WRC 2025: Μόνο Ράλλυ

Ξεπερνά την αριθμητική των αποτελεσμάτων και των στατιστικών η ουσία του WRC. Το σόου της Toyota και ο τίτλος των Οζιέ-Λαντέ αντιμετωπίστηκαν από τη Hyundai με αγωνιστικό τακτ, αλλά χωρίς το πείσμα που θα μπορούσε να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΙΚΗΣ – RALLY PIXELS

Triple Crown για την Toyota, με τους τίτλους κατασκευαστών, οδηγών και WRC-2. Στα ίσια και παλικαρίσια, τα πληρώματα της Toyota ξεπέρασαν τους ισότιμους συναδέλφους τους της Hyundai και κατέκτησαν το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών τρεις αγώνες πριν από το τέλος. Στα ασφάλτινα ράλλυ, το i20 N Rally1 αποδείχθηκε ξεκάθαρα υποδεέστερο του GR Yaris, ενώ στο χώμα η εικόνα ήταν πιο ισορροπημένη.

Ο τίτλος κρίθηκε και από την εξαιρετική προσαρμογή των ελαστικών Hankook στο Yaris, κάτι που αξιοποίησαν στο έπακρο οι πέντε οδηγοί της πέντε φορές σερί Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας ομάδας. Οι ασφάλτινοι αγώνες εξελίχθηκαν σε βατερλό για την κορεατική ομάδα και η αστοχία αυτή βαραίνει το τμήμα εξέλιξης, την ώρα που οι μηχανικοί της Toyota δούλεψαν σκληρά με τους οδηγούς τους και αρίστευσαν.

Για τον λάτρη των στατιστικών, στους δεκατέσσερις αγώνες του θεσμού, οι οδηγοί της Toyota κέρδισαν δώδεκα, ενώ οι αντίστοιχοι της Hyundai μόλις δύο. Ο Τάνακ στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, αγώνα που υποστηρίζεται από την Toyota μέσω της Inchcape Hellas, και ο Νεβίλ στη Σαουδική Αραβία.

Η συμμετοχή της Ford, πέρα από τα προφανή οικονομικά οφέλη και την πολιτική που αγαπά ο Μάλκομ Ουίλσον, αποτελεί ακόμα μία ένδειξη ότι στους δύο δεν χωράει τρίτος. Παρά τις δυνατότητες του Puma και τα πυροτεχνήματα του «εφεδρικού» Σεσκς στον επίλογο, στη Σαουδική Αραβία, το αποτέλεσμα δεν άλλαξε. Ο Dakar μάστερ, Νάσερ Αλ Ατίγια, επίσης με Puma Rally1, δεν εντυπωσίασε σε επίπεδο γενικής, όμως εξέθεσε τους δύο επίσημους οδηγούς της Ford – μια επιλογή που παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με χορηγικές δεσμεύσεις.

Η Σαουδική Αραβία εξελίχθηκε σε αγώνα με άδειες «κερκίδες» και ειδικές που θύμιζαν ασκήσεις off-road, με οδόστρωμα τύπου Dakar σε αρκετά σημεία. Μια ποικιλία που κανείς επαγγελματίας δεν απέρριψε, αλλά ούτε και ενθουσίασε, ενώ συνολικά προβλημάτισε. Ένας αγώνας που χαρακτηρίστηκε «Λόττο» και αποδείχθηκε ακόμα μία αστοχία του Promoter. Σε συνεργασία με μια FIA σε διαρκή απραξία και κατασκευαστές με διαφορετικές ατζέντες, οδηγούν τον θεσμό σε θολό τοπίο, παρά την ποιότητα των οδηγών της Toyota και της Hyundai, αλλά και εξαιρετικών συμμετοχών στο WRC-2.

Απαιτείται ένα σοκ. Η πιθανή αλλαγή Promoter ίσως είναι η μόνη οδός για να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να δημιουργηθούν συνθήκες που θα προσελκύσουν νέους κατασκευαστές.

