WRC: Πάμε Μόντε!

Ήταν μια ωραία συνήθεια της συντακτικής ομάδας (ΣΧ: το πρώτο μου το 1985 με το Νίκο Μήτσουρα) και από τότε πέρασαν 40 χρόνια, οπότε υπολογίστε τουλάχιστον είκοσι πέντε συμμετοχές των 4T στην πρεμιέρα του WRC.

Με πρωταγωνιστή τον Θάνο Ηλιόπουλο, πάντα με τον σωστό «συνοδηγό»… Συμπτωματικά δεν ταξιδέψαμε στο Μόντε φέτος, όπου πέρα από τη συμμετοχή του Δημήτρη Δριβάκου, προβλέπεται έντονο το ελληνικό στοιχείο με θεατές και επώνυμους του χώρου και καμία αμφιβολία ότι το περιοδικό θα επιστρέψει εκεί σε δώδεκα μήνες… Με τον Θάνο και το ταίρι του, των ειδικών αποστολών, με τέχνη τους να εμφανίζεται ως εύκολη μια δύσκολη άσκηση.

ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ …

Απολαυστική η εναρκτήρια εκδήλωση για το WRC 2026 τις προηγούμενες ημέρες στο Monte Carlo και μάλιστα με την παρουσία στελεχών της Motosport Greece, που έχει την ευθύνη οργάνωσης του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, όντας και σε ανοικτή γραμμή με τη FIA και τον promoter του θεσμού. Με υπεραξία σε σχέση με το παρελθόν, ακόμα και σε σχέση με τη συμμετοχή στελεχών στη διοίκηση και στις επιτροπές της FIA, με γεγονός πως σήμερα, οι Τάκης Πουρναράκης, Παύλος Αθανασούλας κ.α της ομάδας ευθύνης, έχουν βασικό τους συνεργάτη την πολιτεία. Σχέση του ονείρου, που εξασφαλίζει τον αγώνα στο ημερολόγιο του θεσμού και ποιος να συγκριθεί μαζί μας, σε γεγονός που για την Ελλάδα τη διαφορά την κάνει ο τρόπος τους και ο τόπος μας, μακριά από πακτωλό χρημάτων, όπως πχ στη Σαουδική Αραβία κ.α.

MONTE CARLO IN-OUT

All time classic η διαδρομή και κυρίως το πρόγραμμα με αφετηρία και τερματισμό στη φημισμένη πλατεία του Πριγκιπάτου, με το πρωτόκολλο που ακολουθούν εκεί, να ξεπερνάει το «cahier de charge» (οι προδιαγραφές), που ακολουθούν οι αγώνες των κοινών θνητών, με τον δικό μας να ξεχωρίζει, ως ο «αγώνας των θεών». Το κυρίως πιάτο, με επίκεντρο την πόλη GAP, με διανυκτερεύσεις εκεί την Πέμπτη και την Παρασκευή. Την Πέμπτη μάλιστα οι 2 στις 4 ειδικές διαδρομές θα γίνουν βράδυ και αναμένεται γοητευτικό τοπίο με το λευκό χιόνι, τον γιαλιστερό πάγο, τα φλας των φωτογράφων και τις φλόγες από τις εξατμίσεις, κυρίως αφήνοντας το γκάζι, μαζί με τα ακούσματα των αγωνιστικών αυτοκινήτων.

Υπολογίστε, 66 αυτοκίνητα στην αφετηρία και όλοι θα θέλουν να φτάσουν στο Monaco για την SS στη διαδρομή του αγώνα της F1, το απόγευμα του Σαββάτου, ακριβώς στις 19.35 δική μας ώρα. Επίλογος την Κυριακή, με δύο επαναλαμβανόμενες ε.δ και δεν χάνεις την πρώτη PS της χρονιάς, το μεσημέρι στις 14.15 …

O τερματισμός στις 16.00 και μακάρι όσοι πιστοί να χειροκροτήσουν στη ράμπα του τερματισμού τον Δημήτρη Δριβάκο και την κ. Κατερίνα Μπαντέ, που μοιράζονται το γνωστό στους αναγνώστες του 4Τ, σκουρόχρωμο Hyundai i20 N, rally 2. Άλλωστε, κρατάει χρόνια η παρουσία Ελλήνων αγωνιζομένων στο Μόντε, με κίνητρο και την αφετηρία από την Αθήνα και το Παναθηναϊκό στάδιο, ότι κατάφερε δις ο ευρηματικός Γιώργος Δελλαπόρτας για το Historic Monte Carlo Rally, με την έντονη Ελληνική παρουσία. Τη σύγχρονη εποχή σε αγώνα του WRC, έχουν συμμετάσχει ο Λάμπρος Αθανασούλας και ο Νικόλας Παυλίδης, ότι αποτελεί μια ωραία συνήθεια για τον Δημήτρη Δριβάκο. Πρόκληση και για τον Έλληνα θεατή περισσότερο ή λιγότερο ειδικό, το Μόντε στο WRC και στην Ιστορική του έκφραση και είναι όμορφο να μεταφέρεις πληροφορίες και να ανταλλάσσονται tips για έναν αγώνα, ιδιαίτερο και για τον θεατή.

