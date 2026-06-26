WRC – Μέρα επιβίωσης στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις

Η δεύτερη ημέρα του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις επιβεβαίωσε γιατί θεωρείται ο πιο σκληρός αγώνας του WRC, με τον Thierry Neuville να ολοκληρώνει το σκέλος στην κορυφή της γενικής κατάταξης, έχοντας οριακό προβάδισμα.

Από την πρώτη κιόλας ειδική διαδρομή της δεύτερης ημέρας, τα χθεσινά χαμόγελα και η γιορτινή ατμόσφαιρα της εκκίνησης έδωσαν τη θέση τους στη σκληρή πραγματικότητα του εθνικού μας αγώνα. Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις απέδειξε από νωρίς γιατί αποτελεί τον πιο απαιτητικό γύρο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ της FIA.

Έξι ειδικές διαδρομές, ένα remote service και ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες δοκίμασαν τα όρια οδηγών, αυτοκινήτων και ελαστικών. Η σωστή διαχείριση και η αποφυγή προβλημάτων αποδείχθηκαν εξίσου σημαντικές με την απόλυτη ταχύτητα. Ήταν μια ημέρα στην οποία η επιβίωση είχε μεγαλύτερη σημασία από τις επιδόσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Thierry Neuville με το Hyundai i20 N Rally1 ακολούθησε εξαιρετικό ρυθμό, επωφελήθηκε από τη σειρά εκκίνησής του και ολοκλήρωσε την ημέρα στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης. Ο Βέλγος Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2024 διατήρησε σταθερή απόδοση σε όλη τη διάρκεια του σκέλους, αφήνοντας πίσω του τον Sebastien Ogier με το Toyota GR Yaris Rally1. Ο εννέα φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής κινήθηκε γρήγορα, απέφυγε τα κλαταρίσματα και παραμένει σε απόσταση βολής από την κορυφή.

Αντίθετα, ένα κλατάρισμα κόστισε πολύτιμο χρόνο στον Adrien Fourmaux, ο οποίος είχε βρεθεί προσωρινά επικεφαλής του αγώνα με το Hyundai i20 N Rally1. Ο Γάλλος ολοκλήρωσε το σκέλος στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης, διαμορφώνοντας το 1-3 για τη Hyundai.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα διαδραμάτισε και η σειρά εκκίνησης. Ο Josh McErlean επωφελήθηκε από τη σειρά του στον δρόμο και, οδηγώντας το Ford Puma Rally1, ολοκλήρωσε την ημέρα στην τέταρτη θέση της γενικής.

Η ανταγωνιστικότητα της M-Sport επιβεβαιώθηκε και από την πέμπτη θέση του Martins Sesks, αλλά και από την εντυπωσιακή παρουσία του Jon Armstrong. Ο Ιρλανδός πανηγύρισε την πρώτη νίκη της καριέρας του σε ειδική διαδρομή του WRC και ανέβηκε έως την τρίτη θέση της γενικής κατάταξης, προτού εγκαταλείψει την προσπάθειά του εξαιτίας προβλήματος στο τούρμπο του Ford Puma Rally1.

Στην αντίπερα όχθη, οι πρωτοπόροι της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, Elfyn Evans και Takamoto Katsuta, πλήρωσαν το τίμημα της δυσμενούς για τους ίδιους σειράς εκκίνησης. Ο Βρετανός, που άνοιγε τον δρόμο, βρίσκεται στην έβδομη θέση, ενώ ο Ιάπωνας ολοκλήρωσε το σκέλος έκτος.

Πολύτιμο χρόνο έχασαν επίσης οι Dani Sordo και Sami Pajari, ενώ ο Oliver Solberg εγκατέλειψε στην τελευταία ειδική διαδρομή της ημέρας (Θήβα), όταν το Toyota GR Yaris Rally1 βγήκε εκτός δρόμου σε σημείο από το οποίο δεν ήταν δυνατό να επανέλθει.

Στην κατηγορία WRC2, ο αγώνας εξελίσσεται σε εσωτερική υπόθεση της Toksport, με τους Andreas Mikkelsen και Robert Virves να οδηγούν τα Skoda Fabia RS της ομάδας. Ο πολύπειρος Νορβηγός, νικητής τριών αγώνων του WRC στο παρελθόν, ολοκλήρωσε το σκέλος στην πρώτη θέση της κατηγορίας, έχοντας προβάδισμα 8,2 δευτερολέπτων από τον Εσθονό ομόσταυλό του. Στην τρίτη θέση ακολουθεί ο Ισπανός Alejandro Cachón με το Toyota GR Yaris Rally2, εκμεταλλευόμενος ένα λάθος του Yohan Rossel με το Lancia Ypsilon HF στην τελευταία ειδική διαδρομή του σκέλους.

Ανάμεσα στα ελληνικά πληρώματα, πρώτος παραμένει ο Γιάννης Πλάγος με το Skoda Fabia RS Rally2, έχοντας δημιουργήσει σημαντική διαφορά από τον δεύτερο, Θέμη Χαλκιά με το Skoda Fabia Rally2 Εvo. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο «Flandy» με το Ford Fiesta Rally3. Την ίδια ώρα, υπό καθεστώς Superally θα συνεχίσουν τον αγώνα αύριο οι Σερδερίδης (Ford Puma Rally1), Αθανασούλας (Hyundai i20 N Rally2) και Ρουστέμης (Skoda Fabia RS Rally), οι οποίοι σήμερα εγκατέλειψαν από πρόβλημα στην υδραυλική υποβοήθηση, στον κινητήρα και ζημιά στο εμπρός άκρο αντίστοιχα.

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις αποκάλυψε από νωρίς το σκληρό του πρόσωπο και όλα δείχνουν ότι η συνέχεια θα είναι ακόμη πιο απαιτητική. Το Σάββατο ο αγώνας μεταφέρεται στην Πελοπόννησο, όπου τα πληρώματα θα αντιμετωπίσουν έξι ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 108,69 χλμ., συμπεριλαμβανομένων των ολοκαίνουργιων «Κολλίνες» και «Μαίναλο» στην Αρκαδία, που επιστρέφει στη διαδρομή του αγώνα έπειτα από τέσσερις δεκαετίες. Ένα στοιχείο που αυξάνει ακόμη περισσότερο τον βαθμό δυσκολίας και προμηνύει ακόμη μία ημέρα γεμάτη προκλήσεις.

ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις – Κατάταξη μετά την SS7

1. Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 01:26:48.2

2. Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 +9.7

3. Fourmaux/Coria Hyundai i20 N Rally1 +42.4

4. McErlean/Treacy Ford Puma Rally1 +1:10.1

5. Sesks/Francis Ford Puma Rally1 +1:16.9

6. Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1:33.2

7. Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +2:08.4

8. Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +2:49.5

9. Mikkelsen/Listerud Skoda Fabia RS WRC2 +3:10.6

10. Pajari/Salminen Toyota GR Yaris WRC1 +3:13.1