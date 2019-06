WRC: Preview Ράλλυ Σαρδηνίας

Χωρίς ουσιαστικό χρόνο για ξεκούραση, λίγες μέρες μετά το Ράλλυ Πορτογαλίας ο θίασος του WRC μεταφέρεται στο νησί της Σαρδηνίας για τον 8ο γύρο του θεσμού. Πλέον περνάμε το πρώτο μισό της χρονιάς, κάτι που σημαίνει ότι μετράμε αντίστροφα για την ολοκλήρωσή του στην Αυστραλία, όπου οι τίτλοι Οδηγών και Κατασκευαστών θα καταλήξουν στους κατόχους τους. Όπως είναι εύκολα κατανοητό, τα λάθη πλέον κοστίζουν. Και το Ράλλυ Σαρδηνίας είναι ένας από τους αγώνες όπου αυτά αποτελούν σύνηθες φαινόμενο.

Η ιστορία του ιταλικού γύρου του θεσμού είναι σχετικά μικρή στο WRC. Οι παλαιότεροι θα θυμούνται ότι οι γείτονές μας συμπεριλαμβάνονταν στο καλαντάρι του WRC με το Ράλλυ Σαν Ρέμο. Αρχικά σε μικτές επιφάνειες, και τα τελευταία χρόνια αποκλειστικά σε ασφάλτινες διαδρομές. Η προσέλευση του κόσμου στον αγώνα είχε ως αποτέλεσμα να προκύψουν σημαντικά θέματα ασφάλειας. Ως συνέπεια αυτού, το Ράλλυ μεταφέρθηκε το 2004 στη Σαρδηνία. Βέβαια, για πολλά χρόνια στο ιταλικό νησί υπήρχε αγώνας, ο οποίος και αποτελούσε έναν από τους σημαντικότερους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ. Το Costa Smeralda, στον οποίο και βασίστηκε ο γύρος του WRC. Μπορεί να μετράει πλέον δεκαπέντε χρόνια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ, αλλά η θέση του μόνο εξασφαλισμένη δεν είναι στο πρόγραμμα του θεσμού. Κάθε χρόνο ακούγονται ουκ ολίγες φήμες για πιθανή απομάκρυνσή του ή αλλαγή έδρας, αφού το κόστος για τις ομάδες είναι αυξημένο (κάτι που ισχύει και στην περίπτωση της Κορσικής).

Η φετινή εκδοχή του αγώνα δεν έχει σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον αγώνα του 2018. Συνολικά, μόλις 20 χλμ. είναι καινούργια σε σχέση με πέρσι, περιλαμβάνοντας 19 ειδικές συνολικού μήκους 312 χιλιομέτρων. Το κεντρικό service park είναι στην πόλη του Alghero, ενώ η δράση ξεκινάει με την τέλεση της σούπερ ειδικής στην πρώην πίστα του μότοκρος Ittiri. Την Παρασκευή, οι οδηγοί θα αγωνιστούν σε 125 χιλιόμετρα ειδικών, ενώ αυτές του Σαββάτου αγγίζουν τα 145, με αποτέλεσμα να είναι η μεγαλύτερη σε μήκος μέρα του αγώνα. Η τελευταία ημέρα έχει δύο επαναλαμβανόμενες ειδικές μήκους 42 χιλιομέτρων, με την Power Stage να κλείνει τον αγώνα την Κυριακή, όπου κύριο χαρακτηριστικό της θα είναι ο τερματισμός δίπλα στη θάλασσα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τους κανονισμούς οι αγώνες Πορτογαλίας και Σαρδηνίας «συνδέονται», κάτι που σημαίνει ότι οι οδηγοί θα έχουν στη διάθεσή τους τα ίδια αυτοκίνητα. Μάλιστα, καμία ομάδα δεν έκανε δοκιμές ανάμεσα στους δύο αγώνες, έχοντας πραγματοποιήσει τις όποιες δοκιμές πριν από το Ράλλυ Πορτογαλίας.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

- Σκληρές ε.δ. σε στενούς δρόμους, με τη ζέστη να αποτελεί πρόκληση για οδηγούς, αλλά και ελαστικά.

