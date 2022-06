Ράλλυ Safari (2η ημέρα): Επέλαση Toyota και Rovanpera (+video)

Η δραματική εξέλιξη που άπαντες ανέμεναν για τη δεύτερη και μεγαλύτερη ημέρα του Ράλλυ Safari επιβεβαιώθηκε, αν και η Toyota αποδείχθηκε άφθαρτη, με τα πληρώματά της να βρίσκονται στο 1-2-3-4, έχοντας μάλιστα πολύ μεγάλη διαφορά από τους διώκτες τους.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε 3 επαναλαμβανόμενες ειδικές διαδρομές (Soysambu, Elementeita, Sleeping Warrior) συνολικού μήκους 150,88 αγωνιστικών χιλιομέτρων.

Σαν να μην έφταναν οι ήδη δύσκολες συνθήκες του πρώτου loop, η βροχή εκμηδένισε την πρόσφυση σε αρκετά λασπωμένα σημεία των δύο τελευταίων ειδικών της ημέρας, προκαλώντας επιπλέον πονοκέφαλο στα περισσότερα πληρώματα.

Γράφουμε “στα περισσότερα”, γιατί εκείνα της Toyota δεν επηρεάστηκαν πολύ, επιστρέφοντας στη Naivasha για την ανασυγκρότηση έχοντας στην κατοχή τους το κυριαρχικό 1-2-3-4, με τους Kalle Rovanpera-Jonne Halttunen να προηγούνται στην κατάταξη.

Έχοντας αποκτήσει το προβάδισμα στην τελευταία ειδική διαδρομή της πρώτης ημέρας -μετά από την αλλαγή ελαστικού των Sebastien Ogier-Benjamin Veillas- οι Kalle Rovanpera-Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) γνώριζαν πως σήμερα έχουν οι ίδιοι, την τύχη τους στα χέρια τους.

Το φινλανδικό δίδυμο εκμεταλλεύθηκε πλήρως την περίσταση και από το πρωινό loop, έδειξε πως ελέγχει τον συναγωνισμό.

Αν και όπως αποκάλυψε, ο Rovanpera ένιωθε λίγο άρρωστος από το μεσημεριανό σέρβις, επέδειξε για ακόμη μια φορά την κλάση του στην απογευματινή βροχή, για να διευρύνει τη διαφορά στην κορυφή.

Μετά από την 11η ειδική διαδρομή του αγώνα και 4η σημερινή, οι Φινλανδοί της Toyota είδαν τους teammates τους Elfyn Evans-Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) να μειώνουν τη διαφορά στα 15,8”, τη στιγμή που η επερχόμενη βροχή, έδειχνε ικανή να ανακατέψει την τράπουλα στην κορυφή.

Αυτό όχι απλά δε συνέβη, αλλά οι Rovanpera-Halttunen διεύρυναν το προβάδισμα ενόψει της τελευταίας ημέρας. Οι πρωτοπόροι της βαθμολογίας σημείωσαν με σημαντική διαφορά τον ταχύτερο χρόνο στην προτελευταία ειδική διαδρομή, όπου σε ορισμένα σημεία το οδόστρωμα έδειχνε να στεγνώνει.

Εν συνεχεία, παρόλο που οι υαλοκαθαριστήρες του αυτοκινήτου δε λειτουργούσαν καλά, ο 21χρονος οδηγός έμεινε ψύχραιμος και πέτυχε εξαιρετικό χρόνο στην τελευταία ειδική διαδρομή, δηλώνοντας έκπληκτος για τις επιδόσεις του.

Έτσι, οι Rovanpera-Halttunen ολοκλήρωσαν τη δεύτερη ημέρα, έχοντας προβάδισμα 40,3” ενόψει του αυριανού επιλόγου.

Από την πλευρά τους, οι Evans-Martin είχαν μια συνολικά θετική ημέρα, κατά τη διάρκεια της οποίας αναρριχήθηκαν στη δεύτερη θέση, σημειώνοντας ισάριθμους ταχύτερους χρόνους, χωρίς πάντως να καταφέρουν να απειλήσουν για την πρωτιά.

Οι Βρετανοί της Toyota ξεκίνησαν ς τρίτοι στην κατάταξη, όμως από την εναρκτήρια ειδική διαδρομή ξεπέρασαν τους Takamoto Katsuta-Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1).

Στη συνέχεια, ο Evans προσπάθησε να διατηρήσει την πίεση στον Rovanpera, κάτι που συνέβαινε μέχρι περίπου τα μισά της ημέρας, αφού στο τέλος ο Φινλανδός επέδειξε ανωτερότητα στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λάσπης των δύο τελευταίων διαδρομών.

