WRC – 3ο Central European Rally 2025 – 12oς γύρος (16-19 Οκτωβρίου): Με κοινό παρονομαστή…

Προ των πυλών το τρίτο και τελευταίο Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης, που θα εξελιχθεί σε τρεις Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ απομένουν τρεις αγώνες για την ολοκλήρωση του φετινού Πρωταθλήματος, που το διεκδικούν οι τρεις οδηγοί της Τοyota.

ΑΓΩΝΑΣ που θα εξελιχθεί από αύριο Πέμπτη στη Γερμανία, στην Τσεχία και στην Αυστρία, οπότε και ο χαρακτηρισμός ασφάλτινος αποκτά αστερίσκο, με το terrain, τις διαστάσεις του δρόμου, όπως όμως και το περιβάλλον, να διαφοροποιούνται κατά περίπτωση, ενώ σημαντικό ρόλο θα παίξουν και οι καιρικές συνθήκες.

Άστατος προβλέπεται ο καιρός και αν οι χαμηλές θερμοκρασίες αντιμετωπίζονται, αποτελεί σπαζοκεφαλιά ακόμα και η πιθανότητα βροχής. Αγώνας με τρεις σημαίες των οργανωτών στη ράμπα και στο έντυπο υλικό, αλλά με ένα SP στο Passau στη Γερμανία και ειδικά στη Βαυαρία, με πολλά όμως σημεία ανεφοδιασμού και αλλαγής ελαστικών. Επιλογή ώστε να υποστηριχθούν οι δύο ε.δ την Πέμπτη αμέσως μετά την εκκίνηση, ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο το γνωστό lay out με τρεις επαναλαμβανόμενες ε.δ κάθε ημέρα. Την Κυριακή, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο επαναλαμβανόμενες ε.δ, η τελευταία θα είναι η PS. Απο το 2023 το ιδιαίτερο αυτό Ράλλυ στο WRC και θα είναι η τρίτη και τελευταία φορά η τριεθνής αυτή οργάνωση στο ημερολόγιο..

Γεγονός, ότι το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στη βαθμολογία των οδηγών και ενώ απομένουν, το ασφάλτινο Ράλλυ Ιαπωνίας στις 6-9 Νοεμβρίου και το χωμάτινο στη Σαουδική Αραβία στις 27-30 Νοεμβρίου για να ολοκληρωθεί η χρονιά.

Ο OGIER ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ …

Στις 47 έφτασαν οι συμμετοχές και υπολογίστε δέκα Rally 1, σχεδόν μισή ντουζίνα Rally 2, το απόλυτο στα Rally3, αλλά και επτά Rally 4, ενώ αναμένεται απολαυστική για τον θεατή η σύγχρονη Alpine A110 rally στην κατηγορία RGT.

Στην Toyota, ο πονοκέφαλος ξεπερνά τη λογική, αφού έχουν να διαχειριστούν τον αγώνα με τους τρεις από τους πέντε oδηγούς τους, ικανούς για τη νίκη, ενώ διεκδικούν και τον τίτλο, όπως όμως και την απόφαση του Kalle Rovanpera να αποχωρήσει. Από τις ειδικές διαδρομές, στην πίστα με μονοθέσιο ο 25χρoνος και η απώλεια αφορά καταρχήν στο θεσμό που εξελίσσεται υπό κρίση. Δις Παγκόσμιος ο Kalle και δεν ήταν έκπληξη η απόφαση του, με γεγονός πως με πρώτη ανάγνωση δεν περνάει καλά στο WRC, ενώ νιώθει άνετα στην πίστα. Δοκιμάζοντας τη RB-F1, ενώ κινείται ανταγωνιστικά στο Carrera Cup της Porsche. Κρίνονται πετυχημένα τα έργα και οι ημέρες του Κalle στην πίστα, ενώ είναι σαφές πως πιέζεται στο WRC. Ανήσυχος και χορτάτος από νωρίς, ένα χαρισματικό παιδί που ψάχνεται και μακάρι να είναι μόνο έτσι και η απόφαση του να μην επιφυλάσσει εκπλήξεις που αφορούν στο αγωνιστικό πλάνο της Τοyota, με κοινό μυστικό την επιστροφή τους στη F1. Γεγονός πώς για τον “Rova” πρόκειται για στοχευμένη απόφαση ζωής που δεν αλλάζει ακόμα και αν κερδίσει αύριο στο “μικτό” Rally, αλλά και μεθαύριο τον τίτλο.

Μακάρι για το sport να αποχωρήσει από το WRC για τις άλλες πολιτείες ως Πρωταθλητής. Καμία αμφιβολία ότι ο Kalle Rovanpera θα παλέψει έχοντας απέναντι στη μάχη του τίτλου τους mate του, σε έντιμη ομάδα όπως η Τοyota, όπου απαγορεύονται οι ρυθμίσεις αποτελεσμάτων και οι εντολές στους οδηγούς, ειδικά όταν πρόκειται για εσωτερικό-οικογενειακό αγώνα. Σε terrain όπου ο οδηγός ακούει και εκτελεί έχοντας διαβάσει και αυτός το οδόστρωμα που εναλλάσσεται.

Θυμίζει μικτό Μοντε εκεί με την άσφαλτο να κρύβει αλήθειες που ψάξε για να τις βρεις, παιχνίδι κομμένο-ραμμένο για τον Ogier που εμπνέεται στις ιδιαίτερες συνθήκες. Ο οκτάκις Παγκόσμιος, specialist και στη διαχείρηση και στην επιλογή των ελαστικών και προχθές πετούσε σε αγώνα προετοιμασίας στην Αυστρία, ενώ ρισκάρουμε να σχολιάσουμε πως στο CER στα ίσια τον ρυθμό του, μπορεί να ακολουθήσει μόνο ο Neville με το Hyundai i20Ν Rally1. Προβλέψεις ρίσκου αφού και ο Evans με Toyota και οι Fourmaux, Τanak με τα i20 N μπορούν να διακριθούν σε κάθε έδαφος, με τον Εσθονό να ενδιαφέρεται και για τη συγκομιδή βαθμών, αφού μαθηματικά μπορεί να ελπίζει.

Ο Rovanpera; Υπάρχει σήμερα ταχύτερος στον πλανήτη WRC; Οι δύο της Ford παρόντες χωρίς την υποστήριξη από την τρίτη συμμετοχή, όπως αναμένεται στη Σαουδική Αραβία με το τρίτο Puma στα χέρια του Al Attiyah! Μέχρι τότε, στο CER οι συνήθεις ύποπτοι στο WRC2 θα οδηγήσουν για τη νίκη, με τον τίτλο να έχει κριθεί υπέρ του Oliver Solberg, οπότε το ενδιαφέρον για τον “από εκεί και πέρα αγώνα”, επικεντρώνεται στα Rally 3 και ειδικά στο JWRC.

Πέμπτη πρωί το shakedown, η αφετηρία στις 13.55 τοπική ώρα και μετά μία ε.δ των 12 χιλ και ξανά η ίδια, αργότερα. Μείνετε συντονισμένοι και τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές δεν έχει ανακοινωθεί το επίκεντρο του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις που αναμένεται … _ ΣΧ