WRC: Δεν θα γίνει το Ράλλυ Σαουδικής Αραβίας

Το φινάλε του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ 2026 θα είναι στη Σαρδηνία, αφού ακυρώθηκε ο αγώνας στη Σαουδική Αραβία.

Οι γεωπολιτικές αναταράξεις και εν γένει τα προβλήματα που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή είναι αξεπέραστα για την διοργάνωση του WRC και έτσι ο τελευταίος αγώνας που ήταν προγραμματισμένος να γίνει στη Σαουδική Αραβία ακυρώνεται και επίσημα.

Μάλιστα ο αγώνας δεν αντικατασταθεί από τη διοργάνωση και έτσι ως τελευταίος αγώνας της φετινής χρονιάς ορίζεται το Ράλλυ Σαρδηνίας, που θα διεξαχθεί 1 με 4 Οκτωβρίου.

Όπως είχαμε αναφέρει σε σχετικό άρθρο στις αρχές του μήνα, Toyota και Hyundai είχαν εκφράσει εγγράφως τις θέσεις τους για τη δυσκολία που θα υπάρχει στη διαχείριση και μεταφορά των αυτοκινήτων, ανταλλακτικών, προσωπικού και γενικότερα υλικών, υπό τις επικρατούσες συνθήκες.

Μια εξέλιξη που αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη του πρωταθλητή αφού ο πρωτοπόρος Elfyn Evans έχει 230 βαθμούς και ακολουθείται από τους Sami Pajari και Oliver Solberg που έχουν 213 και 209 βαθμούς αντίστοιχα.

Στο WRC2 ο Roberto Virves με 117 βαθμούς είναι ήδη Πρωταθλητής, καθώς ο Teemu Suninen που ακολουθεί 85 βαθμούς δεν μπορεί πλέον να τον φτάσει.

Ακολουθούν οι πίνακες με την κατάταξη οδηγών και κατασκευαστών μετά το Ράλλυ Χιλής:

Κατάταξη Πρωταθλήματος Οδηγών WRC1

1. Έλφιν Έβανς 230

2. Σάμι Πάγιαρι 213

3. Όλιβερ Σόλμπεργκ 209

4. Σεμπαστιάν Οζιέ 171

5. Αντριάν Φουρμό 167

6. Τακαμότο Κατσούτα 163

7. Θιερί Νεβίλ 129

8. Χάιντεν Παντόν 38

9. Τζόσουα ΜακΕρλίν 35

10. Εσαπέκα Λάπι 33

Κατάταξη Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

1. Toyota 614

2. Hyundai 410

3. Toyota 227

4. Ford 152

Κατάταξη Πρωταθλήματος Οδηγών WRC2

1. Ρόμπερτ Βίρβες 117

2. Γιοχάν Ροσέλ 85

3. Ρόπ Κόρχονεν 79

4. Τέμου Σούνινεν 76

5. Νικολάι Γκριάζιν 66

6. Λεό Ροσέλ 64

7. Αλεσάντρο Καχόν 61

8. Ντιέγκο Ντομίνγκεζ 53

9. Γκας Γκρίνσμιθ 50

10. Αντρέας Μίκελσεν 44

Κατάταξη Πρωταθλήματος Οδηγών WRC3

1. Ματέο Φοντανά 117

2.Γκίλ Μεμπράντο 99

3. Τυμεκ Αμπράμοβσκι 91