WRC – Ράλλυ Χιλής: Δεν ησυχάζεις…

Λίγοι αλλά καλοί στο WRC και στη Χιλή ο αγώνας ξεκίνησε με προϋποθέσεις συναγωνισμού αλλά και εκπλήξεων.

ΕΚΡΥΒΕ αλήθειες ο πρώτος γύρος της ημέρας με τις τρεις ε.δ. το πρωί. Μισή ημέρα αγώνας που χαρακτηρίστηκε από́ το λάθος και το λάστιχο του Rovanpera που ήταν καθαρά πρώτος.

Σε μάχη, μεταξύ Tanak-Evans ο πρώτος γύρος, αλλά το απόγευμα ήταν αλλιώς. Ολοκληρώνοντας την ημέρα μετά από 6 ειδικές διαδρομές, με τον Tanak εκτός στην έκτη ε.δ. προδομένος από τον κινητήρα του Hyundai i20Ν Rally1, στην κατάταξη προηγείται ο Fourmaux με το δικό του i20N.

Ο Γάλλος, οριακά εμπρός από τους Neuville και Ogier με Hyundai και Toyota αντίστοιχα. Ακολουθεί η αρμάδα των Toyota GR Yaris Rally1 με τους Pajari, Evans, Katsuta και “ουραγό” τον Rovanpera. Όποιος θυμάται τι έκανε ο Φινλανδός πέρσι στη Χιλή σε ομιχλώδες τοπίο, δεν τον διαγράφει, αλλά κάνει υπολογισμούς…

Ότι δεν ισχύει για τους οδηγούς της Ford που ταλαιπωρούνται, ενώ φυσιολογικά ο τρίτος της παρέας τους, ο τοπικός Heller, συναγωνίζεται τους Solberg, Gryazin και όλη την παρέα του WRC2.

Ο Oliver Solberg με Toyota GR Yaris Rally2, o Ουκρανικής καταγωγής, αντίπαλος του, ανταγωνιστικός και σε αυτόν τον αγώνα, με Skoda που εξελίσσεται. Ακολουθεί και δεν είναι μακριά, ο Lindholm με το δικό του Fabia. Ο Φινλανδός που πρέπει να ελέγχει και τους άλλους με Toyota. Σκληρά καρύδια με ταχύτητα και εμπειρία, όπως ο Ισπανός Solans και ο Kajetanowicz.

Κατηγορία WRC2 με σοβαρές εγκαταλείψεις όπως των Rossel και Greensmith.

Στην κατηγορία Rally3, ο Fontana αξιοποιεί τη Fiesta του, ενώ βρήκε και αντίπαλο τον 20 χρόνο Bruun από τη Βολιβία. Η απευθείας αντιπαράθεση, δεν απασχολεί τους Βασιλάκη-Harryman που ζουν τη στιγμή διακριτικά και απολαυστικά.

Το Σάββατο, το ίδιο μοτίβο διαδρομής με τις τρεις επαναλαμβανόμενες ε.δ. και όσοι πιστοί υπολογίστε την πρώτη ε.δ. της ημέρας στις 15:07 δική μας ώρα.

Ακριβώς πριν το sprint στο moto GP._ΣΧ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ SS06

1. Fourmaux/Coria – Hyundai i20 N Rally1

2. Neuville/Wydaeghe – Hyundai i20 N Rally1 +1.0

3. Ogier/Landais – Toyota GR Yaris Rally1 +2.3

4. Pajari/Salminen – Toyota GR Yaris Rally1 +11.2

5. Evans/Martin – Toyota GR Yaris Rally1 +13.1

6. Katsuta/Johnston – Toyota GR Yaris Rally1 +41.0

7. Munster/Louka – Ford Puma Rally1 +49.8

8. Rovanperä/Halttunen – Toyota GR Yaris Rally1 +1:05.0

9. Solberg/Edmondson – Toyota GR Yaris Rally1 +2:27.4

10. Mcerlean/Treacy – Ford Puma Rally1 +2:35.7

ΩΡΑΡΙΑ Ε.Δ. (ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ)

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

15:07 SS7 Pelún 1 (15.65km)

16:01 SS8 Lota 1 (25.64km)

17:05 SS9 María Las Cruces 1 (28.31km)

19:25 Service C, MDS Hotel and Casino (40 mins)

21:07 SS10 Pelún 2 (15.65km)

22:01 SS11 Lota 2 (25.64km)

23:05 SS12 María Las Cruces 2 (28.31km)

01:10 Flexi Service D, MDS Hotel and Casino (45 mins)

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

14:23 SS13 Laraquete 1 (18.62km)

15:35 SS14 BioBío 1 (8.78km)

16:35 SS15 Laraquete 2 (18.62km)

19:15 SS16 BioBío 2 (8.78km)

21:10 Podium, Concepción