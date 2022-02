Το Ράλλυ Σουηδίας έχει μπει στην τελική του ευθεία, με την τρίτη και καταληκτική ημέρα που περιλαμβάνει δύο επαναλαμβανόμενες ειδικές διαδρομές (Vindeln, Sarsjöliden) συνολικού μήκους 56,84 αγωνιστικών χιλιομέτρων, να έχει ξεκινήσει.

Μετά από την ολοκλήρωση της πρώτης εξ αυτών (Vindeln 1), η οποία είναι πάρα πολύ γρήγορη, οι Kalle Rovanpera-Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) έχουν αυξήσει το προβάδισμα που θεμελίωσαν χθες, όμως έχουμε διαφοροποίηση στη δεύτερη θέση.

Οι αλλαγές δεδομένων ξεκίνησαν πριν καν τα αυτοκίνητα μπουν στην πρώτη ειδική διαδρομή της ημέρας, όταν έγινε γνωστό πως οι Elfyn Evans-Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) δέχθηκαν ποινή 10” για παράβαση του άρθρου 19.2.

Ο λόγος, ήταν πως αμέσως μετά από τη μικρή τους έξοδο από το δρόμο στην τελευταία χθεσινή ειδική διαδρομή ενώ είχαν τερματίσει, δεν ακολούθησαν την προβλεπόμενη διαδρομή ως το Stop.

Εν συνεχεία τα πράγματα χειροτέρεψαν για τους Βρετανούς, οι οποίοι εισήλθαν στην εναρκτήρια ειδική διαδρομή της ημέρας με πρόβλημα στο υβριδικό κιτ, το οποίο φάνηκε να μη λειτουργεί.

Το κακό τρίτωσε όταν οι Evans-Martin χτύπησαν δυνατά σε snowbank έπειτα από υπερστροφή ισχύος, προκαλώντας ζημιά στο εμπρός μέρος του Toyota GR Yaris Rally1, που τους έθεσε εκτός αγώνα.

⚠️ Unfortunately @ElfynEvans is out after an impact with a snowbank on SS16. He and @scottmartinat are OK.#ToyotaGAZOORacing #WRC #RallySweden pic.twitter.com/BwUjguUAsD

— TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) February 27, 2022