Για την ολική επαναφορά απαιτούνται έντιμοι κανονισμοί με αντοχή στον χρόνο, χαρισματικοί άνθρωποι στα μπάκετ, ικανοί στην εξέλιξη, στην υποστήριξη, αλλά και στην οργάνωση και στην επικοινωνία, καθώς και αξιόπιστες μηχανές που προσφέρουν θέαμα. Όλο αυτό το πακέτο πρέπει να προσαρμοστεί στο κατάλληλο περιβάλλον, ώστε ο θεσμός να αποκτήσει ξανά χαρακτήρα. Σήμερα αυτό δεν προκύπτει συνολικά και έχουν απομείνει ως θεματοφύλακες το Μόντε, η Σουηδία, το Σαφάρι, η Πορτογαλία, το Ακρόπολις και ο αγώνας στη Φινλανδία. Έξι στους δεκατέσσερις και το ποσοστό απογοητεύει.

Δυστυχώς, η προσπάθεια να αποκτήσει ο θεσμός παγκόσμιο χαρακτήρα δεν συνδέεται με την ουσία της πρόθεσης, αλλά με τα έσοδα που καθορίζουν τη δυνατότητα κάθε χώρας να επενδύσει. Αρκεί τυπικά να οργανώσει έναν αγώνα σύμφωνα με τις προδιαγραφές και ουδείς ασχολείται με το σε ποιο κοινό απευθύνεται ή πώς εξελίσσεται αυτή η προσπάθεια. Με προαπαιτούμενο μιας άλλης εποχής, η ουσία θα έπρεπε να συνδέεται με την κοινωνία και την αγωνιστική κουλτούρα της χώρας που φιλοξενεί τους αγώνες.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ

Η Toyota έκανε περίπατο στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, ωστόσο ο τίτλος των Οδηγών κρίθηκε σε μια σκληρή μάχη μέχρι τον επίλογο του θεσμού, ανάμεσα σε τρεις από τους πέντε οδηγούς της ιαπωνικής ομάδας. Σε έναν αγώνα εντός αγώνα, τόσο σε επίπεδο επιδόσεων όσο και βαθμολογίας, ο «ιπτάμενος» Κάλε Ροβάνπερα, νικητής επιτέλους στη Φινλανδία, ο Σεμπαστιάν Οζιέ, παρά τη συμμετοχή του σε περιορισμένο αριθμό αγώνων, και ο Έλφιν Έβανς, υπόδειγμα αξιοπιστίας, συνέθεσαν το τρίο που κυριάρχησε στη σεζόν, συγκεντρώνοντας συνολικά έντεκα νίκες σε δεκατέσσερις αγώνες.

Τελικά, ο πολυνίκης της χρονιάς, με έξι νίκες το 2025, Σεμπαστιάν Οζιέ κατέκτησε το Πρωτάθλημα για ένατη φορά, ισοφαρίζοντας τους αντίστοιχους τίτλους του συμπατριώτη του, Σεμπαστιάν Λεμπ. Δεν επιβεβαιώθηκε, πάντως, η πληροφορία ότι ο Λεμπ ήταν ο πρώτος που τον συνεχάρη, προλαβαίνοντας ακόμη και τον στενό του φίλο, Ελφιν Έβανς.

Ο 42χρονος Γάλλος απέδειξε για ακόμα μία φορά γιατί θεωρείται μετρ της τακτικής. Με μεγάλο του ατού τη διαχείριση των ελαστικών, αλλά και την εμπειρία ενός οδηγού παντός καιρού και εδάφους, κατέκτησε τον τίτλο έπειτα από ένα πραγματικό πόκερ στη Σαουδική Αραβία. Εκεί, δίδαξε υπομονή και ακρίβεια, επικρατώντας του Έβανς στη μάχη για το πρωτάθλημα, κυριολεκτικά στο νήμα.

Στην Power Stage του αγώνα, την τελευταία ειδική διαδρομή της χρονιάς, σε ένα τοπίο που δύσκολα θα χαρακτήριζε κανείς ονειρικό για WRC, το μοναδικό πραγματικό ενδιαφέρον ήταν η οριακή οδήγηση του Έβανς και το μαγικό «τόσο-όσο» του Οζιέ, που σφράγισε έναν τίτλο υψηλής αγωνιστικής αξίας.