- Δύο γόμες ελαστικών θα έχουν στη διάθεσή τους τα πληρώματα, τη μαλακή και τη σκληρή.

- Η σειρά εκκίνησης παίζει σημαντικό ρόλο, αφού οι ειδικές καθαρίζουν σημαντικά έπειτα από κάθε πέρασμα.

- Το δεύτερο loop ειδικών είναι παραδοσιακά πιο σκληρό, αφού δημιουργούνται μεγάλα λούκια, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση στη ρύθμιση της ανάρτησης.

- Όπως στην Πορτογαλία, έτσι και στη Σαρδηνία οι θερμοκρασίες αναμένονται αρκετά υψηλές. Μην απορήσετε αν οι περισσότεροι βιάζονται να φύγουν στον τερματισμό των ειδικών.

ME MIA MATIA

Ημερομηνία: 13-16 Ιουνίου

Επιφάνεια: Χώμα

Συμμετοχές: 92

Αριθμός ε.δ.: 19

Χιλιόμετρα: 310.52 (συνολικά: 1.376,91 χλμ.)

Νίκες οδηγών: Loeb 4, Ogier 3, Neuville 2

Νίκες κατασκευαστών: Citroen 5, Ford 3, VW 3, Hyundai 2

Επίσημο site: www.rallyitaliasardegna

HYUNDAI SHELL MOBIS WRT

«Θα μιλήσουμε στις ειδικές διαδρομές.» Αυτή είναι η απάντηση του Andrea Adamo σε όσα ακολούθησαν μετά τις δηλώσεις του Sebastien Ogier και τις αντιδράσεις που προκάλεσαν. Ο Ιταλός μάνατζερ μέχρι στιγμής δε δίνει συνέχεια στη μάχη που ξεκίνησε ο έξι φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής, και εστιάζει την προσοχή του στη συνέχεια. Η κορεατική ομάδα αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα αξιοπιστίας με το i20 WRC στις υψηλές θερμοκρασίες της Πορτογαλίας, και παραμένει ένα ερωτηματικό το αν θα ισχύσει το ίδιο και στη Σαρδηνία. Η παράδοση είναι με το μέρος της Hyundai στο ιταλικό νησί, αφού τα i20 έχουν σημειώσει εξαιρετικές επιδόσεις στο παρελθόν. Ο Thierry Neuville θα αποτελέσει και πάλι την αιχμή του δόρατος της ομάδας, ενώ για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα θα δούμε τον Dani Sordo στο εσωτερικό του i20. Αντίθετα, στο τρίτο αυτοκίνητο θα επιστρέψει ο Andreas Mikkelsen, ο οποίος και θα πάρει τη θέση του Sebastien Loeb. Τα αυτοκίνητα είναι ίδια με αυτά της Πορτογαλίας, με τον Νορβηγό να έχει στη διάθεσή του το i20 του Loeb από το συγκεκριμένο αγώνα.

Thierry Neuville

Ο Βέλγος έχει εξαιρετική παράδοση στο Ράλλυ Σαρδηνίας, μετρώντας δύο νίκες μέχρι σήμερα, ενώ τις τελευταίες τέσσερις χρονιές έχει καταφέρει να τερματίσει στο βάθρο. Τόσο ο ίδιος όσο και το i20 WRC δείχνουν να βολεύονται στις χωμάτινες ε.δ. του ιταλικού νησιού, και ο συνδυασμός αναμένεται να είναι ανάμεσα στους πρωταγωνιστές. Μάλιστα, αν συνυπολογίσουμε ότι ο Neuville θα έχει καλύτερη σειρά εκκίνησης απέναντι στους Ogier και Tanak, μπορούμε να πούμε ότι συγκεντρώνει σημαντικές πιθανότητες να διεκδικήσει τη νίκη. Βέβαια, το ίδιο αναφέραμε και στην Πορτογαλία, αλλά ο παράγοντας «Τάνακ» φρόντισε να μας διαψεύσει.

