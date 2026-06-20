WRC – ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Οδηγός για τον θεατή

Αγώνας από λευκό χαρτί ο φετινός· και χρειάζεται υπομονή, μέθοδος και προσοχή ώστε να ακολουθήσεις τη φιλοσοφία του οργανωτή, επιλέγοντας διαδρομή που καλύπτει σε ισορροπία τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, με ατού την υπερειδική διαδρομή στο The Ellinikon Sports Park, όπως και το πλωτό parc fermé από την Κόρινθο στην Ιτέα.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΘΑΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, MEDIA ACROPOLIS RALLY

Πρόκειται για υπέρβαση, όπως ταιριάζει στον ελληνικό αγώνα. Συνηθίζει μάλιστα η διοργάνωση να εκπλήσσει και συχνά να «δείχνει τον δρόμο» στο WRC. Αυτό χαρακτηρίζει και φέτος τον αγώνα, με την επιλογή της EKO Super Special Stage στο Ελληνικό να αποτελεί δείγμα γραφής και της συνεργασίας της διαχειρίστριας εταιρείας Lamda Development με τη Motorsport Greece, υπό την υψηλή εποπτεία της Πολιτείας, που παίζει τον θετικό της ρόλο τόσο σε επίπεδο κύρους όσο και στην ουσία της άσκησης.

Γεγονός ότι την Πέμπτη δεν χάνεται η υπερειδική, όπως και την επομένη η άφιξη του Superfast IV στην Ιτέα, με τα πληρώματα να έχουν επιβιβαστεί στο πλοίο από την Κόρινθο το βράδυ της Πέμπτης.

ΙΤΕΑ-ΣΤΕΙΡΙ 1 & 2

Τις Καρούτες δεν τις χορταίνεις, αλλά έχουμε υπομονή μέχρι το Φθινοπωρινό Ράλλυ. Υποχρέωσή μας, νωρίς το πρωί της Παρασκευής, η Ιτέα. Εκεί όπου πλέον δεν θα δούμε το διακριτικό χαμόγελο του αείμνηστου Ανδρέα Καλαφάτη, αλλά θα απολαύσουμε το ανακαινισμένο λιμάνι και την άφιξη του θιάσου του WRC.

Πρώτο στην αποβάθρα το Toyota GR Yaris της Toyota Hellas με το «0», που θα μοιραστούν οι Άγγελος Ζήβας και Νικόλας Παυλίδης. Στη συνέχεια πρότασή μας είναι η ε.δ. Στείρι, που θα διεξαχθεί δύο φορές, επιλέγοντας χωρίς ρίσκο τις προσβάσεις θεατών που προτείνει η οργάνωση.

Για τη διαρκή ενημέρωση, τα ακούσματά μας παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια στον Lamia FM-1 96,2, με Νίκο Τσάδαρη και Γιάννη Σταυρόπουλο. Μια ωραία συνήθεια κατά τη διάρκεια του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Αντίστοιχα, για την εικόνα, λύση είναι η συνδρομή στο Rally TV, τουλάχιστον όσο το συνδρομητικό κανάλι που έχει τα δικαιώματα του WRC επιμένει να μην αναβαθμίζει τη μετάδοση.

ΚΟΛΛΙΝΕΣ-ΛΕΒΙΔΙ-ΜΑΙΝΑΛΟ-ΛΕΒΙΔΙ

Πελοπόννησος in, έπειτα από χρόνια και καιρούς σε σχέση με το WRC, και εδώ έχει γίνει ευφυέστατη δουλειά. Και για την επικοινωνία της χώρας και της Περιφέρειας, αλλά και για την αγωνιστική ουσία. Δεν κρυβόμαστε. Το Σάββατο του αγώνα θα προσπεράσουμε το Γυμνό, με κατέβασμα-ανατριχίλα για τους πολύ ειδικούς, και θα πάμε νωρίς το πρωί στις Κολλίνες για τον πρώτο καφέ, με σεβασμό στο ενδιαφέρον τους για τον αγώνα.

