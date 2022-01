Ράλλυ Μόντε Κάρλο: Η μονομαχία των Seb συνεχίζεται (+video)

Το πρώτο μέρος της τρίτης ημέρας του Ράλλυ Μόντε Κάρλο, που περιλάμβανε 3 από τις 5 προγραμματισμένες σημερινές ειδικές διαδρομές (συνολικού μήκους 92,46 αγωνιστικών χιλιομέτρων), ολοκληρώθηκε με αλλαγή στην κορυφή της γενικής, καθώς και αρκετές ατυχίες για τα εργοστασιακά πληρώματα.

Οι Sebastien Ogier-Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) υπερκάλυψαν τη διαφορά 9,9” που είχαν διαμορφώσει χθες οι Sebastien Loeb-Isabelle Galmiche (Ford Puma Rally1) και έπειτα από 11 ειδικές διαδρομές, έχουν περάσει στην κορυφή της γενικής κατάταξης με διαφορά 5,4”.

Άτυχοι στάθηκαν οι Elfyn Evans-Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), που είχαν έξοδο μικρής έκτασης αλλά μεγάλων συνεπειών. Οι Βρετανοί βρέθηκαν για λίγα εκατοστά εκτός δρόμου στην τελευταία διαδρομή του loop, ενώ είχαν μειώσει τη διαφορά από την κορυφή σε λιγότερα από 10” και ήταν το ταχύτερο πλήρωμα με βάση τους ενδιάμεσους χρόνους.

Αρκετά απρόοπτα είχαμε και στις υπόλοιπες θέσεις της δεκάδας, με την Hyundai να είναι η μεγάλη χαμένη, αφού οι Ott Tanak-Martin Jarveoja εγκατέλειψαν, αλλά και για λόγους που θα διαβάσετε παρακάτω.

H τρίτη ημέρα του Ράλλυ Μόντε Κάρλο χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο μέρη. Το πρωινό, αποτελούνταν από 3 ειδικές διαδρομές (Le Fugeret / Thorame-Haute, Saint-Jeannet / Malijai 1, Saint-Geniez / Thoard 1) μήκους 54,63 αγωνιστικών χιλιομέτρων.

Μάλιστα, η τρίτη εξ αυτών που περιλαμβάνει μέρος της θρυλικής Sisteron, είχε χιόνι και πάγο περίπου στη μέση, στοιχείο που τη διαφοροποιούσε από τις, στεγνές ή με υγρασία, υπόλοιπες διαδρομές.

Ως εκ τούτου, η επιλογή ελαστικών απέκτησε μεγάλη σημασία. Οι δύο Sebastien, Loeb και Ogier, έκαναν ελάχιστα διαφορετική επιλογή, με τον Loeb να φεύγει από το Μονακό με 2 ελαστικά πολύ μαλακής γόμας, 2 μαλακής γόμας και 2 με καρφιά.

Από την άλλη, ο Ogier προτίμησε 3 ελαστικά μαλακής γόμας και ένα πολύ μαλακής γόμας της Pirelli, έχοντας και 2 ελαστικά με καρφιά.

Καθώς τα ελαστικά με καρφιά προορίζονταν για την τρίτη και καταληκτική διαδρομή του loop, τα δύο γαλλικά πληρώματα χρησιμοποίησαν συνδυασμό μαλακών και πολύ μαλακών ελαστικών, τα οποία δεν ενδεικνύονταν στις δύο πρώτες ειδικές διαδρομές της ημέρας.

Παρόλα αυτά, η μάχη συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση και τους Sebastien Ogier-Benjamin Veillas, που πέτυχαν τον ταχύτερο χρόνο στη δεύτερη ειδική διαδρομή του loop, να “ισοφαρίζουν” τους Sebastien Loeb-Isabelle Galmiche στην κορυφή, μετά από 10 ειδικές διαδρομές.