Είπε: «Το Ράλλυ Σαρδηνίας είναι ένας από τους αγαπημένους μου αγώνες. Ταιριάζει τόσο στο οδηγικό μου στυλ όσο και στις σημειώσεις μας. Με τον Nicolas αισθανόμαστε πάντα άνετα, και έχουμε σημειώσει αρκετές επιτυχίες στο παρελθόν. Ελπίζω το ίδιο να συμβεί και φέτος. Η μάχη στο Πρωτάθλημα συνεχίζεται, και είμαι σίγουρος ότι στη Σαρδηνία θα δούμε ακόμα έναν όμορφο αγώνα».

Dani Sordo

Ο Ισπανός οδηγός της Hyundai ακόμα προσπαθεί να... ηρεμήσει μετά τη μηχανική βλάβη στο Ράλλυ Πορτογαλίας, που του κόστισε τη δυνατότητα να διεκδικήσει μία θέση στο βάθρο. Ο Sordo ήταν άκρως ανταγωνιστικός στον 7ο γύρο του θεσμού, και σίγουρα θα μπορούσε να προκαλέσει εκπλήξεις. Φυσικά, η σειρά εκκίνησης έπαιξε το ρόλο της, αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι ο Ισπανός κινήθηκε γρήγορα. Στη Σαρδηνία θα επιχειρήσει να κάνει το ίδιο, έχοντας αντίστοιχες συνθήκες. Ένα μειονέκτημα του Ισπανού είναι ότι δε συμμετείχε στον περσινό αγώνα, κάτι που σημαίνει ότι δε θα έχει αντίστοιχη γνώση των ειδικών με τους αντιπάλους του.

Είπε: «Γνωρίζουμε ότι στην Πορτογαλία χάσαμε την ευκαιρία να σημειώσουμε ένα εξαιρετικό και ανταγωνιστικό αποτέλεσμα. Σήμερα έχουμε ανασυγκροτηθεί και είμαστε συγκεντρωμένοι για τη Σαρδηνία, όπου θέλουμε να κάνουμε μια εμφάνιση χωρίς προβλήματα. Δεν είναι εύκολος αγώνας, οι δρόμοι είναι στενοί και με πολλές πέτρες, απαιτώντας τεράστια προσοχή. Πρέπει να έχουμε έξυπνη στρατηγική αναφορικά με τα ελαστικά μας και πάντα να προσέχουμε τις θερμοκρασίες του αυτοκίνητου, αφού είναι δεδομένο πως θα είναι πολύ ζεστός αγώνας».

Andreas Mikkelsen

Επιστροφή στην αγωνιστική δράση για τον Andreas Mikkelsen έπειτα από έναν αγώνα εκτός δράσης. Ο Νορβηγός ήταν απογοητευτικός στη Χιλή, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τον αντικαταστήσει στην Πορτογαλία ο Sebastien Loeb. Την τελευταία φορά που ο Mikkelsen έμεινε εκτός, στο Ράλλυ Κορσικής, επέστρεψε δριμύτερος στο μπάκετ του i20 WRC, τερματίζοντας 2ος στην Αργεντινή. Κάτι αντίστοιχο ελπίζει να συμβεί ο Andrea Adamo και τώρα. Το i20 είναι αποδεδειγμένα ανταγωνιστικό στις ειδικές της Σαρδηνίας, ο Mikkelsen θα έχει ιδανική σειρά εκκίνησης και ουσιαστικά θα είναι στο χέρι του να διασκεδάσει τις εντυπώσεις. Βέβαια, η Σαρδηνία δεν είναι καλή μαζί του, αφού το καλύτερο αποτέλεσμά του είναι μία 4η θέση το 2014 με το VW Polo WRC.

