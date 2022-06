Ράλλυ Ιταλίας-Σαρδηνίας: Ταχύτερος στο shakedown ο Neuville (+video)

Το αγωνιστικό μέρος του Ράλλυ Ιταλίας-Σαρδηνίας, 5ου γύρου της φετινής σεζόν (διαβάστε το preview), ξεκίνησε άτυπα το πρωί της Πέμπτης 2 Ιουνίου, με shakedown στην ειδική διαδρομή “Olmedo” μήκους 3,53 χλμ.

Η ζέστη αναμένεται να αποτελέσει ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα, με τα πληρώματα να εστιάζουν σε αυτό το κομμάτι και τον Thierry Neuville να αναφέρει χαρακτηριστικά πως η συγκεκριμένη λέξη “θα χρησιμοποιηθεί πολύ αυτό το Σαββατοκύριακο”.

Για να βελτιωθεί η κατάσταση εντός του εσωτερικού των αυτοκινήτων Rally1, η FIA έδωσε ειδική άδεια στις ομάδες, ώστε να εγκαταστήσουν ασημένιες μεμβράνες στο δεύτερο μισό των εμπρός πλευρικών παραθύρων, τονίζοντας πως αυτό συμβαίνει καθαρά για λόγους ασφάλειας.

Τα περισσότερα εργοστασιακά πληρώματα δεν αντιμετώπισαν σημαντικά προβλήματα, με εξαίρεση τους Ott Tanak-Martin Jarveoja (Hyundai i20 N Rally1).

Οι Εσθονοί ακινητοποιήθηκαν στην απλή διαδρομή και αρχικά αναγκάστηκαν να κατασβήσουν μικρή φωτιά.

Εντέλει επέστρεψαν στο σέρβις μετά από μόλις ένα πέρασμα, αναφέροντας πρόβλημα στον κινητήρα το οποίο επισκευάστηκε και επέστρεψαν στο shakedown, σημειώνοντας τον 11ο χρόνο.

Δείτε το tweet της Hyundai για το συμβάν

UPDATE: After the 1st pass of SD @OttTanak and Martin were forced to stop on the road section due to a technical problem on the engine side. There was a small fire in the engine bay which the crew managed to stop. The car has been fixed and the crew is allowed to run again on SD.

— hmsgofficial (@HMSGOfficial) June 2, 2022