Ράλλυ Μεξικού – 3η Ημέρα: Ένα βήμα πριν την νίκη ο Ogier

Μόλις 61 χιλιόμετρα χωρίζουν τον Sebastien Ogier από την 7η νίκη του στο Ράλλυ Μεξικού μετά και την τρίτη ημέρα του αγώνα.

Ο Γάλλος βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης μετά την τρομακτική έξοδο του Esapekka Lappi στην πρώτη ειδική διαδρομή της τρίτης ημέρας του Ράλλυ Μεξικού. Κατά την διάρκεια του πρωινού σκέλους ο Γάλλος κινήθηκε σε παρόμοιο ρυθμό με τον teammate του, και δεύτερο στην κατάταξη Elfyn Evans, με την διαφορά του να μένει σταθερή. Στο δεύτερο πέρασμα των ειδικών ο Ogier έκανε καλύτερη διαχείριση ελαστικών και άνοιξε κι άλλο την διαφορά του.

Πλέον ο Γάλλος 8 φόρες Παγκόσμιος Πρωταθλητής μπορεί να διαχειριστεί τον ρυθμό την τελευταία ημέρα του Ράλλυ Μεξικού και να οδηγήσει με ασφάλεια προς την 7η νίκη του στον αγώνα. Ωστόσο, το Ράλλυ Μεξικού έχει δείξει ότι κρύβει εκπλήξεις και δεν μπορούμε να ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί την τελευταία ημέρα.

Σπουδαία μάχη για το δεύτερο σκαλί του βάθρου έδωσαν οι Elfyn Evans και Thierry Neuville. Ο ρυθμός των δύο στις ειδικές της τρίτης ημέρας του Ράλλυ Μεξικού ήταν εφάμιλλος, με την μεταξύ τους διαφορά να ανεβοκατεβαίνει από τα 10 δευτερόλεπτα κατά την διάρκεια του πρωινού loop. Μετά και την δεύτερη ειδική του απογεύματος η διαφορά είχε μειωθεί στα 5,9 δευτερόλεπτα.

Και οι δύο πίεζαν στο όριο ξέροντας ότι θα πρέπει να κρατήσουν τα αυτοκίνητά τους εντός δρόμου. Το τέλος της τρίτης ημέρας βρίσκει τον Elfyn Evans να έχει μία διαφορά της τάξεως των 4.3 δευτερολέπτων από τον Thierry Neuville.

Η Toyota είναι πιθανό να κατακτήσει το δεύτερο 1-2 της την φετινή χρονιά, αυτή την φορά με τους Sebastien Ogier/Vincent Landais και Elfyn Evans/Scott Martin στα bucket των Toyota GR Yaris Rally1. Την ίδια ώρα η Hyundai πιθανότατα να παραμείνει χωρίς νίκη μετά από τους 3 πρώτους αγώνες της σεζόν.

Άνετα στην 4η θέση, χωρίς να τον απειλεί κανένας βρίσκεται ο Kalle Rovanpera. Ο Φιλανδός πρωταθλητής του 2022 οδηγεί στον ρυθμό του, χωρίς ρίσκα και στοχεύει να πάρει τους βαθμούς της 4ης θέσης από το σκληρό Ράλλυ Μεξικού. Το μόνο σημείο που έχασε παραπάνω χρόνο ο Rovanpera ήταν όταν είχε ένα τετ-α-κε στην 17 ειδική διαδρομή και ένα αρκετά στενό κομμάτι της ειδικής.

Στον δικό του ρυθμό όπως και την χθεσινή ημέρα συνέχισε ο Dani Sordo και κρατάει την 5η θέση της κατάταξης. Ο Ισπανός αφού δεν μπορούσε να διεκδικήσει κάτι καλύτερο δοκίμασε διαφορετικά set-up για τους επόμενους αγώνες. Το πρόβλημα του Sordo ήταν η μειωμένη πρόσφυση που είχε στο πίσω μέρος του Hyundai i20N Rally1.