Είπε: «Μετά το εξαιρετικό αποτέλεσμα του Thierry στην Πορτογαλία, ανυπομονώ να βρεθώ και πάλι στο εσωτερικό του i20 WRC. Η Σαρδηνία είναι δύσκολος αγώνας, με πολύ τεχνικούς και στενούς δρόμους, που απαιτούν συγκεκριμένες σημειώσεις και οδηγικό στυλ. Είναι σημαντικό να έχεις ένα αυτοκίνητο με προβλέψιμη συμπεριφορά που σου δίνει αυτοπεποίθηση να πιέσεις. Το δεύτερο πέρασμα είναι σαφώς πιο σκληρό, με πέτρες και λούκια, κάτι που κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη διαχείριση των ελαστικών. Η σειρά εκκίνησης είναι σημαντική, ακόμα περισσότερο για εμάς, που θα έχουμε πλεονέκτημα εκκινώντας πιο πίσω. Θα είναι δύσκολος αγώνας, αλλά θεωρώ ότι θα τον απολαύσουμε».

ΤΟΥΟΤΑ GAZOO RACING WRT

Τα προβλήματα υπερθέρμανσης που ταλαιπώρησαν πέρσι τα Yaris WRC ξεπεράστηκαν, αλλά φέτος, στις σκληρές ειδικές διαδρομές της Πορτογαλίας, παρουσιάστηκε πρόβλημα με την ανάρτηση. Τόσο ο Tanak όσο και ο Latvala έχασαν χρόνο από σπασμένο αμορτισέρ, κάτι που στην Toyota έχουν σημειώσει. Βέβαια, με δεδομένο ότι δεν μπορεί να αλλάξει κάποιο μηχανικό μέρος στα Yaris ανάμεσα στους δύο αγώνες, οι οδηγοί της ομάδας θα πρέπει να το έχουν υπόψη τους. Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι επιδόσεις των Yaris στα πορτογαλικά χώματα ήταν εντυπωσιακές, αφού κάποια στιγμή φιγουράριζαν στις τρεις πρώτες θέσεις της κατάταξης, ενώ αν δεν είχε «αυτοκτονήσει» ο Kris Meeke θα μπορούσε στο τέλος να είχε δύο αυτοκίνητα στο βάθρο του αγώνα. Αντίστοιχα σημαντικές πιθανότητες έχει η ιαπωνική ομάδα να πετύχει το ίδιο και στη Σαρδηνία, αφού και οι τρεις οδηγοί της διακρίνονται για τις επιδόσεις τους σε αυτές τις επιφάνειες. Μάλιστα, σε αυτούς θα πρέπει να συνυπολογίσουμε τον Juho Hanninen, ο οποίος θα κάνει μία και μοναδική εμφάνιση στο Yaris WRC. Ο Φινλανδός, πρώην εργοστασιακός οδηγός της ομάδας, έχει ρόλο εξελικτή πλέον, και ο Makinen του έκανε «δώρο» τη συγκεκριμένη συμμετοχή στον ιταλικό αγώνα.

Ott Tanak

Δεν τίθεται θέμα ότι ο Εσθονός βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Στην Πορτογαλία απλώς έκανε επίδειξη ισχύος, αφού ουσιαστικά τέθηκε επικεφαλής από την πρώτη ημέρα, παρά το μειονέκτημα της σειράς εκκίνησης. Αν δεν είχε αντιμετωπίσει προβλήματα, όπως ένα σπασμένο αμορτισέρ, το ενδιαφέρον για την 1η θέση θα είχε εξαφανιστεί πολύ νωρίτερα. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να καταφέρει το ίδιο και στη Σαρδηνία. Με δεδομένο ότι το μειονέκτημα της σειράς εκκίνησης είναι μεγαλύτερο, ίσως ο Tanak να μην εμφανιστεί αντίστοιχα ανταγωνιστικός με τον προηγούμενο αγώνα του θεσμού. Αν όμως μείνει σε απόσταση βολής την πρώτη ημέρα, τότε τις επόμενες δύο θα έχει και πάλι τον τίτλο του ακλόνητου φαβορί για τη νίκη.

