Εξελίσσεται ο θεσμός, σε motivo που δεν συναρπάζει, αλλά και δεν απογοητεύει, όταν δεν λείπουν και υποθέσεις για εντυπωσιακό restart το 2027…

Οι επιβεβαιωμένες προϋποθέσεις αναζητούνται ενώ ο χρόνος τρέχει, με γεγονός πως έγινε ένας καλός αγώνας στην Παραγουάη, αναμένοντας και τη Χιλή “μεθαύριο” ώστε να συμπληρωθεί ένας κύκλος χωμάτινων αγώνων, με αφετηρία στην Πορτογαλία, στα μέσα της περασμένης άνοιξης.

Μέχρι στιγμής, έχουμε να λέμε για δέκα καλά οργανωμένους αγώνες, με καλυτερότερο το ΕΚΟ-PA, με την Toyota να πρωτοστατεί, τον Tanak μόνος να τους αμφισβητεί πάρα την παρέμβαση Fourmaux που δεν ολοκληρώνει, όταν η Ford απογοητεύει. Η Ford που συνδέεται με το “WRC” από το 1960, εταιρεία γάντι με αυτόν τον γήινο θεσμό που συναρπάζει, ο μοναδικός στο Motorsport που αγγίζει και τον καθημερινό οδηγό. H Ford που ότι χάνει στη γενική με οδηγούς-χορηγούς και μηδενική εξέλιξη του Puma, θα μπορούσε να το κερδίσει σε επικοινωνία και εντυπώσεις με το θετικό της ρόλο στη θέσπιση της κατηγορίας Rally3 , θεσμός που δυστυχώς όμως δεν προβάλλεται, ούτε από́ τους πολύ ειδικούς…

Η κατηγορία Rally3, με αυτοκίνητα όπως το Fiesta, σε έκδοση παραγωγής, ήδη στο χρονοντούλαπο, αλλά και γενικότερα με προτάσεις που δεν προκύπτουν σε γραμμή παραγωγής ως πολιτική έκδοση, ότι ισχύει και για την κατηγορία WRC2 με τους τρεις κατασκευαστές.

Με λιγότερο έξω-γήινα αυτοκίνητα σε εξαρτήματα για την αεροδυναμική τους, αλλά και γενικότερα για την εξέλιξη τους σε σύγκριση με τα Rally1.

Τα τύπου WRC2, γνωστά και ως R5, εξαιρετικές κατασκευές που μπορούν να αναδεικνύουν τον επαγγελματία ιδιώτη και να δημιουργούν προϋποθέσεις για την αναβάθμιση του, ενώ δίνουν και την ευκαιρία του στον τοπικό ήρωα που αυξάνει το κατά περίπτωση ενδιαφέρον των συμπατριωτών του. Στην Ελλάδα, δεν ισχύει κάτι τέτοιο και το σχόλιο δεν αφορά μόνο στην Ομοσπονδία, ενώ αναρωτιέσαι όλο και πιο συχνά για το ρόλο της πολιτείας σε σχέση με το μηχανοκίνητο αθλητισμό και μάλλον χρησιμοποιείται με ισχυρό άλλοθι και ευτυχώς, το ΡΑ, αντί όμως να αξιοποιείται. Προσφέροντας στην κοινωνία ασφαλές περιβάλλον για το νεαρό αθλητή, τους γονείς του που αναζητούν στήριξη και τον τεχνικό του, που επιβάλλεται να εξελίσσεται.

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ…

Δεν ήταν “ξεπέτα”, ήταν σημαντική η αντίδραση της οργάνωσης οπότε άρπαξαν την ευκαιρία και δεν ήταν τυχαία η συνοδήγηση του Προέδρου της χώρας στο Yaris του Ogier. Σημαντικό, ότι έχει δουλευτεί στη σωστή κατεύθυνση και η σοβαρή συμμετοχή με επιδόσεις κορυφής από τους Dominguez και Zaldivar, γνωστοί μας και στο Ράλλυ Ακρόπολις. Aγωνιζόμενοι από την Παραγουάη, σήμερα στο WRC, χώρα που απέκτησε αγώνα το 2025 όταν εμείς, που έχουμε αγώνα από το 1950, τουλάχιστον διδάσκουμε οργάνωση και πλέον και επικοινωνία, με διαχείρηση χορηγών για Όσκαρ με αντικειμενικά κριτήρια.