ΤΑ ΩΡΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Για την παρακολούθηση του Monte, απαραίτητος ο εξοπλισμός πέρα από τα χειμερινά σου λάστιχα, με γεγονός πως ακόμα και αν όλα δείχνουν μεσογειακές συνθήκες, ποτέ δεν ξέρεις τι ξημερώνει. Να αποκλειστείς μέσα σε ε.δ είναι απίθανο ειδικά αν είσαι σοβαρός και πειθαρχημένος, αλλά είναι πιθανόν το να μη φτάσεις στην ε.δ. Το σίγουρο, ότι πειθαρχείς, σε χώρα που ο αστυνόμος δεν αστειεύεται και εύκολα επιβάλλει την τάξη με τη βία, ενώ δεν συμμετέχει σε συζήτηση για το που πας ή δεν πας, ακόμα και αν είσαι απόφοιτος της Λεοντίου, με μεταπτυχιακό στη Γαλλική φιλολογία. Τα Γαλλικά χρήσιμα ώστε να διαβάζεις εξαιρετικούς “οδηγούς για τον θεατή” της παλιάς κοπής σε έντυπα, ή της σύγχρονης ηλεκτρονικής στο κινητό σου. Η γλώσσα τους ατού, στην επικοινωνία με τον φιλόξενο Γάλλο στα χωριά από όπου διέρχεται, η προσεγγίζει ο αγώνας, οπότε μπορείς να συνδυάσεις κόκκινο ζεστό κρασί με την ανάλογη υποστήριξη, ακόμα και με σούπα όπου το κρεμμύδι συνδυάζεται με κρουτόν και τυρί που λιώνει, αλλά δεν χάνεται. Οι αγαπημένες βιταμίνες του Μήτσουρα. Ότι τον βοηθούσε να καταλάβει τις δυνατότητες στον πάγο της BX, του 205 GTi, σε ανοικτή γραμμή με τη ομάδα της PTS, ή της Dedra FWD. Ευτυχώς, τότε χωρίς google, γιατί πώς να εξηγήσεις στον “Τσούρα”, έναν παθιασμένο επαγγελματία, ότι η δική μας δεν είναι Ιντεγκράλε, χωρίς να φταίει κάποιος. Βλέπετε στη δουλειά μας, ειδικά στην αγωνιστική της διάσταση, πάντα κάποιος άλλος φταίει και κρίμα που έχουν ευνουχιστεί τα Ράλλυ, με την κυκλική διαδρομή, να σκοτώνει τις δυνατότητες του οδοιπορικού οπότε και να γνωρίσεις την κάθε χώρα με αγώνα στο θεσμό, μέσα από τις ειδικές διαδρομές και την τέλεια διαδρομή που τις συνδέει.

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Ogier θα πείτε, όντας με δέκα νίκες οδηγώντας πέντε διαφορετικά αυτοκίνητα, ενώ ο φίλος του ο ΕΛΕΜ, αναρωτιέται “μετά από σένα Seb, ποιός”; Ο Neville απαντάει ο Αθανασούλας, κάποτε θα κερδίσει ο Fourmaux τολμάς να σχολιάσεις, ένω έχεις την αίσθηση ότι στην Toyota θέλουν τον Solberg jr. Με συμπάθεια, αλλά συμμετέχει και ο Evans και προσθέτοντας την παύλα στην τελεία το σίγουρο πως θα κερδίσει πλήρωμα της Toyota ή της Hyundai, ενώ δεν ρισκάρεις το κύρος σου, σχολιάζοντας ότι Ford δεν κερδίζει. Ούτε στο WRC2, παρά μόνο στα Rally 3 και για τη μεσαία κατηγορία, τον περασμένο χρόνο οι Rossel και Gryazin, έκαναν το 1-2, οπότε γιατί όχι και φέτος με τις Lancia Ypsilon που χρησιμοποιούν το νικηφόρο πακέτο του Σε Τρουά και καλό αγώνα. Vive Le Sport._ΣΧ