H φυσιογνωμία του αγώνα είναι τέτοια, που ακόμη και αύριο τα πάντα μπορούν να συμβούν, αφού υπάρχει και σημείο με την διαβόητη άμμο φες φες, ωστόσο με τις διαφορές που έχουν δημιουργηθεί, δύσκολα μπορούν να προκύψουν αλλαγές στην κατάταξη, χωρίς ατυχίες άλλων πληρωμάτων.

Σε κάθε περίπτωση, η δεύτερη θέση φαντάζει ως ένα θετικό αποτέλεσμα για τους Evans-Martin.

Η κυριαρχία της Toyota συνεχίζεται, αφού ακόμη δύο πληρώματά της βρίσκονται στις επόμενες θέσεις. Οι Takamoto Katsuta-Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) ξεκίνησαν την ημέρα από τη δεύτερη θέση, όμως γρήγορα υποχώρησαν πίσω από τους Evans-Martin.

Επόμενη αποστολή για το πλήρωμα της ομάδας Toyota Gazoo Racing Next Generation, ήταν εφόσον μπορούσε, να διατηρήσει πίσω τα πληρώματα της Hyundai, που ακολουθούσαν.

Αποστολή εξετελέσθη έστω και με “έξωθεν” βοήθεια, αφού τόσο οι Ott Tanak-Martin Jarveoja όσο και οι Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe τέθηκαν εκτός με τα Hyundai i20 N Rally1, για λόγους που θα διαβάσετε παρακάτω.

Επιστρέφοντας στους Katsuta-Johnston, το δίδυμο συνδύασε ταχύτητα και αξιοπιστία, αφού παρά τις πολύ δύσκολες συνθήκες, ιδιαίτερα στη λάσπη των τελευταίων σημερινών ειδικών διαδρομών, απέφυγαν τα ρίσκα και έμειναν μακριά από λάθη, τακτική που τους ανταμείβει.

Με αυτόν τον τρόπο και παρά ένα κλατάρισμα στην τελευταία ειδική, ο συμπαθής Ιάπωνας ολοκλήρωσε την ημέρα στην τρίτη θέση, έχοντας πια ως ξεκάθαρο στόχο, τον δεύτερο συνεχόμενο τερματισμό του στο βάθρο του Ράλλυ Safari.

Στην 4η θέση έχουν αναρριχηθεί οι Sebastien Ogier-Benjamin Veillas, με το τρίτο Toyota GR Yaris Rally1 της “πρώτης ομάδας”.

Μετά από τη χθεσινή απογοήτευση εξαιτίας του κλαταρίσματος που τους στοίχισε την πρωτοπορία, οι Γάλλοι επανήλθαν σήμερα, όντες στην 6η θέση.

Ο Ogier δήλωσε πως είχε ως αποκλειστικό στόχο να “επιβιώσει”, αφού δεν μπορούσε να εμπλακεί σε κάποια μάχη στα… ίσια.

Στον επίλογο της ημέρας πέτυχε έναν ταχύτερο χρόνο και έφτασε να έχει κερδίσει δύο θέσεις, μετά από τις εγκαταλείψεις των πληρωμάτων της Hyundai.

Ενδεικτικό της σκληρής φύσης του Ράλλυ Safari, αλλά και των μεγάλων διαφορών που δημιουργούνται, είναι το γεγονός ότι παρά τη σημερινή τους εγκατάλειψη, οι Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) βρίσκονται στην 5η θέση,

Οι Βέλγοι ήταν το ταχύτερο πλήρωμα του πρωινού loop, πετυχαίνοντας δύο ταχύτερους χρόνους και φτάνοντας στην τέταρτη θέση, έχοντας πλησιάσει τους Katsuta-Johnston.

Στην προτελευταία ειδική διαδρομή, το πλήρωμα της Hyundai ανέβηκε στην τρίτη θέση, όμως η χαρά του δεν έμελλε να κρατήσει πολύ.

Στο λασπωμένο κομμάτι της τελευταίας ειδικής διαδρομής και ενώ νωρίτερα έκαναν επισκευές στην ανάρτηση, ο κινητήρας έσβησε και οι Neuville-Wydaeghe έχασαν χρόνο προτού επανεκκινήσουν.

Αμέσως μετά, η ορατότητα από το παρμπρίζ ήταν περιορισμένη με αποτέλεσμα να έχουν έξοδο, χτυπώντας σε δέντρο και εγκαταλείποντας για σήμερα.

Δείτε το tweet της Hyundai

#WRC 🇰🇪 SS13

⚠️UPDATE – @thierryneuville and @MWydaeghe initially stopped on the stage as the engine cut. The crew was able to restart the car but a lack of visibility caused them to hit a tree from which they could not continue. Crew is OK.#HMSGOfficial #SafariRallyKenya

— hmsgofficial (@HMSGOfficial) June 25, 2022