Είπε: «H Σαρδηνία είναι ξεχωριστός αγώνας για μένα, αφού εκεί κατέκτησα την πρώτη μου νίκη. Με τη νίκη μας στην Πορτογαλία είμαστε μέσα στη μάχη του τίτλου, και αυτό που θέλουμε είναι να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο στόχο μας και να συνεχίσουμε το σερί συγκομιδής βαθμών».

Jari-Matti Latvala

Η αλήθεια είναι ότι η θέση του Φινλανδού στη βαθμολογία δεν είναι αντίστοιχη των επιδόσεών του στους τελευταίους αγώνες. Προβλήματα αξιοπιστίας και ατυχίες έχουν στερήσει από τον Latvala μία σειρά καλών αποτελεσμάτων, όπως για παράδειγμα στην Πορτογαλία. Ο Φινλανδός βρέθηκε μία ανάσα από το να εκθρονίσει τον Tanak από την κορυφή της κατάταξης, αλλά ένα σπασμένο αμορτισέρ τού στέρησε κάθε ελπίδα για διάκριση. Αν όλα κυλήσουν ομαλά, το Yaris δεν παρουσιάσει προβλήματα και ο Latvala οδηγήσει σύμφωνα με τις δυνατότητές του και όσα έχει δείξει το τελευταίο διάστημα, τότε είναι ικανός για το καλύτερο. Ειδικά αν αναλογιστούμε την εξαιρετική σειρά εκκίνησης που έχει στη διάθεσή του.

Είπε: «Στη Σαρδηνία, η σημαντικότερη διαφορά σε σχέση με την Πορτογαλία είναι πως οι δρόμοι είναι πιο στενοί και υπάρχουν αρκετές πέτρες στην άκρη του δρόμου, τις οποίες και πρέπει να αποφύγεις. Είμαι ικανοποιημένος από τις επιδόσεις του αυτοκινήτου, και δεν είναι μυστικό ότι στην Πορτογαλία ήμασταν ανταγωνιστικοί. Έχω αυτοπεποίθηση, και στόχος μου είναι να τερματίσω στο βάθρο».

Kris Meeke

Έπειτα από έξι αγώνες που παρέμεινε εγκρατής, ο Kris Meeke φρόντισε στην Πορτογαλία να θυμίσει σε όλους, τους λόγους που η Citroen αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία τους. Ο Βρετανός μπορεί να ήταν ταχύτατος, αλλά με δύο λάθη την τελευταία ημέρα φρόντισε να καταστρέψει ό,τι δημιούργησε με κόπο τα δύο προηγούμενα σκέλη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι γρήγορος, και το ίδιο θα συμβεί και στη Σαρδηνία. Σε έναν αγώνα που θα έχει το πλεονέκτημα της σειράς εκκίνησης, αλλά και την ταχύτητα του Yaris υπέρ του. Βέβαια, ο ιταλικός γύρος δε συγχωρεί τα λάθη, και ο Meeke είναι γνωστό ότι είναι επιρρεπής. Η λογική λέει ότι μετά το κάζο της Πορτογαλίας ο ρυθμός του θα είναι πιο συντηρητικός, αλλά αυτό είναι κάτι που θα δούμε στις ε.δ. της Σαρδηνίας.

Είπε: «Στην Πορτογαλία είχαμε τη δυνατότητα να σημειώσουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, αλλά δεν το καταφέραμε από δικό μου λάθος. Δεν μπορώ να το κρύψω. Όμως, τι μπορούμε να κάνουμε; Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Κρατάμε τα θετικά στοιχεία της Πορτογαλίας, και δεν είναι μυστικό ότι αποτέλεσε την καλύτερή μου εμφάνιση με την Toyota μέχρι σήμερα. Στόχος να ανασυγκροτηθούμε και να κάνουμε ό,τι πρέπει στη Σαρδηνία».

