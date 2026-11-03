WRC: Επιστροφή Tanak και Rovanpera στην Toyota – Έξι εργοστασιακά πληρώματα και δύο διαφορετικά Rally1 το 2027

Η Toyota ετοιμάζεται να περάσει σε μια νέα εποχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ εν όψει 2027, με την επιστροφή των Ott Tanak και Kalle Rovanpera στα πηδάλια των αυτοκινήτων της, την αναβίωση της Celica και μια -ομολογουμένως- εντυπωσιακή σύνθεση έξι οδηγών.

Συγκεκριμένα, η Toyota θα «παραταχθεί» το 2027 με δύο ξεχωριστά αγωνιστικά σχήματα, τα οποία θα διεκδικούν επί ίσοις όροις τη νίκη, αμφότερα εξελιγμένα σύμφωνα με τους νέους τεχνικούς κανονισμούς του WRC.

Η ανακοίνωση της Toyota Gazoo Racing World Rally Team σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στη στρατηγική της, καθώς η ομάδα σχεδιάζει να συμμετέχει με έως και έξι εργοστασιακά αυτοκίνητα σε κάθε αγώνα, διατηρώντας παράλληλα την ενιαία τεχνική και οργανωτική της βάση στη Jyväskylä της Φινλανδίας.

Δύο ομάδες, δύο διαφορετικά αυτοκίνητα

Η Toyota θα διατηρήσει το όνομα TGR-WRT ως εταιρική και τεχνική οντότητα, αλλά θα οργανώσει την αγωνιστική της παρουσία σε δύο ισότιμα σχήματα.

Η Toyota Racing θα χρησιμοποιεί τη νέα GR Celica Rally1, επαναφέροντας ένα από τα πιο εμβληματικά ονόματα της ιστορίας της στους αγώνες ράλλυ. Η Gazoo Racing Toyota, από την άλλη, θα αγωνίζεται με το GR Yaris Rally1, συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία του στο WRC.

Και τα δύο αυτοκίνητα θα εξελιχθούν με βάση τους νέους κανονισμούς Rally1 που θα τεθούν σε ισχύ το 2027. Στόχος των αλλαγών είναι να καταστήσουν την κορυφαία κατηγορία πιο προσιτή για τους κατασκευαστές και να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό, χωρίς να περιορίζουν τις δυνατότητες των οδηγών να διεκδικούν τη νίκη.

Toyota Racing: Με επικεφαλής τον παγκόσμιο πρωταθλητή Elfyn Evans

Η πρώτη ομάδα θα έχει στη διάθεσή της τη νέα GR Celica Rally1, με τον Elfyn Evans να ηγείται της προσπάθειας. Ο Ουαλός, μαζί με τον συνοδηγό του Scott Martin, εξασφάλισε τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο το 2026. Δίπλα τους θα βρίσκεται ο Oliver Solberg, ενώ την τριάδα της Toyota Racing θα συμπληρώσει ο Sami Pajari.

Gazoo Racing Toyota: Η επιστροφή των Tanak και Rovanpera

Η δεύτερη ομάδα Gazoo Racing Toyota θα χρησιμοποιεί το GR Yaris Rally1 και θα έχει στη σύνθεσή της δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα του σύγχρονου WRC. Ο Ott Tanak επιστρέφει στην Toyota επτά χρόνια μετά την κατάκτηση του πρώτου παγκόσμιου τίτλου του, το 2019. Ο Εσθονός και ο συνοδηγός του Martin Jarveoja είχαν αγωνιστεί με την ιαπωνική ομάδα το 2018 και το 2019, κατακτώντας συνολικά δέκα νίκες σε αγώνες του WRC.

Παράλληλα, ο Kalle Rovanpera, έχοντας στο πλευρό του τον Jonne Halttunen, θα επιστρέψουν στην αγωνιστική δράση του WRC, έπειτα από έναν χρόνο απουσίας. Ο Φινλανδός έγινε ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία του θεσμού το 2022, ενώ διατήρησε τον τίτλο του και το 2023. Το πλήρωμα θα συμμετάσχει σε επιλεγμένους αγώνες της σεζόν του 2027, με την Toyota να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αλλαγών στη σύνθεση της ομάδας κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Την τριάδα της Gazoo Racing Toyota θα συμπληρώσει ο Takamoto Katsuta.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για τον Sebastien Ogier

Η Toyota δεν αποκλείει περαιτέρω προσθήκες στο οδηγικό της δυναμικό κατά τη διάρκεια του 2027. Ο εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Sebastien Ogier παραμένει μέλος της ομάδας και ενδέχεται να πραγματοποιήσει επιλεγμένες συμμετοχές μέσα στη χρονιά. Παράλληλα, η Toyota θα συνεχίσει να εξετάζει τις δυνατότητες προώθησης νεότερων οδηγών από το πρόγραμμα εξέλιξης GR WRC Challenge Program.