και δεν υπάρχει λόγος αμφιβολίας ότι τα δύο, ομιλούν γαλλικά. Ο λόγος φυσικά για τους Sebastien Loeb-Daniel Elena (2008, 2011, 2012), που οδηγώντας Citroen C4 και DS3 WRC, έγιναν το μοναδικό μη φινλανδικό πλήρωμα που έχει κερδίσει τον αγώνα 3 φορές.

Ταυτόχρονα, με τη νίκη τους το 2008 έγιναν οι μοναδικοί μη Σκανδιναβοί που έχουν κερδίσει σε Σουηδία και Φινλανδία, επίτευγμα που μετά από λίγα χρόνια πέτυχαν και οι Sebastien Ogier-Julien Ingrassia. Μια και η αναφορά στο έτερο κορυφαίο γαλλικό πλήρωμα, η μοναδική τους νίκη στη Φινλανδία ήρθε το 2013, όταν και χάρισαν σε όλους μια μαγευτική επίδοση με το Volkswagen Polo R WRC.

Το Ράλλυ Φινλανδίας μέσα από 5 σημαντικές του στιγμές, αλλά και πολλά θεαματικά πλάνα

Last but not least, για να μιλήσουμε στη γλώσσα τους, το 2016 νικητές στη Φινλανδία αναδείχθηκαν οι Kris Meeke-Paul Nagle (Citroen DS3 WRC), με τον Meeke να σημειώνει ένα από τα λίγα επιτεύγματα που δεν κατάφερε ο μέντορας και είδωλό του, Colin McRae, ο οποίος έφτασε κοντά αλλά ποτέ δεν κατάφερε -όπως και ο έτερος μεγάλος Βρετανός Richard Burns– να κερδίσει στη Φινλανδία.

Onboard με τους Kris Meeke-Paul Nagle, στη θρυλική ειδική Ouninpohja

Αναμφίβολα, το Ράλλυ Φινλανδίας είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία του WRC, με την ατμόσφαιρα στις ειδικές διαδρομές, τη φινλανδική φύση και τα ασύλληπτα αγωνιστικά περάσματα, ειδικά από τα αυτοκίνητα των τωρινών κανονισμών, να δημιουργούν ένα πακέτο που όμοιό του δεν υπάρχει στα ράλλυ.

Μετά από μια αναγκαστική διακοπή το 2020, το Ράλλυ Φινλανδίας επιστρέφει, φέρνοντας έστω και για λίγες ημέρες την καθημερινότητά μας ξανά σε κανονικούς… εκτός ορίων, ρυθμούς.

Onboard των Jari Matti Latvala-Miika Anttila από το 2019

Ράλλυ Φινλανδίας – Hall of Fame

Περισσότερες νίκες (οδηγοί)

7: Hannu Mikkola (1968, 1969, 1970, 1974, 1975, 1982, 1983), Marcus Grönholm (2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007)

6: Markku Alén (1976, 1978, 1979, 1980, 1987, 1988)

5: Tommi Mäkinen (1994, 1995, 1996, 1997, 1998)

4: Timo Mäkinen (1965, 1966, 1967, 1973)

3: Osmo Kalpala (1954, 1956, 1958), Simo Lampinen (1963, 1964, 1972), Juha Kankkunen (1991, 1993, 1999), Sébastien Loeb (2008, 2011, 2012), Jari-Matti Latvala (2010, 2014, 2015)

Περισσότερες νίκες (κατασκευαστές)

13: Ford (1968, 1969, 1970, 1974 Mikkola, 1973 Makinen, 1977 Hamalainen, 1981 Vatanen, 1994 Makinen, 2003 Martin, 2006-2007 Gronholm, 2009 Hirvonen, 2011 Latvala)

10: Peugeot (1952, 1955 Eino Elo, 1984 Vatanen, 1985-1986 Salonen, 2000-2001-2002, 2004, 2005 Gronholm)

6: Saab (1957 Erik Carlsson, 1960 Carl-Otto Bremer, 1963-1964, 1972 Lampinen, 1971 Blomqvist), Toyota (1975 Mikkola, 1990 Sainz, 2017 Lappi, 2018-2019 Tanak)

5: Citroen (1962 Pauli Toivonen, 2008, 2011, 2012 Loeb, 2016 Meeke), Mitsubishi (1989 Mikael Eriksson, 1995-1996-1997-1998 Tommi Makinen)

4: Fiat (1976, 1978, 1979, 1980 Alen), Lancia (1987, 1988 Alen, 1991 Kankkunen, 1992 Auriol)

3: Volkswagen (2013 Ogier, 2014-2015 Latvala), Mini (1965-1966-1967 Timo Makinen)

2: Audi (1982-1983 Mikkola)

Οι 5 κορυφαίες στιγμές του Ράλλυ Φινλανδίας 2019