CITROEN TOTAL WRT

Σε αντίθεση με την απογοητευτική εμφάνιση της Αργεντινής, η Citroen εμφανίστηκε σαφώς βελτιωμένη σε Χιλή και Πορτογαλία. Στο γαλλικό στρατόπεδο γνωρίζουν τι πρέπει να βελτιώσουν στο C3, και εργάζονται πυρετωδώς για να παρουσιάσουν τη νεότερη εξέλιξη του αυτοκινήτου. Ακόμη παραμένει άγνωστο πότε θα το δούμε στις ειδικές διαδρομές, αλλά σίγουρα μετά τον Ιούλιο, οπότε και η υπάρχει η δυνατότητα για έκδοση νέας ομολογκασιόν. Μέχρι τότε έχουν δουλέψει επάνω σε ανάρτηση και γεωμετρία, με τον Ogier να μην κρύβει την ικανοποίησή του, αλλά και την επιθυμία του για περαιτέρω βελτίωση. Αναμφίβολα, ένα στοιχείο που λειτουργεί ευεργετικά προς όφελος της γαλλικής ομάδας αυτήν τη στιγμή είναι η αξιοπιστία του C3, το οποίο δεν παρουσιάζει σημαντικά μηχανικά προβλήματα.

Sebastien Ogier

Όσο είναι πρωτοπόρος της βαθμολογίας, ο έξι φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής πρέπει να ζει με το μειονέκτημα της σειράς εκκίνησης. Βέβαια, αν υπάρχει κάποιος που γνωρίζει το συγκεκριμένο ρόλο καλύτερα από όλους, αυτός είναι ο Γάλλος οδηγός της Citroen. Ο Ogier είναι αποφασισμένος, ιδιαίτερα μάλιστα μετά τις αντιδράσεις που ακολούθησαν τις δηλώσεις του στο τέλος του πορτογαλικού αγώνα περί στρατηγικής της Hyundai. Το έργο του, βέβαια, δεν είναι εύκολο. Η σειρά εκκίνησης είναι ιδιαίτερα σημαντική, και στόχος του θα είναι να μείνει σε απόσταση βολής από την κορυφή με το τέλος της πρώτης ημέρας. Αν το καταφέρει αυτό, η ιστορία μπορεί να είναι διαφορετική στο τέλος. Μέχρι τότε, θα στηριχθεί στο βελτιωμένο C3 WRC, αλλά και στην αξιοπιστία που το διακρίνει, έτσι ώστε να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί από έναν αγώνα που έχει κερδίσει τρεις φορές στο παρελθόν. Ακόμα και με μειονέκτημα όσον αφορά τη σειρά εκκίνησης...

Είπε: «Όντας επικεφαλής της βαθμολογίας, και με δεδομένη τη σειρά της εκκίνησής μας, μοιάζει απίθανο να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τη νίκη. Οι ειδικές “καθαρίζουν” σε τεράστιο βαθμό και, όπως όλα δείχνουν, δε θα έχουμε τη βοήθεια του καιρού να αλλάξουν οι ισορροπίες. Περιμένω ότι θα είναι ακόμα ένας δύσκολος αγώνας για εμάς, αλλά θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, ασχέτως συνθηκών. Και θα δούμε στο τέλος της ημέρας πόσους βαθμούς θα μαζέψουμε. Το C3 WRC έχει βελτιωθεί σημαντικά στους τελευταίους αγώνες, και έχω πολύ καλή αίσθηση πίσω από το τιμόνι του. Όμως, όλα θα κριθούν από το αποτέλεσμα της πρώτης ημέρας».