Στην Παραγουάη, με το Φθινόπωρο στο κάδρο από́ σήμερα 1η Σεπτεμβρίου και τα Υaris παρουσιάστηκαν μαύρα, ενώ θα έπρεπε κόκκινα, το χρώμα της νίκης, σε συνδυασμό με τις επιδόσεις τους, πέρα από́ το 1-2 στο βάθρο που ίσως κρύβει την πραγματική εικόνα. Ειδικά, συμπληρώνοντας ένα ακόμα 1-2-3 με τον Rovanpera που αστόχησε και αυτός σε σχέση με τα λάστιχα του. Όλοι λάστιχο ακόμα και ο σοφός Ogier, με τον Neville να είναι η πρώτη φορά που συμφωνεί με τον Tanak, οπότε γκρινιάζουν παρέα για την ποιότητα των Hankook.

ΈΚΡΙΝΑΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΑ ΛΑΣΤΙΧΑ;

Εξαρτάται με το πώς αναλύεις, συνθέτοντας την απώλεια του χρόνου με το γιατί; Το κυριότερο με το κατά πόσο μοιράζεται η αστοχία, ανάμεσα στον τρόπο χρήσης και σε αυτή του υλικού αν υφίσταται στην κυριολεξία. Στο παρελθόν, πριν τη χρήση των ελαστικών της Μισλεν με “μους”, ήξερες ότι το πληγωμένο λάστιχο ήταν σε μεγάλο ποσοστό ευθύνη του οδηγού και ας εμφανιζόταν ως ατυχία. Έστω σε ποσοστό. Ενίοτε έφταιγαν και οι ζάντες και είναι γνωστό το ανέκδοτο ότι για τα no name λάστιχα σε πληρώνουν, ενώ τα καλά τα πληρώνεις. Στοίχιζαν τα “μους” και σε βάρος αλλά χαλάλι και η σημερινή κατάσταση αφορά και τον τρόπο των οδηγών που συγκλονίζει το πως κινούνται ευθυγραμμίζοντας, ενώ ουσιαστικά στρίβουν μόνο στις φουρκέτες. Παιχνίδι με την πρόσφυση, υπόθεση οδηγών της νέας και της αμέσως προηγούμενης γενιάς που αξιοποιούν στο 100/100 τα σύγχρονα Rally1 με ισορροπία δυνάμεων μεταξύ Yaris και i20Ν, όταν οι επιδόσεις του Puma αναζητούνται.

Στην Παραγουάη, το Όσκαρ της ατυχίας στον Fourmaux, που θα πρέπει να την ξεπεράσει, περιορίζοντας τα λάθη του, με διαχείριση του συνδρόμου της απόδειξης που διαχρονικά βασανίζει τους ανερχόμενους, φυσιολογικά υπό πίεση. Εξαιρετικός ο Γάλλος καθαρά ταχύτερος με Hyundai αλλά δεν ολοκλήρωσε ενώ σοφά τον απέσυρε η Hyundai πριν τον τερματισμό. Ώστε να έχει αξιόμαχο χωρίς ποινή αυτοκίνητο στη Χιλή, ενώ έτσι κέρδισε και βαθμούς ο Tanak, στο κυνήγι του τίτλου.

Τυχερός στη Νότιο Αμερική ο Evans που σε απόλυτη ταχύτητα ήταν εκτός βάθρου όπου του προσφέρθηκε στον επίλογο και μάλιστα στη δεύτερη τιμητική θέση και σε συνδυασμό με πακέτο βαθμών-δώρο και από τον Fourmaux. Στην PS οι ανακατατάξεις και η Κυριακή απο super ημέρα του αγώνα, σε σχέση με τη συλλογή βαθμών, εξελίχθηκε “του διαβόλου” ειδικά για τον Ogier που βρέθηκε να διαχειρίζεται την καταιγίδα με ρυθμό για τη νίκη στον αγώνα, μακριά από́ την απόλυτη επίδοση για το έξτρα bonus, όταν οι προπορευόμενοι αντιμετώπισαν ψιχάλες.

