WRC – ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 (3η μέρα): Neuville και Ogier σε μάχη δευτερολέπτων

Μετά από τρεις ημέρες και εκατοντάδες αγωνιστικά χιλιόμετρα, μόλις 4,1 δευτερόλεπτα χωρίζουν τον Thierry Neuville από τον Sebastien Ogier στη μάχη για τη νίκη.

Ένας αγώνας ράλλυ τελειώνει μόνο στη ράμπα του τερματισμού. Και το φετινό ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις αποτελεί το ιδανικό παράδειγμα αυτής της αρχής. Ο, κατά γενική ομολογία, σκληρότερος αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ της FIA έδειξε και σήμερα τα δόντια του σε ανθρώπους και μηχανές, με τους οδηγούς να επιμένουν πως τίποτα δεν έχει ακόμη κριθεί. Μπορεί οι ειδικές διαδρομές να μην ήταν τόσο σκληρές όσο εκείνες της Παρασκευής, στην πράξη όμως αποδείχθηκαν εξίσου απαιτητικές.

Η μάχη για την κορυφή εξελίσσεται σε υπόθεση δύο οδηγών. Από την πρώτη ειδική διαδρομή της ημέρας, οι Thierry Neuville και Sebastien Ogier μονοπώλησαν το ενδιαφέρον, με τον έναν να επικρατεί στη μία ειδική διαδρομή και τον άλλον να απαντά στην επόμενη.

Ο Βέλγος οδηγός της Hyundai, ωστόσο, δεν έχασε ποτέ την πρωτοπορία στη γενική κατάταξη και στο τέλος της ημέρας κατάφερε να διαμορφώσει μία μικρή διαφορά 4,1 δλ., που του επιτρέπει να ξεκινήσει το αυριανό σκέλος με ένα ισχνό προβάδισμα. Ωστόσο, o Ogier, πίσω από το τιμόνι του Toyota GR Yaris Rally1, παραμένει απόλυτα μέσα στη διεκδίκηση της νίκης και είναι βέβαιο πως θα πιέσει τον Neuville μέχρι το τέλος.

Στην 3η θέση της γενικής κατάταξης ανέβηκε ο Takamoto Katsuta με Toyota GR Yaris Rally1, εκμεταλλευόμενος την ατυχία του Adrien Fourmaux. Ο Γάλλος οδηγός της Hyundai ξεκίνησε την ημέρα από την 3η θέση και έδειχνε να ελέγχει τη διαφορά από όσους τον ακολουθούσαν, κερδίζοντας μάλιστα την ε.δ. Κολλίνες.

Ωστόσο, στο δεύτερο πέρασμα από το Γυμνό έχασε χρόνο αλλάζοντας τροχό στο i20 N Rally1. Οι ανατροπές συνεχίστηκαν στο Μαίναλο 2, την τελευταία ειδική της ημέρας, όπου οι Elfyn Evans και Dani Sordo είχαν επίσης κλαταρίσματα. Ο Evans έχασε σχεδόν δύο λεπτά και έπεσε στην 7η θέση, ενώ ο Sordo υποχώρησε στην 8η. Έτσι, πέμπτος, μόλις 1 δλ. πίσω από τον Fourmaux, ολοκλήρωσε την ημέρα ο Joshua McErlean, με τον Sami Pajari στην 6η θέση.

Στην κατηγορία WRC2, ο Andreas Mikkelsen εξακολουθεί να προηγείται με το Skoda Fabia RS Rally2, ωστόσο ο Εσθονός Robert Virves, με ίδιο αυτοκίνητο, παραμένει σε απόσταση βολής. Την ίδια στιγμή, τα βλέμματα στρέφονται και στη μάχη για την 3η θέση, με τους Joan Solans και Alejandro Cachón να συνθέτουν έναν… ισπανικό εμφύλιο, οδηγώντας Skoda Fabia RS Rally2 και Toyota GR Yaris Rally2, αντίστοιχα.

Ανάμεσα στα ελληνικά πληρώματα, ταχύτερος παραμένει ο Γιάννης Πλάγος με το Skoda Fabia RS Rally2, ακολουθούμενος από τον Νώντα Καρανικόλα με το Ford Fiesta Rally2. Πίσω τους βρίσκεται ο «Flandy» με Ford Fiesta Rally3, διατηρώντας παράλληλα την 3η θέση στην κατηγορία WRC3, πίσω από τους Matteo Fontana και Tymek Abramowski, αμφότερους με ίδιο αυτοκίνητο. Πέρα από τις μάχες σε επίπεδο κατάταξης, η σημερινή ημέρα ανέδειξε ξανά πως η ασφάλεια σε έναν αγώνα σαν το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις παραμένει αδιαπραγμάτευτη. Η είσοδος θεατών στην ε.δ. Γυμνό 2, ενώ η ειδική παρέμενε ενεργή, δημιούργησε επικίνδυνες συνθήκες και οδήγησε στην οριστική διακοπή της, καθιστώντας σαφές πως η τήρηση των οδηγιών των στελεχών του αγώνα είναι προϋπόθεση για την ασφάλεια όλων.

Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο ενόψει της αυριανής, τελευταίας ημέρας του αγώνα, η οποία μπορεί να μοιάζει μικρή, καθώς περιλαμβάνει μόλις τέσσερις ειδικές διαδρομές, ωστόσο κάθε άλλο παρά απλή προμηνύεται. Άλλωστε, πρόκειται για κλασικές ε.δ., όπως οι Άγιοι Θεόδωροι και το Λουτράκι, με το δεύτερο πέρασμα από το Λουτράκι να αποτελεί και τη Wolf Power Stage. Τα συνολικά 84 συνολικά αγωνιστικά χιλιόμετρα του σκέλους αναμένεται να αποδειχθούν καθοριστικά, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά πως στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις το τελικό αποτέλεσμα δεν κρίνεται παρά μόνο στη ράμπα του τερματισμού.