Δεν θα παρασυρθούμε στην τέλεια διαδρομή, ερχόμενοι από τη Βλαχοκερασιά. Η ειδική τερματίζει στις Κολλίνες και, με τα ενδιάμεσα κομμάτια να μην προσφέρουν σπουδαίο θέαμα για τον θεατή, ιδανικό είναι να περπατήσει από πολύ νωρίς το πρωί από τον τερματισμό μέχρι το σημείο με το ποτάμι, στο 18,93ο χλμ. της ειδικής. Υπάρχει και επίσημη πρόσβαση προς τα εκεί, με την προειδοποίηση ωστόσο ότι ο δρόμος είναι δύσβατος.

Ανάλογα, το απόγευμα είναι ιδανικό για το Μαίναλο, ίσως την κορυφαία ειδική του φετινού EKO Ράλλυ Ακρόπολις, που προσεγγίζεται με πολλούς τρόπους, αλλά ευκολότερα από το Λεβίδι. Διαβάστε σχετικά και το οδοιπορικό μας με το Santa Fe. Πέραν άλλων προσβάσεων, κοντά στον τερματισμό της ε.δ. θα υπάρχει ειδικά στη διαμορφωμένη «πίστα». Πουθενά αλλού να μην πάτε!

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΜΠΟΡΕΙΣ!

Αν είσαι τύπος PS, μείνε σπίτι. Από εκεί ακούς, βλέπεις και διαβάζεις, με την κάλυψη από το σάιτ και τα σόσιαλ μίντια του αγώνα να προσφέρεται και για σεμινάριο επικοινωνίας και προβολής του WRC από τη FIA.

Για την παρακολούθηση της Κυριακής, μονόδρομος οι Άγιοι Θεόδωροι. Στην πρώτη και στη δεύτερη διέλευση, επιλέγεις ενδιάμεση θέση ώστε να μετακινηθείς εσωτερικά με ασφάλεια ή παραμένεις εκεί μέχρι τέλους. Οποιοδήποτε μποτιλιάρισμα την Κυριακή, με την PS σε κοντινή απόσταση, μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά και σε απρόβλεπτη διάσταση. Για τους «αμετανόητους» η λύση είναι μία: η πρόσβαση που δίνει η διοργάνωση, η οποία συνδέει εσωτερικά τις δύο ε.δ. της ημέρας.

Στριμωγμένος ο αγώνας γύρω από το φιλόξενο Λουτράκι την Κυριακή, οπότε επιβάλλεται απόλυτη πειθαρχία, όπως άλλωστε και κάθε μέρα.

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 είναι ο τέλειος αγώνας στο χαρτί. Πάμε λοιπόν για την επιβεβαίωση στην πράξη, ακολουθώντας τις οδηγίες των κριτών και των ενδιαμέσων, με φύλακα άγγελο τον ΕΛ.ΕΜ. Από το ελικόπτερο ασφαλείας του αγώνα.

ΧΩΡΙΣ ΦΑΒΟΡΙ

Απρόβλεπτος ο αγώνας μας, και δεν είναι σύμπτωση ότι στα πέντε τελευταία χρόνια η Hyundai έχει τρεις νίκες, σε αγώνα που υποστηρίζει η Toyota Hellas και σε θεσμό όπου πρωταγωνιστεί η Toyota Gazoo Racing. Με βάση τη γενικότερη εικόνα του φετινού πρωταθλήματος και τις βαθμολογίες, η Toyota είναι το φαβορί, παρά τη νίκη του Νεβίλ με το Hyundai στην Πορτογαλία. Χώμα κι εκεί, αλλά καμία σχέση με τον δικό μας αγώνα.

Πέντε πληρώματα της Toyota στην αφετηρία, με Οζιέ, Κατσούτα, Έβανς και Σόλμπεργκ Jr να μοιράζονται τις πιθανότητες… στα αγωνιστικά καφέ, μαζί με τον Νεβίλ της Hyundai. Από την πλευρά μας, στο κάδρο μπαίνουν και οι Πάγιαρι με GR Yaris και Φουρμό με i20 N. Δεν μπορεί, κάποτε, κάπου θα κερδίσουν, αφού ταχύτητα έχουν.

Σε αγώνα όπου μετρούν η τύχη σου, οι ατυχίες των άλλων και η βαθμολογική στρατηγική, το Super Rally περιορίζει τη σημασία του τερματισμού. Εκεί στοχεύει ο εναλλασσόμενος τρίτος οδηγός της Hyundai, στην περίπτωσή μας ο Σόρντο, όπως και οι οδηγοί της Ford, με τον Armstrong να ξεχωρίζει.