Ο αγώνας χαρακτηρίστηκε από τα κλαταρίσματα που ταλαιπώρησαν σχεδόν όλους τους οδηγούς, με μοναδική εξαίρεση τον Οζιέ, κάτι που μόνο τυχαίο δεν μπορεί να θεωρηθεί. Παράλληλα, ξεχώρισαν οι επιδόσεις των Φουρμό, Σεσκς και Πάγιαρι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορεί να υποτιμηθεί η παρουσία του Τάνακ. Σε γενικότερο επίπεδο, το 2025 αποδείχθηκε μεταβατική και δύσκολη χρονιά για τη Hyundai. Από τους οδηγούς της, ο Οτ Τάνακ, ο οποίος επίσης αποχώρησε από τον θεσμό, με την ελπίδα να επιστρέψει το 2027 με νέο κατασκευαστή, όπως φημολογείται, παρέμεινε στο παιχνίδι του Πρωταθλήματος μέχρι τρεις αγώνες πριν το φινάλε. Ωστόσο, στην άσφαλτο το i20 N αδυνατούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των Toyota, γεγονός που έφερε εκνευρισμό και, αναπόφευκτα, λάθη, ακόμη και από έναν οδηγό του δικού του διαμετρήματος.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Φουρμό δείχνει ικανός να χαρακτηριστεί σύντομα ως ένας από τους κορυφαίους της νέας γενιάς, χάρη στην ωμή του ταχύτητα. Αντίθετα, ο Τιερί Νεβίλ, Παγκόσμιος Πρωταθλητής το 2024, σπάνια βρήκε τον ρυθμό που του ταιριάζει. Η νίκη του στη Σαουδική Αραβία δεν αρκεί για να μετριάσει μια συνολικά κακή χρονιά, με εμφανή δυσκολία στη διαχείριση του ρόλου του «άσου» μέσα στο δικό του i20 N.

Τα χειρότερα, ωστόσο, βρίσκονται μπροστά. Η Hyundai αναμένεται να αποχωρήσει από το WRC εφόσον δεν καλυφθεί από τους κανονισμούς που θα ισχύσουν από το 2027, ενώ, προς το παρόν, ελάχιστοι ασχολούνται σοβαρά με το ποιος θα οδηγήσει το τρίτο i20 N το 2026, ένδειξη της αβεβαιότητας που επικρατεί στο στρατόπεδο της κορεατικής ομάδας.

Την πεντάδα της Toyota, σταθεροί και συνεπείς σε κάθε αγώνα, συμπλήρωναν οι Κατσούτα και Πάγιαρι, ενώ ο έκτος οδηγός που οδήγησε GR Yaris Rally1, ο Όλιβερ Σόλμπεργκ, κατέκτησε τη νίκη στην Εσθονία. Με το Yaris Rally2 σημείωσε πέντε νίκες στους επτά αγώνες στους οποίους βαθμολογήθηκε και εξασφάλισε τον τίτλο των Οδηγών στη μικρότερη κατηγορία. Το GR Yaris Rally2 αποδείχθηκε αξιόπιστο όπλο στα χέρια του και ο 24χρονος Σουηδός, παρά τον έντονο συναγωνισμό από εξαιρετικούς οδηγούς με ίδια ή διαφορετικά αυτοκίνητα, «σφράγισε» το συμβόλαιό του με την Toyota. Από το Μόντε Κάρλο θα τον βλέπουμε με τη φόρμα της Monster, αλλά με GR Yaris Rally1 στα εργοστασιακά χρώματα.

Με Rally1 θα μπει στη μάχη της γενικής, χωρίς να συναντήσει τους συνήθεις αντιπάλους του στο WRC2, όπως οι Ροσέλ και Γκριάζιν με Lancia Ypsilon Rally2, οι Βιρβς, Γκρινσμιθ κ.ά. με Skoda, ενώ δεν θα λείψει ο ανταγωνισμός και από νεότερους με «μικρό» Yaris, όπως ο Κόρχονεν, καθώς και οι Ισπανοί Καρχόν και Σολάν.

