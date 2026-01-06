WRC – H Toyota αποκάλυψε τα νέα της αγωνιστικά χρώματα για το 2026

Η Toyota αποκάλυψε την νέα εμφάνιση των GR Yaris Rally1 που θα αγωνιστούν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ του 2026.

Η ιαπωνική εταιρεία που κέρδισε τον τίτλο πέρυσι, επέλεξε μια νέα εμφάνιση χρησιμοποιώντας το κόκκινο, μαύρο και λευκό χρώμα της ομάδας, με το κόκκινο να είναι πλέον το κυρίαρχο χρώμα. Τις δύο τελευταίες αγωνιστικές περιόδους, τα εργοστασιακά αυτοκίνητα της Toyota στο WRC είχαν μαύρο χρώμα, αν και κατά τη διάρκεια των ράλλυ του καλοκαιριού του 2025 η ομάδα επέλεξε να το αλλάξει και να επιλέξει το λευκό. Ένας από τους λόγους για την αλλαγή ήταν ότι αντανακλούσε τη θερμότητα μακριά από την καμπίνα του αυτοκινήτου.

Η νέα εμφάνιση θα χαρακτηρίζει τα πέντε αυτοκίνητα της ομάδας για το 2026, με τους παγκόσμιους πρωταθλητές Sebastien Ogier, Elfyn Evans, τον νέο οδηγό Oliver Solberg, τον Takamoto Katsuta και τον Sami Pajari. Η Toyota μπαίνει στην τελευταία αγωνιστική περίοδο των τρεχόντων κανονισμών Rally1, έχοντας κερδίσει τους τέσσερις προηγούμενους τίτλους κατασκευαστών. Η ιαπωνική εταιρεία εξασφάλισε τον ένατο τίτλο κατασκευαστών WRC το 2025 και τώρα βρίσκεται έναν πίσω από τη Lancia, η οποία κατέχει το ρεκόρ με 10.

Την περασμένη σεζόν, η Toyota απολάμβανε μία από τις πιο κυρίαρχες περιόδους στην ιστορία του WRC, κερδίζοντας 12 από τους 14 γύρους. Αυτή η πορεία την βοήθησε να ξεπεράσει τις 102 νίκες της Citroen και να γίνει η μάρκα με τις περισσότερες νίκες στο WRC. Παρά την επιτυχημένη περισυνή χρονιά, η Toyota δεν σχεδιάζει να σταματήσει την ανάπτυξη του GR Yaris. «Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε το πακέτο για το 2026», δήλωσε ο τεχνικός διευθυντής της Toyota Tom Fowler. «Μια γενική βελτίωση στην αεροδυναμική απόδοση και υπάρχουν επίσης ορισμένα στοιχεία του κιβωτίου ταχυτήτων που εξετάζουμε».

Η νέα σεζόν του WRC ξεκινά στο Μόντε Κάρλο από τις 22 έως τις 25 Ιανουαρίου, όπου τα πληρώματα θα διανύσουν 339,15 αγωνιστικά χιλιόμετρα κατανεμημένα στο σύνολο των 17 ειδικών διαδρομών (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ).