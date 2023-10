WRC: O Adrien Fourmaux θα αντικαταστήσει τον Pierre-Louis Loubet στην Ιαπωνία

Με δήλωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η M-Sport Ford επιβεβαίωσε προ ολίγου ότι ο Adrien Fourmaux θα αντικαταστήσει τον Pierre-Louis Loubet πίσω από το τιμόνι του Puma Rally1 στο FORUM8 Rally Japan που ρίχνει και επίσημα την αγωνιστική αυλαία της φετινής σεζόν στο WRC, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 23 Νοεμβρίου.

Ο Adrien Fourmaux οδήγησε το Ford Puma Rally1 σε αρκετούς αγώνες του WRC την περασμένη σεζόν, ενώ φέτος είχε επικεντρώσει τις προσπάθειές του στην κατηγορία WRC2, οδηγώντας ένα Fiesta Rally2.

Στην ανακοίνωσή της η M-Sport Ford αναφέρει τα εξής: «Μετά την κατάκτηση του βρετανικού τίτλου του 2023 και τη συμβολή μας στην ανάπτυξη του Fiesta Rally2, θα ανταμείψουμε τον Adrien Fourmaux με τη συμμετοχή του στο Ράλλυ Ιαπωνίας με ένα Puma Hybrid Rally1.

«Ο Adrien θα αντικαταστήσει τον Pierre. Μετά το Ράλλυ Ακρόπολις λήφθηκε κοινή απόφαση μεταξύ του Pierre και της ομάδας ότι το Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης θα ήταν ο τελευταίος του αγώνας για τη σεζόν. Το μεγάλο διάλειμμα που μεσολαβεί θα επιτρέψει στον Pierre να διασφαλίσει ότι θα δώσει το παρών στο Ράλλυ Μόντε Κάρλο για την έναρξη της σεζόν του 2024».