Ο Ott Tanak με το πλήρως επιδιορθωμένο Ford Puma Rally1 σημείωσε ανταγωνιστικούς χρόνους, κερδίζοντας τις δύο τελευταίες ειδικές διαδρομές και έγραψε σημαντικά αγωνιστικά χιλιόμετρα για την συνέχεια του πρωταθλήματος.

Μετά τις χθεσινές εξόδους τους στις ειδικές του Ράλλυ Μεξικού επέστρεψαν οι: Pierre-Louis Loubet, Takamoto Katsuta και Ιορδάνης Σερδερίδης.

Ο Pierre-Louis Loubet ξεκίνησε να βρίσκει ρυθμό αλλά έχασε τα φρένα για μία αριστερή αλλαγή πορείας, χτυπώντας σε μία πέτρα τον πίσω δεξιά τροχό με αποτέλεσμα να προκαλέσει σημαντική ζημιά στο αυτοκίνητό του, σταματώντας στην άκρη του δρόμου προσπαθώντας να επισκευάσει την ζημιά.

Ο Takamoto Katsuta κινήθηκε αρκετά φυλαγμένα και ολοκλήρωσε την τρίτη ημέρα του Ράλλυ Μεξικού χωρίς προβλήματα, πέρα από ένα τετ-α-κε στην 18η ειδική.

Μία τρομακτική έξοδο είχε ο Esapekka Lappi στην πρώτη ειδική της ημέρας. Ο Φινλανδός της Hyundai άργησε να στρίψει σε μία αριστερή στροφή, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα στην έξοδο να χτυπήσει το ανάχωμα χάνοντας τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, χτυπώντας με το πίσω μέρος μία κολόνα ηλεκτροδότησης, κόβοντας την. Σαν να μην έφτανε αυτό ξέσπασε και φωτιά στον κινητήρα του i20N Rally1, με τον Lappi να χρησιμοποιεί τόσο τον δικό του πυροσβεστήρα όσο και των αυτοκινήτων που ακολουθούσαν για την θέση υπό έλεγχο και να την σβήσει.

Η ζημιά είναι αρκετά μεγάλη για την επιδιορθώσουν οι μηχανικοί της Hyundai και έτσι δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στις ειδικές της Κυριακής.

Η έξοδος του Lappi επηρέασε αρκετά την ημέρα στο WRC2, αφού ακυρώθηκαν όλες οι ειδικές διαδρομές του πρωινού σκέλους εκτός της τελευταίας. Στην 6η θέση της γενικής κατάταξης και στην 1η θέση της κατηγορίας παρέμεινε ο Gus Greensmith με το Skoda Fabia RS Rally2. Ο Adrien Fourmaux πήρε 10 δευτερόλεπτα ποινή καθώς άργησε ένα λεπτό να μπει στο Σημείο Ελέγχου Χρόνου. Αυτό αύξησε την διαφορά στα σχεδόν 18 δευτερόλεπτα ανάμεσα στους δύο, δίνοντας ανάσα στον Βρετανό οδηγό.

Ο Greensmith δεν ήταν ικανοποιημένος με το set-up στο αυτοκίνητό του καθώς «πάλευε» με αυτό. Την στιγμή του είχε στην προτελευταία ειδική της ημέρας ο Adrien Fourmaux, όταν και παραλίγο να τουμπάρει. Τελικά ο Γάλλος έχασε μερικά δευτερόλεπτα. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Emil Lindholm, που θα δώσει μάχη για την δεύτερη θέση μετά το λάθος του Fourmaux. Στην τέταρτη θέση της κατηγορίας βρίσκεται Oliver Solberg που πίεσε στο όριο μετά το χθεσινό του κλατάρισμα, κερδίζοντας όλες τις σημερινές ειδικές. Την δεκάδα συμπληρώνει ο Kajetan Kajetanowicz που συμμετέχει με ένα Skoda Fabia Rally2 Evo.

SS18 – Big moment for Fourmaux. He drops 13.8s to Greensmith. #WRC #RallyMexico 📷 WRC Live pic.twitter.com/OrwKqv2KTD

— Rallysupport (@RallysupportNL) March 18, 2023