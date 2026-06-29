WRC – ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Αλλαγή στην τελική κατάταξη μετά από τιμωρίες

Δύο πληρώματα παραβίασαν κανόνες ασφαλείας και τους επιβλήθηκε ποινή, με αποτέλεσμα να αλλάζει η τελική κατάταξη.
Μετά από τη συνεδρίαση των Αγωνοδικών και την έκδοση σχετικών αποφάσεων, αναθεωρήθηκε η προσωρινή κατάταξη του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026.
Συγκεκριμένα, επιβλήθηκε ποινή ενός λεπτού στους Adrien Fourmaux – Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) για παράβαση των κανονισμών ασφαλείας στην Ειδική Διαδρομή 12, καθώς ο συνοδηγός δεν ήταν σωστά προσδεδεμένος ενώ το αυτοκίνητο βρισκόταν σε κίνηση.
Αντίστοιχη ποινή ενός λεπτού επιβλήθηκε στους Joshua McErlean – Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) για παράβαση των κανονισμών ασφαλείας στην Ειδική Διαδρομή 16, για τον ίδιο λόγο.
Κατ’ επέκταση, το πλήρωμα της M-Sport Ford από την 4η πέφτει στην 6η θέση, ενώ αυτό της Hyundai Shell Mobis, από την 6η, στην 7η θέση.
Η νέα κατάταξη μετά τις ποινές:
ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις – Τελική κατάταξη
1. Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 03:36:40.7
2. Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +58.3
3. Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +3:04.8
4. Pajari/Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +5:02.2McErlean/Treacy Ford Puma Rally1 +4:55.5
5. Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +5:54.9
6. McErlean/Treacy Ford Puma Rally1 +5:55.5
7. Fourmaux/Coria Hyundai i20 N Rally1 +6:08.7
8. Sesks/Francis Ford Puma Rally1 +8:05.8
9. Virves/Viilo Skoda Fabia RS WRC2 +9:50.1
10. Mikkelsen/Listerud Skoda Fabia RS WRC2 +10:52.5