Στην καταληκτική διαδρομή του loop, ο Ogier πέτυχε ξανά τον ταχύτερο χρόνο, αποκτώντας προβάδισμα 5,4” από τον Loeb, ο οποίος παραδέχθηκε την ανωτερότητα του συμπατριώτη του, σε αυτή τη διαδρομή.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, οι Elfyn Evans-Scott Martin που είχαν ήδη σημειώσει έναν ταχύτερο και έναν δεύτερο ταχύτερο χρόνο, ενώ προηγούνταν βάσει splits στην τρίτη διαδρομή του loop, τέθηκαν εκτός με το δικό τους Toyota GR Yaris Rally1.

Το πλήρωμα της Toyota, που είχε ξεκινήσει την 11η ειδική διαδρομή απέχοντας 9,3” από την κορυφή, γλίστρησε για λίγα εκατοστά εκτός δρόμου, σε δεξιά στροφή.

Το αυτοκίνητο δεν είχε ζημιά, όμως ακινητοποιήθηκε στην πλαγιά, με αποτέλεσμα μια άδοξη εγκατάλειψη.

Αυτή δεν ήταν η μοναδική αλλαγή στην κατάταξη, όπου χαμένη είναι η Hyundai.

Αρχικά, οι Ott Tanak-Martin Jarveoja είχαν κλατάρισμα, ενώ είχαν πάρει το ρίσκο να ξεκινήσουν την ημέρα με μία ρεζέρβα. Ένα ακόμη κλατάρισμα μικρότερης έκτασης (slow puncture) και ένα χτύπημα στο εμπρός μέρος στην τρίτη ειδική διαδρομή, όπου είχαν και τετ-α-κε, τους έθεσε εκτός αγώνα.

Ο λόγος για αυτό, είναι πως οι κανονισμοί προβλέπουν ότι κάθε αγωνιστικό πρέπει να κινείται στην απλή διαδρομή με 4 “περιστρεφόμενους” τροχούς. Από την ίδια αιτία, οι Εσθονοί είχαν εγκαταλείψει και πέρυσι.

Παράλληλα, οι Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe αντιμετώπισαν πρόβλημα με το δικό τους Hyundai i20 N Rally1, με τον Βέλγο να διαπιστώνει στη δεύτερη ειδική διαδρομή πως κάτι έχει σπάσει στο αυτοκίνητο το οποίο “τραβούσε” προς μία μεριά, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες πέραν του ότι πρόκειται για μηχανικό πρόβλημα.

Το κακό πρωινό της Hyundai ολοκληρώθηκε καθώς οι Oliver Solberg-Elliott Edmondson είχαν έξοδο, όταν το Hyundai i20 N Rally2 βρέθηκε χαμηλότερα από το επίπεδο του δρόμου, και επέστρεψαν έχοντας χάσει σχεδόν 45 λεπτά.

Απροόπτων συνέχεια, αυτή τη φορά για την M-Sport Ford, όταν στη δεύτερη ειδική διαδρομή του πρωινού (SS10), οι Gus Greensmith-Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) είχαν κλατάρισμα, ενώ νωρίτερα είχαν αντιμετωπίσει και πρόβλημα με το αυτοκίνητό τους, χάνοντας περισσότερο από 1,5 λεπτό.

Έτσι, οι Craig Breen-Paul Nagle (Ford Puma Rally1) έχουν ανέβει αθόρυβα στην 3η θέση, έστω και αν η διαφορά τους από την κορυφή ξεπερνάει το ένα λεπτό.

Στην 4η θέση διατηρούνται οι Neuville-Wydaeghe, παρά το μηχανικό πρόβλημα που αντιμετώπισαν, ενώ στην πεντάδα ανέβηκαν οι Kalle Rovanpera-Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), οι οποίοι βελτίωσαν εμφανώς τους χρόνους τους και έμειναν μακριά από προβλήματα.

Οι Takamoto Katsuta-Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1), έχουν ανέβει στην 6η θέση, ενώ μετά από 11 ειδικές διαδρομές, στις επόμενες δύο θέσεις βρίσκονται οι Ott Tanak-Martin Jarveoja και Gus Greensmith-Jonas Andersson, όμως το πλήρωμα της Hyundai έχει επιβεβαιωμένα τεθεί εκτός αγώνα.