Esapekka Lappi

Δεν είναι μυστικό, και πλέον δεν το κρύβει ούτε ο ίδιος. Ο Φινλανδός ταλαντούχος οδηγός αισθάνεται πίεση, αφού μέχρι σήμερα δεν έχει δικαιώσει τις προσδοκίες του Pierre Boudar. Ο Γάλλος μάνατζερ καθώς και πολλοί από τους φίλους του WRC πιστεύουν στο ταλέντο του, αλλά σίγουρα δεν έχει αποδώσει σύμφωνα με τα αναμενόμενα. Στην Πορτογαλία, ενώ θα μπορούσε να διεκδικήσει μία θέση στην πρώτη πεντάδα, έχοντας βελτιώσει αισθητά τις επιδόσεις του, έκανε ένα λάθος που φρόντισε να τον θέσει εκτός αγώνα. Σε όλους τους αγώνες από εδώ και πέρα, ο Lappi έχει σύμμαχο την εμπειρία του από τα προηγούμενα χρόνια. Οι δικαιολογίες σε κάποιο σημείο τελειώνουν, και το γνωρίζει πολύ καλά. Ποια είναι η πρόβλεψή μας; Στη Σαρδηνία θα έχει ξεκάθαρο στόχο τον τερματισμό, προετοιμάζοντας τον εαυτό του για τον αγώνα της πατρίδας του. Εκεί που θα προσπαθήσει να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, αφού γνωρίζει ότι στο Ράλλυ Φινλανδίας συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες διάκρισης σε σχέση με οποιονδήποτε άλλον αγώνα του θεσμού.

Είπε: «Προφανώς και πήραμε το μάθημά μας στην Πορτογαλία. Όσον αφορά τη Σαρδηνία, είναι ένας αγώνας που δεν μπορείς να οδηγείς στο όριο συνέχεια. Ειδικά στο δεύτερο loop. Με δεδομένο το γεγονός ότι θα είμαστε η ένατη διέλευση στις ειδικές, θα πρέπει να έχουμε σημαντικό πλεονέκτημα. Αλλά εξαρτάται από εμάς το να το εκμεταλλευθούμε. Αν διατηρήσουμε την ταχύτητα που είχαμε στην Πορτογαλία και δεν κάνουμε ανόητα λάθη, τότε θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ο στόχος μου αυτό το τριήμερο είναι να έχω μια σταθερή και καλή επίδοση».

M-SPORT FORD WRT

Το σερί των καλών εμφανίσεων και αποτελεσμάτων διακόπηκε για την M-Sport, αφού τεχνικά προβλήματα ταλαιπώρησαν τόσο τον Elfyn Evans όσο και τον Teemu Sunninen. Παρ' όλα αυτά, οι εγκαταλείψεις και τα προβλήματα των αντιπάλων έφεραν τα δύο Ford Fiesta WRC στην 4η και την 5η θέση του Ράλλυ Πορτογαλίας. Όμως, αμφότεροι οι οδηγοί της ομάδας έχουν θέσει ψηλά τον πήχη για τον εαυτό τους και δεν ήταν ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. Τα Ford Fiesta έχουν αποδείξει ότι είναι ανταγωνιστικά στα σκληρά χώματα και στους αγώνες με υψηλές θερμοκρασίες, ενώ, με δεδομένη την καλή σειρά εκκίνησης των Evans και Sunninen, θα διεκδικήσουν μία θέση στην πρώτη εξάδα.

