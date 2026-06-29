WRC – ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Αλλαγή στην τελική κατάταξη μετά από τιμωρίες

Δύο πληρώματα παραβίασαν κανόνες ασφαλείας και τους επιβλήθηκε ποινή, με αποτέλεσμα να αλλάζει η τελική κατάταξη.

Μετά από τη συνεδρίαση των Αγωνοδικών και την έκδοση σχετικών αποφάσεων, αναθεωρήθηκε η προσωρινή κατάταξη του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026.

Συγκεκριμένα, επιβλήθηκε ποινή ενός λεπτού στους Adrien Fourmaux – Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) για παράβαση των κανονισμών ασφαλείας στην Ειδική Διαδρομή 12, καθώς ο συνοδηγός δεν ήταν σωστά προσδεδεμένος ενώ το αυτοκίνητο βρισκόταν σε κίνηση.

Αντίστοιχη ποινή ενός λεπτού επιβλήθηκε στους Joshua McErlean – Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) για παράβαση των κανονισμών ασφαλείας στην Ειδική Διαδρομή 16, για τον ίδιο λόγο.

Κατ’ επέκταση, το πλήρωμα της M-Sport Ford από την 4η πέφτει στην 6η θέση, ενώ αυτό της Hyundai Shell Mobis, από την 6η, στην 7η θέση.

Η νέα κατάταξη μετά τις ποινές: