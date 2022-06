Ράλλυ Safari: Ξεκίνημα με το δεξί για Ogier (+videos)

Το Ράλλυ Safari, 6ος γύρος της φετινής σεζόν (διαβάστε το preview) ξεκίνησε με την υπερειδική διαδρομή Kasarani, μήκους 4,84 αγωνιστικών χιλιομέτρων.

Mετά από την Πανηγυρική Εκκίνηση στην πρωτεύουσα της αφρικανικής χώρας, Nairobi, tα πληρώματα αγωνίστηκαν ανά δυάδες σε χωμάτινο οδόστρωμα, προσφέροντας πολύ θέαμα και σηκώνοντας πολλή σκόνη.

Δείτε video από την Τελετή Εκκίνησης

#SafariRallyKenya is officially underway, with our crews about to hit the Kasarani super special! 🤩#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC pic.twitter.com/jsMA5uOJBZ

— TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) June 23, 2022