Elfyn Evans

Best of the rest! Ο νεαρός Βρετανός οδηγός της M-Sport διανύει την καλύτερη και πιο ουσιαστική περίοδο της καριέρας του. Δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκεται 4ος στη βαθμολογία, αρκετά πίσω βέβαια από τους τρεις βασικούς διεκδικητές του τίτλου. Ο Evans με τις φετινές του εμφανίσεις και επιδόσεις έχει βάλει το όνομά του στα σημειωματάρια των team manager για τη νέα χρονιά. Στη Σαρδηνία η παράδοση είναι με το μέρος του, αν και σε σχέση με τους προηγούμενες αγώνες έχει λίγο χειρότερη σειρά εκκίνησης, αφού έχει ξεπεράσει τον Kris Meeke στη βαθμολογία. Παρ' όλα αυτά, ο Βρετανός έχει δείξει ότι σε σκληρούς χωμάτινους αγώνες έχει τον τρόπο να κινηθεί γρήγορα, και υπό συνθήκες μπορεί να διεκδικήσει μία θέση στο βάθρο.

Είπε: «Νομίζω ότι όλοι οι οδηγοί θυμούνται την πρώτη φορά που οδήγησαν ένα WRCar. Εμένα αυτό μου συνέβη στο Ράλλυ Σαρδηνίας, και για αυτόν το λόγο ο συγκεκριμένος αγώνας θα έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Δεν είναι εύκολος αγώνας, αλλά αν έχεις αγωνιστεί στο παρελθόν, μπορείς και απολαμβάνεις την πρόκληση των ε.δ. Μετά την Πορτογαλία δεν κάναμε δοκιμές με το αυτοκίνητο, αλλά αυτό δεν αναιρεί το ότι στόχος μας είναι μία θέση στο βάθρο. Δε θα είναι εύκολο, αφού το επίπεδο του συναγωνισμού είναι εξαιρετικά υψηλό. Όμως, αν είμαστε ταχείς και έξυπνοι, δε βρίσκω το λόγο να μην τα καταφέρουμε».

Teemu Suninen

Ούτε η 4η θέση στο Ράλλυ Πορτογαλίας ικανοποίησε τον Teemu Sunninen. Ο νεαρός Φινλανδός έχει μεγάλες απαιτήσεις από τον εαυτό του και δεν τον ικανοποιεί απλώς το αποτέλεσμα. Αυτό που θέλει είναι να μπορεί να διεκδικήσει νίκες, και σε αυτό το πνεύμα δουλεύει. Με δεδομένο το παραπάνω, ο Suninen αποφάσισε (μαζί με τον μάνατζέρ του, Timo Jouhki) να αλλάξει συνοδηγό, με τον πολύπειρο Jarmo Lehtinen να παίρνει θέση στο δεξί του μπάκετ. Ο πρώην συνοδηγός του Mikko Hirvonen, ο οποίος και εργαζόταν στην Toyota, θα είναι στο πλευρό του από τη Σαρδηνία και έπειτα, και απομένει να δούμε αν το αποτέλεσμα θα είναι το επιθυμητό. Σίγουρα, τόσο η σειρά εκκίνησης όσο και η ταχύτητα του Suninen στο χώμα είναι στοιχεία που συνηγορούν ότι ο Φινλανδός έχει τις πιθανότητες με το μέρος του στην προσπάθειά του για μια καλή εμφάνιση.

Είπε: «Από τη Σαρδηνία, θα έχω μαζί μου τον Jarmo Lehtinen για το υπόλοιπο της σεζόν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Marko (Salminen) για όσα καταφέραμε μαζί στο πρώτο μισό της χρονιάς. Κερδίσαμε ειδικές, ενώ καταφέραμε να τεθούμε επικεφαλής σε αγώνα για πρώτη φορά. Όμως, επειδή βρίσκομαι σε στάδιο εκμάθησης, χρειάζομαι την εμπειρία που μπορεί να μου προσφέρει ο Jarmo. Το Ράλλυ Σαρδηνίας μού είναι γνωστό, και θεωρώ ότι μπορούμε να έχουμε αντίστοιχη εικόνα με αυτή στην Πορτογαλία. Βέβαια, θα πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι, αφού δεν είναι μόνο νέα η συνεργασία μας, αλλά και εξαιρετικά απαιτητικός ο αγώνας».

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: RALLYPIXELS - ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΙΚΗΣ, MICHELIN MOTORSPORT