That’s Rally και ο ίδιος το ξέρει καλύτερα από́ όλους και η γοητεία αυτής της μοναδικής έκφρασης του Motorsport μακριά από́ σβησμένα φώτα και αργά στα φρένα τύπου Καρτ, εκφράστηκε και με το παραπάνω στην κατηγορία Rally2.

Ήταν για σεμινάριο το come back του Οliver Solberg, σε θεσμό που ο Rossel με το «Σε Τρουά» παραμένει ανταγωνιστικός και χθες μάλιστα αποδείχθηκε και πεισματάρης, ενώ ουδείς αμφισβητεί ότι ο Gryazin με το Skoda, διαπρέπει όταν είναι εντός δρόμου. Το διασκεδάζει μάλιστα και σε αυτή την κατηγορία όπου συμμετέχει με αξιώσεις και ο Εσθονός Virves όπως κ.α., είναι εξαιρετικό και το κλίμα.

Μια παρέα σε συνδυασμό με κατά περίπτωση τοπικούς, κάποιοι με πλήρες πρόγραμμα, που κοσμούν το θεσμό και επιτρέπουν να ονειρεύονται συνομήλικοι τους, -δεν είναι όλοι νέοι στο WRC2, σε χώρες με αγώνα στο WRC.

Ζηλεύουμε, σε εποχή που καταρρέει και το εύστοχο με διαχρονική αξία αφήγημα του Κώστα Στεφανή, ότι «όλα γίνονται». Όμως master, περνάει ο καιρός.

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ

Μεθαύριο, στις 11-14 Σεπτεμβρίου, αγώνας στη Χιλή με διαδρομή τύπου Φινλανδίας και φαβορί τον Rovanpera και στη συνέχεια, το πάρτι του συνδυασμού Ogier-Toyota σε απόλυτους χρόνους, μπορεί να αμφισβητήσει μόνο ο Neuville με το Hyundai. Θα μας θυμηθείτε, παρακολουθώντας στο συνδρομητικό τους αγώνες στη Χιλή και στο Ευρωπαϊκό τριεθνές, σε ασφάλτινο terrain που εναλλάσσεται…

Στη βαθμολογία των οδηγών, προηγείται ο Evans με 198 βαθμούς, ακολουθούν οι Rovanpera (191), Ogier (189) και Τanak (180).

Στους κατασκευαστές προηγείται η Toyota με 513 βαθμούς και ακολουθεί Hyundai με 413. Σημαντικό είναι και το προβάδισμα του Oliver Solberg στην WRC2, που θα αξιοποιήσει τις δυνατότητες του GR Yaris Rally2 και στη Χιλή.

Το Ράλλυ στη Χιλή, επίλογος και για τον ΣΧ, με γεγονός πως είναι όμορφο, έχει τη γοητεία του, να σε ξεπερνούν οι συνεργάτες σου. _ΣΧ

WRC – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΔΗΓΩΝ

1. Elfyn Evans 198

2. Kalle Rovanpera 191

3. Sebastien Ogier 189

4. Ott Tanak 180

5. Thierry Neuville 150

6. Takamoto Katsuta 88

7. Adrien Faurmaux 71

8. Oliver Solberg 58

9. Sami Pajari 56

10. Gregoire Munster 21

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1. Toyota 513

2. Hyundai 413

3. Ford 143

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Ράλλυ Χιλής 11-14 Σεπτεμβρίου

Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης 16-19 Οκτωβρίου

Ράλλυ Ιαπωνίας 6-9 Νοεμβρίου

Ράλλυ Σαουδικής Αραβίας 26-29 Νοεμβρίου