Η κατηγορία Rally3 ήταν ουσιαστικά υπόθεση Ford Fiesta. Αν και στο πρωτάθλημα δεν δημιουργήθηκε πραγματικός ανταγωνισμός, με τον Φοντάνα να επικρατεί εύκολα, στο JWRC η εικόνα ήταν διαφορετική, με το ενδιαφέρον στα κόκκινα. Το Fiesta της Ford αποδεικνύεται πραγματικό πολυεργαλείο, οι νέοι στα μπάκετ είναι και γρήγοροι και θεαματικοί, ενώ το 2026 θα παρακολουθούμε τον 20χρονο Σουηδό Πρωταθλητή Μίλε Γιόχανσον σε πλήρες πρόγραμμα WRC2. Ο «καλύτερος μαθητής», νικητής στο CER, έναν από τους πέντε αγώνες του θεσμού, μοιράστηκε το βάθρο της τελικής βαθμολογίας με τον συνομήλικό του Αυστραλό Γκιλ Τέιλορ και τον μεγαλύτερό τους, τον 26χρονο Τούρκο Αλί Τουρκάν.

Δεν ζηλεύουμε. Έχουμε το Ράλλυ Ακρόπολις, που ξεπερνά τα πάντα. Είναι όμως πρόκληση το -θεωρητικά- ακατόρθωτο: η συμμετοχή Έλληνα στο JWRC, που μπορεί να αποδειχθεί εφικτή. Αρκεί να πειστεί ο αρμόδιος πολιτικός προϊστάμενος του μηχανοκίνητου αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, να υπάρξει η απαραίτητη σύμπραξη των Motorsport Greece και ΟΜΑΕ και… να ο Έλληνας στο JWRC.

«Όλα γίνονται», όπως σχολιάζει ο Κωστής Στεφανής και το αποδεικνύει, ενώ ο Λάμπρος Αθανασούλας δηλώνει πιο έτοιμος από ποτέ να στηρίξει την υπέρβαση ως κόουτς. Μια κίνηση που θα απογειώσει επικοινωνιακά ακόμα και το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, τον κορυφαίο αγώνα του πλανήτη.

ΠΕΡΙ TV

Στα ρηχά παραμένει το συνδρομητικό κανάλι, την ώρα που στο Μαρούσι επιμένουν να μη συνεργάζονται με έμπειρο σχολιαστή WRC. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να υποστηρίξει ουσιαστικά τον συνεργάτη τους και να αναβαθμίσει ένα προϊόν που, λόγω και του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, διαθέτει εγγενή υπεραξία. Η τηλεοπτική κάλυψη δεν συνοδεύεται από ενέργειες υποστήριξης, ενώ το προϊόν απουσιάζει ουσιαστικά από τα social media. Κακά τα ψέματα, οι συνδρομητές αποφεύγουν το ελληνικό σχόλιο, με τον πιο απαιτητικό θεατή να παρακολουθεί πλέον από το RallyTV.

Η πρεμιέρα του WRC 2026, με συνολικά 14 αγώνες, είναι προγραμματισμένη για το Μόντε Κάρλο στις 22-25 Ιανουαρίου. Τα σπουδαία, ωστόσο, αφορούν το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, στις 25-28 Ιουνίου, με επίκεντρο το Λουτράκι.

WRC 2025 BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΔΗΓΩΝ

ΟΖΙΕ 293, ΕΒΑΝΣ 289, ΡΟΒΑΝΠΕΡΑ 256, TANAK 216, ΝΕΒΙΛ 194

WRC2

ΣΟΛΜΠΕΡΓΚ 135, ΡΟΣΕΛ 99, ΓΚΡΙΑΖΙΝ 91

WRC3

ΦΟΝΤΑΝΑ 134, ΤΕΙΛΟΡ 117, ΡΟΣΙ 77

JWRC

ΓΙΟΧΑΝΣΟΝ 135, ΤΕΪΛΟΡ 123, ΤΟΥΡΚΑΝ 69

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

TΟΥΟΤΑ 735, HΥUNDAI 511, FORD 205