LOTTO GAME

Η κατηγορία WRC2, με αυτοκίνητα που θυμίζουν τα παλιά Group A, μας προϊδεάζει και για τα Rally1 του 2027. Στο πρωτάθλημα συμμετέχουν, έστω κατά περίπτωση, έξι κατασκευαστές, αλλά εκτιμούμε ότι τη νίκη θα διεκδικήσουν κυρίως οι έμπειροι Γιοχάν Ροσέλ –που μένει να προσαρμόσει τη Lancia στα χώματά μας–, Τέμου Σούνινεν με GR Yaris και Αντρέας Μίκελσεν με Fabia RS. Προσοχή όμως, γιατί πρόκειται για αγώνα όπου εύκολα έρχονται τα πάνω κάτω.

Το ίδιο ισχύει και για τα Rally3, όπου ο Ματέο Φοντάνα με το Fiesta λογικά δεν χάνει, αποθαρρύνοντας μάλιστα και τη συμμετοχή άλλων.

GENTLEMEN DRIVERS

Ο τίτλος για τους Έλληνες και η στιγμή ιδανική ώστε να αποδοθεί η μέγιστη τιμή στον Κωστή Στεφανή. Τα στατιστικά του συναρπάζουν, με πενήντα ένα χρόνια στους αγώνες, ενώ συγκλονίζει το πάθος του να συμμετάσχει στο 31ο του ΡΑ, ως συνοδηγός του Flandy στο Cyclon Fiesta Rally3. Όπως ακριβώς το έκανε με τον Τζίγγερ και το Quattro, σαράντα ένα χρόνια πριν. Σεβασμός και στους Γιώργο Βασιλάκη – Άλαν Χάριμαν, για τη συνέπεια της συμμετοχής τους στο Masters Cup.

Η κατηγορία Rally3 συγκεντρώνει σοβαρές ελληνικές συμμετοχές, όπως των Χαλκιά – Τσαούσογλου με το Eldon’s Clio, ενώ αντίστοιχης εξέλιξης Ford Fiesta θα οδηγήσουν οι Γιώργος Δελλαπόρτας – Ηλίας Παναγιωτούνης και Θοδωρής Καλαμαράς – Δημήτρης Λαμπράκης. Έλληνες και στη Rally4, με FWD αυτοκίνητα που δεν ευνοούνται στον αγώνα, ειδικά στις επαναλαμβανόμενες ε.δ.

Ως προς τα Rally2, επιβεβαιώθηκε η παρουσία της Hyundai Hellas με τους Λάμπρο Αθανασούλα – Κώστα Σούκουλη και τα σήματα του περιοδικού στο i20 N. Αντίστοιχα, έχουν επιβεβαιωθεί οι Νώντας Καρανικόλας – Γιώργος Καραβάς με το Car Center Fiesta, ενώ παρόντες θα είναι οι Παναγιώτης «Ρουστέμης» – Χρήστος Μπακλώρης με το Seajets Skoda Fabia RS, όπως και οι Γιάννης Πλάγος – Χρήστος Κουζιώνης με ίδιο αυτοκίνητο, από την ιταλική Delta.

Σημαντικοί συνδυασμοί, που αναβαθμίζουν την ελληνική παρουσία. Τον Έλληνα στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις τον σέβεσαι και περιμένεις το πέρασμά του, αναγνωρίζοντας μια προσπάθεια με μεγάλο κόστος, σε έναν αγώνα όπου αναμενόμενα η διάκριση θεωρητικά μοιάζει απίθανη.

ΤI ΘΑ ΔΟΥΜΕ;

Τους κορυφαίους σύγχρονους οδηγούς ράλλυ, πρωταγωνιστές στο WRC σε όλες τις κατηγορίες και εξαιρετικούς Έλληνες ερασιτέχνες που στηρίζουν τον αγώνα με πολλούς τρόπους. Η συμμετοχή του Έλληνα δεν μετριάζεται από το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια δεν υπήρξαν προϋποθέσεις για τη διάκρισή του.