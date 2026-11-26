Ο 37χρονος Έλφιν Έβανς τα κατάφερε και, μετά από πέντε δεύτερες θέσεις, επιτέλους κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ.

KEIMENO: ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: RALLY PIXELS – ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΙΚΗΣ

Παγκόσμιος ο Βρετανός, που μοιράστηκε το Toyota GR Yaris Rally1 με τον πολύπειρο συμπατριώτη και συνοδηγό του από το 2019, τον 44χρονο Σκοτ Μάρτιν. Ο καταληκτικός αγώνας της σεζόν, το Ράλλυ Σαρδηνίας, εξελίχθηκε έτσι ώστε ο τίτλος να κριθεί στην Power Stage, δηλαδή στην τελευταία ε.δ. του αγώνα και της χρονιάς.

Ο Όλιβερ Σόλμπεργκ πετούσε, ο Σεμπαστιέν Οζιέ ήλεγχε την κατάσταση ως ο maestro του θεσμού, ενώ ο Σάμι Πάγιαρι ήλεγχε τον ρυθμό. Ο Έλφιν Έβανς, με τον τρόπο του, στόχευε την τελευταία ημέρα στους βαθμούς της περίφημης σούπερ Κυριακής και της PS, αλλά ένα λάστιχο στην προτελευταία ε.δ. φάνηκε ότι τον έθετε εκτός τίτλου.

Απολύτως λογικό, η αδρεναλίνη όσων εμπλέκονταν έπιασε κόκκινο, όπως και το ενδιαφέρον, με τα μηχανάκια της τηλεθέασης επιτέλους στον κόφτη και στο WRC την ώρα της PS. Ο Τιερί Νεβίλ έχει φρέσκα λάστιχα, ο δρόμος είναι καθαρός και δεν χάνει την ευκαιρία να σημειώσει τον καλύτερο χρόνο. Ο Έλφιν Έβανς σε ρυθμό… αναμονής, και είναι ο Όλιβερ Σόλμπεργκ που έχει τη στιγμή του, με έξοδο περίπου ένα χιλιόμετρο πριν από το flying της PS.

Ο Junior Σόλμπεργκ κερδίζει τον αγώνα στην Ιταλία, με τους Σεμπ Οζιέ και Σάμι Πάγιαρι να τον συντροφεύουν στο βάθρο, ενώ πέμπτος ολοκλήρωσε ο Έλφιν Έβανς, που έχασε και από τον Αντριέν Φουρμό, αλλά είναι Πρωταθλητής 2026, υπογράφοντας στα αγγλικά ένα ακόμα νταμπλ της Toyota. Η Toyota έφτασε τους δέκα τίτλους Κατασκευαστών, με 12 νίκες στους 13 φετινούς αγώνες, σε ένα Πρωτάθλημα στο οποίο ο Έβανς κέρδισε δύο φορές, στη Σουηδία και στην Ιαπωνία, συγκεντρώνοντας ωστόσο βαθμούς σε όλους τους αγώνες.

Υπενθυμίζουμε ότι το Πρωτάθλημα WRC2 εξασφάλισε ήδη από τον αγώνα της Χιλής ο Εσθονός Ρόμπερτ Βίρβες με Skoda Fabia RS Rally2, ο οποίος στην Ιταλία ήταν δεύτερος πίσω από τον Ρόπε Κόρχονεν με Toyota GR Yaris Rally2. Η νέα γενιά οδηγών που θα μας απασχολήσει στο WRC 2027, σε έναν θεσμό με πολλά ερωτηματικά για το ημερολόγιο, αλλά και για τις συμμετοχές σε επίπεδο κορυφής.

Το WRC 2027 περιλαμβάνει αγώνες στις ΗΠΑ και στη Μεγάλη Βρετανία – στη Σκωτία ειδικότερα, χωρίς αγώνα στην Πορτογαλία. Το πιθανότερο, και χωρίς Hyundai. Φαίνεται πως θα εξελιχθεί σε Πρωτάθλημα Toyota, ενώ επιβεβαιώθηκε η επίσημη συμμετοχή της Ford από το 2028.

Μέχρι τότε, πρεμιέρα για το WRC του 2027 τον Ιανουάριο, με το Ράλλυ Μόντε Κάρλο. Μια ωραία συνήθεια.